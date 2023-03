Omar Perotti se reunió en la Casa Rosada con Wado De Pedro y Agustín Rossi, sin planes de ver al Presidente

escuchar

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, viajó hoy a Buenos Aires en medio de la crisis por el atentado al supermercado del suegro de Lionel Messi. El mandatario provincial asistió a la Casa Rosada y firmó un convenio con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro vinculado a la seguridad, en medio del impacto nacional por el ataque narco en Rosario a la familia de Antonella Roccuzzo. Según fuentes allegadas al gobernador, no tenía previsto reunirse con Alberto Fernández. El Presidente transcurrió la mañana en Olivos.

Perotti tampoco tenía en agenda encontrarse con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aunque se comunicaron por teléfono esta mañana. Desde la cartera nacional aseguraron que la charla fue de “distensión”. El gobernador peronista -que, pese a ser oficialista, se viene diferenciando de la administración nacional- viene reclamando públicamente por la situación del narcotráfico. Días atrás lanzó que “el gobierno nacional abandona Rosario”. Y hoy ratificó su pedido. “El problema requiere de fuerzas mejor equipadas, presencia y dinámica superior a la que tenemos. Venimos haciendo un planteo de la necesidad de un apoyo federal más importante”, dijo a la salida de la Casa Rosada.

Y apuntó: “Estamos en una situación que podemos superar. Rechazo las expresiones de Aníbal Fernández cuando dijo que “los narcos han ganado”.

Junto a Rossi

Hoy, a último minuto, para disimular la falta de coordinación interna, se definió que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, participara del acto con “Wado” y Perotti. El ministro coordinador de Fernández no estaba anunciado en primer lugar, pero luego se sumó a la reunión.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, firmará hoy en Casa Rosada un convenio con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti en un acto que contará con la presencia del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, por el que se habilitará a las fuerzas de Seguridad de la provincia para la utilización del SIS (Sistema de Identificación Segura) junto al financiamiento para la adquisición de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario, con el fin de brindar apoyo a la política de seguridad en la provincia Presidencia

Más temprano, no obstante, Perotti se había reunido con Rossi en su despacho. Según fuentes de la Casa Rosada, ayer el ministro coordinador -que es santafecino- habló “por lo menos cinco veces” con Perotti por el episodio del supermercado. Y esta mañana se vieron cara a cara en la sede de gobierno. “Hablaron del trabajo conjunto que se viene haciendo y de las reuniones de comisión que habrá la semana próxima en Diputados para tratar el proyecto de que busca el fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe”, dijeron fuentes oficiales. Se trata de la iniciativa presentada por Roberto Mirabella, mano derecha del gobernador.

Tal como contó LA NACION, en medio de la interna el Presidente colocó a su jefe de Gabinete al frente de la coordinación de acciones del Ministerio de Seguridad y como nexo con Perotti y con el intendente rosarino, Pablo Javkin. Rossi será además el encargado de transmitir la postura nacional sobre la situación en Rosario.

Rossi y Perotti tienen un pésimo vínculo político, especialmente desde las elecciones de 2021, en las que fueron enfrentados en una interna. En una otra terminal, sin embargo, aseguran que se conocen de memoria y que, por lo tanto, pueden abordar la cuestión de la seguridad por carriles normales.

La avanzada narco en Rosario está envuelta por las tensiones políticas en el oficialismo: la del gobierno santafecino con la Casa Rosada, la del kirchnerismo con el Presidente y la de Rossi con Perotti.

Perotti no quiere una foto con el Presidente si no va acompañada de un anuncio potente para combatir el narcotráfico. Ya no tiene margen para lo gestual y para ser redundante en las declaraciones, sin tomar acciones contundentes.

Omar Perotti recibió a Lionel Messi y Ángel Di María en el aeropuerto de Rosario después del mundial

La crisis en Rosario por el avance narco, que tomó notoriedad nacional e internacional por el episodio con la familia de Messi, se cuela, a su vez, en la interna que hay al interior del Gobierno por el armado electoral de este año. Tanto desde el Ministerio del Interior como desde Santa Fe aseguraron que la firma del convenio entre Perotti y De Pedro estaba prevista desde antes del ataque al supermercado. Pero tomó otro cariz a la luz de los acontecimientos, con el gobernador viajando a Buenos Aires especialmente para un anuncio vinculado a la seguridad con el ministro del Interior, principal alfil de Cristina Kirchner en el gabinete.

Se trata de un acuerdo que habilitará a las fuerzas de seguridad de la provincia para la utilización del “Sistema de Identificación Segura” (una tecnología desarrollada por el Renaper para la identificación inmediata de prófugos o personas con antecedentes penales) y el financiamiento para la adquisición de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial para Rosario.

“Con la seguridad no se especula. Combatir al crimen organizado requiere de políticas de Estado y del esfuerzo de todos los sectores”, dijo hoy De Pedro en medio de la tensión general. Perotti acotó: “Necesitamos que la política esté a la altura. Lo estamos pidiendo y estamos diciendo que no alcanza. Todos tenemos que poner lo mejor”.