Escuchar

Seguro de que el comportamiento del presidente Javier Milei fue “ejemplar” en la parte de su discurso sobre el estado de la Nación, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto celebró que la ceremonia no haya tenido fuertes reproches hacia el jefe de Estado y la convocatoria al Pacto de Mayo, pero sí vertió quejas sobre algunas cuestiones que se dieron el viernes por la noche.

Al dirigente peronista de larga experiencia legislativa le molestó el accionar de los militantes libertarios que estaban en los palcos, a quienes tildó de “barras”. También, que el opositor Mario “Paco” Manrique haya escuchado la alocución dado vuelta y además la forma en que la TV Pública manejó la transmisión oficial.

“Hubo un comportamiento ejemplar en el discurso del estado de la Nación por parte del Presidente. No hubo ningún tipo de gritos, reproches; salvo una actitud individual de un diputado que se puso de espaldas, que es un hecho lamentable”, introdujo en AM Con Vos Pichetto.

Criticó, también, que existan ciertos escenarios que se repiten en el Congreso, independientemente de la orientación de los gobiernos, según su punto de vista. “ Es lamentable la presencia de barras que le quitan solemnidad a este acto, barras que gritan, aplauden... Yo no aplaudo, no lloro, no me río. Fui a escuchar con mucha atención las palabras del Presidente. Eso debe ser un acto de apertura de las sesiones, pero bueno...”, se molestó el jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal, que durante el tratamiento de la ley ómnibus ya había cuestionado que sus colegas tomaran mate en el recinto.

Tampoco lo conformaron los planos que se vieron durante la cadena nacional, que se extendió desde que Milei estaba en intermediaciones del Congreso hasta que terminó su discurso. “Hemos vivido un manejo de la TV Pública discriminando a los diputados que no eran propios. Eso me pareció lamentable” , sentenció sobre el canal oficial, que está intervenido y al mando de Diego Chaher.

Pese a eso, y a una “visión maniquea de que el Congreso es culpable y los gobernadores, todos malos”, Pichetto destacó como el “hecho central” de la noche la convocatoria al Pacto de Mayo que hizo el Presidente para el próximo 25 de ese mes. “Implica indudablemente arribar a puntos de unión; encontrar un camino juntos el gobierno nacional, las provincias; la previsibilidad fiscal... Eso es lo positivo, lo trascendente, lo que deja este mensaje”, consideró.

Vio posibilidades, también, de que la ley ómnibus avance, ya que es uno de los condicionamientos que puso el libertario para el pacto. “Vamos a ver, también los gobernadores creo que requieren previsibilidad fiscal, determinadas condiciones para asegurar el camino común”, comentó el diputado, que sin embargo se preguntó por qué el Gobierno retiró ese megaproyecto si ahora lo va a volver a mandar.

“Y bueno, volvamos a construir los acuerdos. Me parece que el Congreso está para eso, es importante el diálogo, vamos a ver cómo evoluciona. Es importante lo que el Gobierno empiece a hacer a partir de los próximos días”, indicó el líder de Hacemos Coalición Federal, uno de los que más colaboró con la Casa Rosada, pese a que integrantes de su bloque rechazaron algunas cuestiones.

Preocupado por el cierre de la obra pública, el dirigente dijo que al menos deberían retomarse aquellas que están detenidas pero tienen financiamiento externo e insistió: “A mí me parece interesante un acuerdo para la modernidad, no lo veo negativo. El intento del Pacto de Mayo implica una visión realista de la política, que tanto [Milei] cuestiona. En el fondo hay una acción política de parte del Presidente”.

LA NACION