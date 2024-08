Paoltroni adelantó que votará en contra del Gobierno por los fondos reservados para inteligencia

Escuchar

Ya rechazado el DNU para fondos de inteligencia en Diputados y a la espera de que se trate en el Senado de la Nación para ver si la oposición avanza con la anulación total de la norma, el senador oficialista Francisco Paoltroni adelantó que va a votar en contra del decreto de la Casa Rosada. En sus motivos alegó que no está de acuerdo con darle 100 mil millones de pesos al asesor presidencial Santiago Caputo, a quien le achacó manejar la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), y aseguró que esos montos deberían destinarse en realidad a las fuerzas federales, si lo que quiere el Ejecutivo es mejorar la seguridad o ir contra el narcotráfico.

Ante la posibilidad de que este jueves los opositores intenten conseguir una mayoría especial, con dos terceras partes de los votos, para introducir el DNU en el temario de la sesión que tendrá lugar en la Cámara alta por jubilaciones y dietas, Paoltroni sostuvo: “Yo no estoy de acuerdo con ese presupuesto [de fondos reservados para la SIDE]”. Entonces, consultado en Radio 10 sobre si votaría en contra en caso de que se habilite el debate, fue tajante y aseveró que sí.

Después, el formoseño giró una serie de quejas hacia Balcarce 50 para justificar su postura. “Acá se dijo ‘no hay plata’ y que venimos a hacer un gobierno transparente ¿y se piden fondos reservados para la SIDE?”, se preguntó y siguió: “Para inteligencia y narcotráfico denle presupuesto a la Prefectura, a la Gendarmería, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Entonces, ¿fondos reservados para quién? ¿Para Caputo, que es el que hoy propone a [Ariel] Lijo? No, no estoy de acuerdo ”.

El senador Paoltroni en el Senado Marcos Brindicci - LA NACION

Con el estratega, que maneja la gestión junto a los hermanos Milei, Paoltroni tuvo unos días de altísima fricción. Es que el senador se opone al desembarco de Lijo en la Corte Suprema y no solo le atribuye a Caputo haberlo promovido sino también haberle dicho a él que si quiere vote en contra del pliego del magistrado, pero que se calle y no genere bullicio sobre el tema.

“Yo no me corro de las ideas por las que fuimos votados. Usted agarra la plataforma de campaña ¿y qué vinimos a hacer? Una Argentina distinta. Esta monstruosidad de fondos reservados no es una Argentina distinta”, sintetizó el senador sobre el decreto que el miércoles obtuvo 156 votos en contra en Diputados, en una jornada de fuertes discusiones en los distintos bloques.

Convencido de que fue Caputo quien ideó mover esta cantidad de recursos para la SIDE, luego de que el Gobierno rediseñara el sistema de inteligencia, Paoltroni dijo que por eso lo apunta y lo hace responsable del tema. Con Milei, en tanto, tuvo una mirada más contemplativa. “El Presidente está súper concentrado en la economía, es un académico, un economista. Este señor [por Caputo] le está haciendo cometer errores graves al Gobierno y está dañando la imagen, la credibilidad y la confianza, por eso lo marco. Si somos obsecuentes, repetimos errores del pasado. Ya hemos visto a los aplaudidores de primera fila y miren cómo terminamos”, comentó el senador, que ya le había pedido al Presidente que retirara el pliego de Lijo y mandara a su asesor a “fumar al quincho”.

Atacado en la red social X durante los últimos días, desde que expresó públicamente sus desencuentros con el estratega libertario, Paoltroni dijo que todo eso lo tiene sin cuidado. “No me voy a dejar amedrentar por unas ovejas tuiteras, menos que menos por unas ovejas pagas. Yo lo encaré a Gildo Insfrán para cambiar la historia de Formosa, ¿me voy a asustar por unos muchachitos que tuitean? Esas son las ovejas de Caputo. Son los soldaditos de Caputo. Ya sabemos que son trolls, cuentas falsas que mandan la artillería del tuitero”, comentó e insistió para cerrar: “Eso hace mucho daño al liberalismo, a la imagen del Presidente”.

LA NACION