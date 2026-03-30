Pablo Quirno tras el fallo por YPF: “Con Luis Caputo venimos salvándole las papas a Kicillof hace muchos años”

El canciller Pablo Quirno afirmó esta noche que “no hay nada que agradecerle” al gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de la resolución favorable para el país del juicio en Estados Unidos contra la expropiación de la petrolera estatal YPF.

“No hay que agradecerle nada a Kicillof, que fue el responsable de la expropiación, una aventura kirchnerista que comenzó cuando trajeron a la familia Eskenazi a la compañía”, afirmó el canciller al programa de Luis Majul en LN+.

“Con (Luis) Caputo venimos salvándole las papas a Kicillof hace muchos años", completó el encargado de la diplomacia nacional, en referencia a gestiones conjuntas con el hoy ministro de Economía para resolver demandas de los fondos buitre, durante el gobierno de Cambiemos.

El viernes pasado, tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina, que evitará el pago de US$18.000 millones, Kicillof sostuvo: “Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió”. La ex presidenta Cristina Kirchner fue más allá, al defender la estrategia de expropiación de YPF, que a su juicio generó el actual boom del yacimiento de Vaca Muerta.

Axel Kicillof festejó el fallo en EE.UU. y cargó contra Milei PBA

“Esa frase hay que verla de dos formas. Porque ‘disfrazar’ es una palabra ofensiva, no solo para el presidente, lo cual está mal, sino que, si él cree que defiende YPF, para YPF también”, le retrucó a Kicillof el titular de YPF, Horacio Marín, un rato antes que Quirno en el mismo programa televisivo.

“Todos los fallos eran en contra, así que algo diferente se hizo”, puntualizó el canciller como modo de seguir marcando diferencias con la estrategia del kirchnerismo. “En 2012 ya había cepo, no había forma de que entraran inversiones. Lo que estamos haciendo ahoras es pelear por el derecho a la propiedad privada”, expresó.

Alineamiento

En relación al presunto apoyo del gobierno de Estados Unidos para torcer un fallo que podría haber sido desfavorable, Quirno negó cualquier influencia de la administración Trump, aunque reconoció que “el caso afectaba también intereses de Estados Unidos”. Afirmó, en el mismo sentido, que “Argentina ha hecho los deberes con su macroeconomía, y por eso Estados Unidos apoya”.

Cuando el tema en cuestión fue el alineamiento con Estados Unidos, Quirno calificó de “construcción maquiavélica” la posibilidad de que el país sufra un tercer atentado terrorista por su alianza geopolítica con Trump. “Irán es un régimen terrorista hace 47 años, y ha atacado Argentina ya dos veces. No se puede ser neutral o indiferente frente al terrorismo”, destacó, en relación a los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en marzo de 1992, y la sede de la AMIA, en julio de 1994, ambos adjudicados por la Justicia argentina a la organización pro-iraní Hezbollah.

El atentado en la AMIA causó la muerte de 85 personas Getty Images

El canciller argentino no descartó, en el mismo sentido, alguna colaboración en la guerra que Estados Unidos e Israel llevan adelante contra Irán, al que también acusó de “financiar el terrorismo” en distintos países de Sudamérica.

“Tenemos una disponibilidad relativamente acotada, nuestro sistema de defensa ha sido diezmado. Pero tenemos la voluntad de apoyar, de qué modo será conversado con nuestros aliados”, sostuvo Quirno, dejando abierta la puerta para una eventual colaboración bélica.

Por último, el canciller ensayó una defensa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, complicado por distintas denuncias judiciales en relación a su viaje a Punta del Este en jet privado y distintas propiedades adquiridas en los últimos años, no declaradas en sus anteriores presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.

“Manuel es un integrante muy importante de nuestro gabinete. Trabajamos muy bien con él, en estos más de dos años. Hay una intención de generar una sensación de inseguridad, de problemas”, afirmó, sin señalar a los presuntos autores. “Todo lo que se tenga que presentar, se va a presentar dónde corresponda”, afirmó el canciller, cuando Majul le recordó que el jefe de gabinete evitó presentar la documentación en distintas entrevistas y también en la conferencia de prensa que brindará el miércoles en la Casa Rosada.