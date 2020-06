Pablo Moyano anticipó que Camioneros pedirá "un esfuerzo" al sector empresario: "Puede ser una cifra no remunerativa o adelantar un bono" Fuente: Télam

28 de junio de 2020 • 13:20

Pablo Moyano , número dos del sindicato de los Camioneros, anticipó hoy que le pedirán "un esfuerzo" al sector empresario para darles un "aliciente" a sus afiliados en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus y reiteró su rechazo al pago del aguinaldo en cuotas. "Nuestro gremio ha rechazado la rebaja de sueldo del 25% y el pago de aguinaldo en cuotas. Hemos pedido reapertura de paritarias, teniendo en cuenta que es una actividad que está trabajando y está abasteciendo a todo el país" , afirmó Moyano, en diálogo con Radio Rivadavia.

El secretario adjunto de Camioneros adelantó que analizan pedir una suma no remunerativa o adelantar el bono que el gremio cobra a fin de año. Además, pedirán al Gobierno que "la totalidad de los trabajadores camioneros no pague el impuesto a las Ganancias".

"No quiero hablar de porcentaje, pero vamos a pedirle al sector empresario un esfuerzo para que los trabajadores que hoy están arriesgando su propia vida tengan un aliciente hasta que se normalice el país y pidamos una cifra a través de las paritarias", sostuvo.

"Puede ser una cifra no remunerativa -remarcó-. Nosotros cobramos un bono importante a fin de año y también puede ser adelantamiento de ese bono". Moyano anticipó que la discusión con los empresarios comenzará "los próximos días". Camioneros aún no envió su pedido a las cámaras empresarias del sector, que afirman que no están hoy en condiciones de otorgar un aumento.

Según consignó LA NACION días atrás, señalan que sufrieron caídas en la producción de entre 50 y 80 por ciento en todas las ramas, desde el transporte de alimentos y bebidas al de combustibles y caudales.