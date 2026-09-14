Patricia Bullrich se diferenció de Milei y ensayó una enfática defensa de la libertad de prensa y de expresión

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, ensayó una clara defensa del gobierno de Javier Milei, pero volvió a tomar distancia de las posturas adoptadas por el jefe del Estado al destacar, en una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, su respeto por las libertades de prensa y de expresión y de la protección que la Constitución Nacional le otorga al ejercicio del periodismo.

Sin que nadie se lo preguntara - de hecho, estaba en su exposición inicial-, la senadora reconoció que había “discusiones respecto a la calidad institucional” y “cuestiones respecto a la prensa”, tras lo cual aseguró que no pensaba eludir dos temas que consideró “fundamentales: cuál es el límite del Ejecutivo respecto de los demás poderes y cuál es el límite del Ejecutivo respecto a un principio general que es la libertad de expresión”.

“Bueno, en ese sentido, desde mi perspectiva, de la manera en que yo me formé, creo en esos valores, creo en la libertad de expresión, creo en la libertad de prensa, creo en la necesidad de ser prudentes respecto a estos actores que están protegidos en nuestra Constitución”, sentenció la exministra de Seguridad en alusión a los periodistas profesionales.

Patricia Bullrich en el Colegio de Abogados de la Ciudad Colegio de Abogados

De esta manera, Bullrich se diferenció de la política de agresión activa y periódica que adoptó el presidente Javier Milei, con fuertes agresiones verbales a periodistas críticos de su gestión y con el endoso a mensajes formulados por terceros en redes sociales que son críticos a profesionales de la comunicación.

Las palabras de la legisladora fueron formuladas durante un almuerzo organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue recibido por la presidenta de la entidad, Fernanda Mierez, y participó durante poco más de hora y media de un almuerzo ante más de un centenar de miembros de la entidad profesional.

Más allá de su diferenciación en cuanto al trato con el periodismo, Bullrich realizó una enfática defensa del modelo económico y de previsibilidad jurídica que, dijo, busca fomentar el Gobierno de Milei y que diferenció de las administraciones kirchneristas, a las que asoció con el cambio o adaptación de las reglas a intereses políticos partidarios y a la permanente intervención del Estado en las relaciones entre privados.

En ese sentido, la senadora oficialista hizo hincapié en dos oportunidades a lo largo de sus primeros 20 minutos de exposición en la idea de “la capacidad de tener una continuidad que genere una confianza permanente” en el país.

Bullrich junto a Fernanda Mieres, la presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad Colegio de Abogados

“Esa divisiones entre los países que tienen confianza y los países que no tienen confianza, se ve en su nivel de riesgo país, se ve en la calidad de sus inversiones, se ve la continuidad de sus proyectos, se ve que las cosas no cambian cuando cambian los gobiernos”, afirmó.

Ya en el final de su intervención volvió a la carga con la idea de no interrumpir el proceso de cambio que, dijo, se está instrumentando con la llegada de los libertarios al poder en el país.

“Una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es la continuidad del cambio y no dejar que el cambio muera en un intento”, insistió Bullrich ante los abogados e invitados presentes en el encuentro.

En ese sentido, la senadora dijo que con la llegada de la actual administración se está produciendo un “cambio de paradigma” con el respecto irrestricto a “la seguridad jurídica, que es una regla que no puede cambiar porque hay cosas que son permanentes y cosas que cambian en un mundo que todos los días cambia y cada vez a velocidades más grandes”.

Durante su permanencia en la reunión, al menos públicamente, Bullrich no hizo mención alguna a sus aspiraciones políticas inmediatas o para el año próximo, más bien prefirió mostrarse concentrada en su trabajo como jefa de la bancada oficialista en el Senado.

Bullrich en la mesa central del evento, junto al directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad Colegio de Abogados

Al respecto, calificó como una herramienta que otorga previsibilidad la reforma a la carta orgánica del Banco Central (BCRA), proyecto que tiene dictamen de comisión y que, dijo, pretende llevar al recinto esta semana para convertirlo en ley.

En materia económica, Bullrich reconoció que el país se encuentra en una “situación difícil”, pero la adjudicó al hecho de que se está rompiendo “con muchos años de un Estado estadocéntrico (sic)” del que responsabilizó, aunque sin mencionarlo, a las gestiones kirchneristas.

“Salir de eso, de esta especie de desmalezamiento del Estado, es una tarea, porque detrás de cada una de esas reglas o reglamentaciones del Estado anterior, hay intereses”, concluyó.