Scioli confirmó que Milei viajará a China y aseguró que “hay plata” para mandar deportistas a los JJOO

Este sábado el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, confirmó -tras especulaciones- que Javier Milei irá a China y le adjudicó esto al “pragmatismo” que -según el funcionario- tiene el Presidente. Plegado de lleno a esta gestión, al punto que dijo que fue un “adelantado” por apostar al líder libertario, el funcionario de raíces peronistas celebró la aprobación de la Ley Bases y también aseguró que “hay plata” para mandar a los deportistas a los Juegos Olímpicos que se hacen en París, Francia.

“Veo un Presidente muy pragmático pensando qué es lo mejor para el país, prueba de ello es su compromiso de viajar a China”, sostuvo Scioli esta mañana en Radio Mitre, cuando desde la Casa Rosada evitaban dar la confirmación. Esta semana el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que todavía el viaje no estaba sellado, pese a que había trascendidos de que Milei se encontraría con su par chino Xi Jinping en la primera semana de julio, luego de la renovación del swap.

Además aseguró que el saludo que el Presidente tuvo en el G7 con el mandatario estadounidense Joe Biden, pese a su favoritismo con el republicano Donald Trump, y que la “fluidez” de las relaciones con Brasil pese a la falta de sintonía ideológica con Luiz Inácio “Lula” da Silva son otras dos pruebas de la capacidad de adaptación de Milei.

Pese a sus análisis internacionales, Scioli aseveró que no quería entrar “en ningún tipo de especulación” después de que su nombre sonara, entre otros, como posible reemplazo de la canciller Diana Mondino, ahora ratificada en su cargo por el Gobierno pero con ciertos traspiés que se dieron en estos días, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se quedó con parte de sus funciones. “No me hago eco de versiones, es una falta de respeto. Con mi experiencia imagínese si me voy a hacer eco de eso. Son cosas que se dicen, tantas cosas se dicen”, deslizó.

Juegos Olímpicos, garantizados

Por otra parte, el secretario que tiene el área de Deportes a su cargo dijo que tanto el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que ahora es su jefe, como el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se comprometieron a girar los fondos necesarios para que los deportistas argentinos participen de los Juegos Olímpicos de París, que se hacen desde el viernes 26 de julio al domingo 11 de agosto.

“Van a llegar con el apoyo que nos hemos comprometido. Hay plata y la plata está comprometida. Lo he hablado con Francos, con [Lisandro] Catalán y con [Julio] Garro. Estoy en contacto permanente con los deportistas. Queremos que representen y lleguen de la mejor manera a los Juegos Olímpicos, y también a los Paralímpicos, que tengo muy buena expectativa con los resultados deportivos. Está asegurado”, sostuvo Scioli, que acotó: “Caputo es un hombre que fija prioridades y acompaña temas, como en este caso nada más y nada menos que la representación argentina. Con él y el Ministerio de Economía eso está fluyendo porque falta algo más de un mes para el inicio y sabemos que estos deportistas llevan años de preparación, son los mejores embajadores turísticos del mundo y motivan a que los chicos se acerquen al deporte”.

“Un adelantado”

Mientras, Scioli celebró la aprobación en el Senado de la Ley Bases, con modificaciones, y planteó que siempre tuvo las expectativas de que eso iba a suceder. “ Me alegra que sean cada vez más los que la ven y yo haber sido un adelantado porque confié en que esta primera etapa de cambios estructurales iba a generar las condiciones para ahora entrar en una etapa de incentivos a la inversión”, indicó, luego de su viraje.

