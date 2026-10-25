La senadora Patricia Bullrich cuestionó este domingo los duros ataques de Javier Milei contra el periodismo. Si bien defendió el derecho del Presidente a responder a las críticas, consideró que “cruzó un límite” cuando habló de “quemar periodistas en la hoguera” en la Fundación Faro. “Se responde con argumentos”, sostuvo durante una entrevista con LN+, en la que también se refirió a las elecciones en Brasil y explicó su respaldo a Flavio Bolsonaro.

“Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde”, prosiguió Bullrich, quien agregó que es su responsabilidad “marcar que cuando una palabra cruza un límite, como esta frase de la hoguera, que es una expresión muy fuerte y muy dura”.

Patricia Bullrich cuestionó a Milei por sus ataques al periodismo: “Se cruzó un límite”.

“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado. Si luego la justicia da la razón, es mejor. Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”, reflexionó.

Las declaraciones de Bullrich contrastaron con el gesto que había tenido hacia Milei después del discurso. El sábado, la senadora publicó en su cuenta de X una fotografía en la que aparece abrazada al Presidente, tomada durante la cena anual de la Fundación Faro, que se realizó el viernes por la noche en el Yacht Club Argentino, en Puerto Madero.

“Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el presidente Javier Milei”, escribió Bullrich junto a la imagen. La publicación se difundió al día siguiente de que el mandatario pronunciara su discurso, en el que lanzó sus ataques contra los periodistas que investigaron el caso $LIBRA.

⁠Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/MrzsGDkc8X — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 24, 2026

Durante su intervención en la Fundación Faro, dirigida por el intelectual y militante Agustín Laje, Milei afirmó que quienes consideraba responsables de difundir información falsa sobre la causa $LIBRA “se tienen que quemar en la hoguera” y los calificó de “hijos de puta”.

Esos dichos generaron la inmediata respuesta de distintas organizaciones periodísticas, sociales y políticas. La Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) fueron algunas de las entidades que repudiaron esos comentarios. Lo mismo hicieron referentes del peronismo, de la Unión Cívica Radical (UCR), de la Coalición Cívica y de Pro.

La reacción de Milei después del fallo que lo sobreseyó en la causa $LIBRA

No fue el único cuestionamiento que Bullrich planteó durante la entrevista telefónica de este domingo. Consultada sobre si había algún acuerdo definido para las elecciones presidenciales del próximo año, la senadora respondió que “es algo que no está decidido en este momento”.

“Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares; estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños para las familias; se necesitan ciertos correctivos”, opinó.

Bullrich, sobre la elección en Brasil

Durante la misma entrevista, la senadora habló respecto del balotaje entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, sobre todo de la extensión de dos horas que tuvieron los centros de votación producto de problemas en el transporte público.

“Siempre los gobiernos tienen una cierta capacidad de manipulación, pero esperemos que esto sea solamente una realidad de más gente votando porque las 17 son un horario un poco temprano y que eso signifique que no se altere en nada la elección”, dijo Bullrich.

Durante la misma entrevista, la senadora habló respecto de la elección que se desarrollaba este domingo en Brasil y que se encontraba, pasadas las 18, en un impasse luego de que se extendiera el horario del comicio. Lucas Landau - AP

Además, explicó cómo surgió su respaldo a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato del Partido Liberal. Según contó, integrantes del equipo de comunicación del postulante se comunicaron con su equipo para solicitarle un mensaje de apoyo, que grabó en portugués y difundió el jueves.

“Es una elección donde nosotros apoyamos, pero respetamos a los brasileros”, sostuvo Bullrich. También señaló que desde la campaña valoraban que dirigentes de distintos lugares del mundo expresaran su respaldo al candidato.