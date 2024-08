Paoltroni redobló la apuesta contra Caputo, dijo que lo quiso silenciar y reveló una charla entre ambos

Escuchar

El senador Francisco Paoltroni llamó la atención este lunes por la noche cuando, en LN+, criticó al estratega presidencial Santiago Caputo por proponer al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Este martes por la mañana redobló la apuesta y no solo dijo que el asesor de Javier Milei lo quiso silenciar, sino que reveló cómo fue la conversación entre ambos por este tema.

Convencido de que Caputo le recomendó al Presidente Lijo, Paoltroni consideró que eso le genera un daño a la “credibilidad y a la confianza” que tiene la ciudadanía sobre este gobierno. “Esto no estaba en el contrato, está totalmente en las antípodas de lo que veníamos a hacer. Veníamos a hacer una Argentina distinta. Y obviamente eso es con una Justicia ejemplar, no con lo peor de la Justicia”, se quejó, contra el asesor intocable y jamás cuestionado en on por los propios.

Entonces, reveló en Radio con vos que tuvo una conversación con el ladero de Milei cuando se enteró de que Lijo iba a ser uno de los candidatos de la administración libertaria para el máximo tribunal. “Me pidió que vote como quiera, pero que me calle” , contó Paoltroni que le indicó Caputo. También reveló su planteo. “Le dije: ‘Pero vos no entendiste nada. Yo voy a hacer lo imposible para que este señor no sea juez’” . La conversación, según narró el legislador, fue solo entre ellos dos.

Después, el legislador reforzó con un “es lo que él intentó” cuando le repreguntaron si Caputo le había pedido que se callara la boca.

Además se refirió a una cuenta de X que le endilgan al estratega (@bprearg), que emitió un tuit contra él con fuertes agresiones. “Se la adjudica a todo el mundo, pero siempre los cobardes se esconden atrás de cuentas falsas”, comentó el senador sobre ese usuario.

“Si alguno se va a correr de las ideas, bueno, se corren ellos, no yo. Esto es lo que la gente votó y yo me mantengo firme en lo que la gente votó. Vinimos a hacer una Argentina distinta, vinimos a cambiar la historia. En mi caso vine a esto o no vine a nada. Yo no cambio las ideas”, aseguró el formoseño, quien dijo que en el “contrato” que firmó para meterse en política “los Lijos no entran”.

“Si acá vinimos a cambiar el modelo económico solamente y no a cambiar el modelo de la casta, entonces no es el contrato que firmamos. Nosotros vinimos a cambiar el modelo económico y el modelo de la casta; o no vinimos a nada, en mi caso. ¿Ahora alguien cambió de idea? Problema de ese señor que cambió de idea”, sentenció, siempre contra Caputo.

Como principal motivo para oponerse a la carrera del juez federal, Paoltroni señaló un supuesto beneficio que Lijo le habría dado al gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, en la Causa Ciccone. En este expediente se investigó la adquisición de la empresa con dicho nombre, que podía imprimir papel moneda, por parte de Alejandro Vandenbroele, como testaferro del exvice Amado Boudou. El mandatario provincial estaba sospechado por coimas.

“Lijo salvó de la condena a Gildo Insfrán cuando desdobló la causa Ciccone. Todos los que quedaron en el ámbito federal salieron condenados. Y los que mandó a juzgar a la provincia de Formosa... imaginate que lo manda a juzgar a Gildo a la Justicia de Gildo. Obviamente salió absuelto. Eso es uno de los antecedentes y de los más graves para mi provincia”, comentó el legislador.

Por su parte, Milei salió a respaldar a Caputo. “Es gente que no entiende nada”, definió el Presidente a los que cuestionan a su estratega, quien junto a su hermana Karina maneja la gestión.

