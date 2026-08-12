Pese al aval de Kicillof, la derogación de la ley que limita las reelecciones de los intendentes sigue trabada en la Legislatura

LA PLATA.- La reforma de la ley que puso límite a la reelección indefinida de los intendentes, avalada por el gobernador Axel Kicillof, enfrenta cada vez más escollos en la Legislatura. Los bloques de La Libertad Avanza y Pro fijaron postura en contra de la iniciativa que, esta semana, volvió a ser impulsada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

“Estamos a favor. Quien debe elegir a los intendentes es el pueblo. Si pones una limitación, que no es constitucional, la consideramos proscriptiva”, afirmó Bianco el lunes pasado. “Consideramos que sí, que tiene que haber reelección de intendentes y legisladores”, dijo. Pero admitió: “Hablo con todos los intendentes, todos están a favor, pero muchos no lo pueden votar”.

El presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, salió al cruce en tono desafiante: “Nosotros estamos en condiciones de salir de hablar a la sociedad con la verdad. Hay un gobernador que no puede ser electo más de dos mandatos. Concejales, legisladores que no pueden ser electos por más de dos mandatos, no entendemos por qué los intendentes podrían ser reelectos indefinidamente”, argumentó.

“Tenemos con nombre y apellido a quiénes crearon la ley, quiénes la interpretaron, la suspendieron. Y ahora van a ir de vuelta a chorearse lo que puedan chorearse con tal de habilitar a unos 50 amigos”, manifestó Pareja tras una reunión de trabajo con el bloque de LLA en Diputados.

Sebastián Pareja con los diputados bonaerenses de LLA, este miércoles en La Plata

En el mismo sentido se expresó el presidente de Pro, Cristian Ritondo, quien ayer se reunió con Pareja para consolidar el armado en este territorio de cara a las elecciones del año próximo. “Nos reunimos con Sebastián Pareja para impulsar juntos, desde La Libertad Avanza y Pro, dos reformas que van al hueso en la provincia de Buenos Aires: menos privilegios y una política de una vez por todas al servicio de la gente”, dijo.

En este orden, Ritondo dijo que la prioridad es defender el límite de dos mandatos para los intendentes. “Kicillof y el kirchnerismo quieren voltearlo, para que los mismos de siempre se atornillen al poder. Nosotros lo tenemos claro. Nadie es dueño de un cargo y el poder debe alternarse”, expresó.

La Ley 14.836 modificó el artículo tres de la Ley Orgánica de los Municipios para limitar a dos los mandatos -y a una reelección- de los intendentes. Fue sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en el que Ritondo era ministro de Seguridad. La reforma contó en 2016 con el apoyo de Sergio Massa –que jugaba por fuera del kirchnerismo- y ahora el Frente Renovador mantiene la postura en contra de la derogación de la ley.

Sin esos votos, el peronismo enfrenta serios problemas para aprobar la derogación, ya que incluso está dividido a su interior: La Cámpora busca pegar el debate a otras reformas políticas pendientes, en tanto el axelista Movimiento Derecho al Futuro busca avanzar con un proyecto de la senadora Ayelén Durán, que le provoca reparos a la presidenta de la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado, Malena Galmarini (FR).

El MDF buscó eludir un primer dictamen desfavorable de Galmarini y envió el proyecto a la comisión de Legislación que preside Germán Lago, aliado de Kicillof. La mujer de Massa reaccionó y pidió por nota que se gire el proyecto también a su comisión. Al tiempo que el debate en Legislación quedó frenado hasta tanto los votos no estén asegurados.

Malena Galmarini en el Senado bonaerense Prensa FR

El peronismo tiene 50 intendentes que quedarían sin posibilidad de ser candidatos el año que viene, de entre los 135 alcaldes de esta provincia. La mayoría responde al MDF y Kicillof necesita que lideren el armado de cara a proyecto que busca encabezar en 2027.

A su vez, la Unión Cívica Radical tiene 16 alcaldes que quedarán afuera y aún no definió la postura que adoptará en la Legislatura. Aunque sin LLA, Pro, el massismo y los libertarios blue de Unión y Libertad será imposible para el oficialismo provincial avanzar con las reelecciones indefinidas.

Para intentar destrabar esta derogación se barajaron distintas alternativas: una de ellas es modificar la ley de autonomía municipal para que cada intendente al dictar su carta orgánica pueda disponer o no su reelección. “No estamos muy seguros de cuál es el límite que tiene. No parece lógico que algunos habiliten las reelecciones y otros no”, replicó este miércoles Pareja.

Legislatura unicameral

En tanto, La Libertad Avanza y Pro buscan instalar un debate distinto: transformar la Legislatura de la provincia en un cuerpo unicameral. La propuesta no tiene un proyecto de ley presentado, ya que no está contemplada en la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

No obstante, al ser consultado el ministro Bianco sobre la propuesta unicameral, dijo: “Me parece bien que se discuta. Creo que se tiene que discutir en la Legislatura”, opinó el funcionario que opera como la mano derecha del gobernador Kicillof.