Piden que el Gobierno retire 14 pliegos de jueces porque alegan que su elección fue inconstitucional

La organización Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se presentó ante la Justicia para obligar al Poder Ejecutivo a que retire los pliegos de 14 jueces que fueron enviados al Senado, porque señala que fueron elegidos de manera inconstitucional.

La organización cuestiona que el Poder Ejecutivo, en lugar de elegir un nombre de cada terna, mezcló los nombres de varias ternas, con lo que no se cumplió la manda constitucional.

Como medida cautelar, ACIJ le pidió al juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari que le ordene al Senado que “se abstenga de dar trámite” a esas designaciones.

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques Presidencia

“Solicito en esta presentación que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable de dichos pliegos y que se ordene al Poder Ejecutivo de la Nación su retiro y la presentación de nuevas propuestas de candidatos y candidatas que utilicen todas y cada una de las ternas emitidas por el Consejo de la Magistratura de la Nación, de modo tal de no enviar más de un candidato por terna”, dice la presentación judicial.

“Se viola el procedimiento constitucional establecido porque se desconoce el carácter vinculante de las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura en el proceso de selección de jueces. De las tres personas seleccionadas en la terna, que es la que tiene el mejor puntaje, el Poder ejecutivo elige una. Las tres personas tienen el mismo derecho a ser elegidas y se le solicita luego acuerdo al Senado”, explicó Celeste Fernández, codirectora ejecutiva de ACIJ.

Indicó que en los concursos múltiples, con varias vacantes, se mandan tantas ternas como cargos a cubrir, pero en lugar de elegir un candidato de cada terna, el Poder Ejecutivo combina ternas. “Así, de una terna elige a más de una persona y de otra a ninguna. Y se viola el carácter vinculante de la terna”, advirtió.

Celeste Fernández, codirectora de ACIJ Pilar Camacho

Por eso, Fernández dijo que el proceso de selección de jueces queda “plagado de irregularidades”. Y agregó: “Lo que pedimos es que la Justicia y el Senado saneen esas irregularidades”.

El planteo de ACIJ abarca nueve concursos y candidatos para los fueros civil, comercial, criminal, contencioso administrativo y en la justicia federal de Comodoro Rivadavia.

El artículo 99, inciso cuatro de la Constitución Nacional manda al Presidente proponer jueces de tribunales inferiores “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura”, y el artículo 114 le asigna a ese organismo la función de “emitir propuestas en ternas vinculantes”.

Para ACIJ, el Presidente no puede elegir a alguien de afuera de la terna y está obligado a usar cada terna, todas las veces que la tenga a disposición. Si de una terna se eligen dos jueces, hay otra terna que queda descartada.

Una norma reglamentaria del Consejo de la Magistratura permite esta práctica, pero esa regulación también fue cuestionada por inconstitucional por ACIJ.

La demanda le apunta también al artículo 47 del Reglamento de Concursos (resolución 7/14 del Consejo), que habilita expresamente al Ejecutivo a “apartarse” de las ternas para designar a los candidatos ubicados en primero y segundo lugar de cualquiera de las ternas ya resueltas.

El presidente Javier Milei envió 133 pliegos en poco más de tres meses al Senado y el jueves hay sesión para darle acuerdo a otros candidatos enviados por el Poder Ejecutivo, aunque ninguno de los 14 cuestionados ahora.

La organización recuerda además que la Corte Suprema, en la acordada 4/2026, admitió la necesidad de “reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad” en el sistema de selección.

Refirió, de ese modo, a una propuesta de la Corte para cambiar el reglamento de designación de jueces que el Consejo de la Magistratura viene demorando.

ACIJ señaló que sobre los 67 pliegos remitidos entre el 30 de marzo y el 9 de abril detectó 14 casos con variaciones de cinco o más posiciones en el orden de mérito después de las entrevistas personales.

Los cuestionamientos de ACIJ son para Juan Pablo Ángel Sala, propuesto para el Juzgado Comercial N° 23 e integrante de la cuarta terna, de la que ya había sido designado Guillermo Mario Pesaresi (primer puesto) en el Juzgado N° 24. Con su pliego, la tercera terna quedó descartada por completo.

Otro de los mencionados en la demanda es Gustavo Alejandro Roque Cultraro, propuesto para el Juzgado Comercial N° 10. Integra la primera terna, de la que ya fue designado Juan Pedro Giudici. Quedaron afuera la segunda y la quinta ternas.

En el Fuero Contencioso Administrativo Federal, Leonardo Marco Toia, propuesto para el Juzgado N° 7, integra la tercera terna, de la que ya fue designado Edgardo Walter Lara Correa, que ocupaba el tercer lugar. Se descartaron la primera y la quinta ternas.

En los tribunales orales en lo criminal de la Capital, Juan Manuel Mejuto, propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8, integra la octava terna, de la que ya había sido designada Ivana Quinteros, tercera de esa misma terna. La sexta y séptima terna quedan sin uso.

A su vez Julio César Di Giorgio, propuesto para el Tribunal Oral N° 10 y Vanesa Silvana Alfaro integran la tercera terna, de la que ya fue designado Juan Carlos Riccardini, segundo en el orden. Es decir: los tres integrantes de una misma terna terminarían siendo jueces del mismo fuero. La segunda y la quinta ternas quedaron descartadas.

Para los juzgados en lo criminal de la Capital, Javier Rodrigo Pereyra fue propuesto para el Juzgado N° 3, Sebastián Rodrigo Ghersi para el Juzgado N° 45. Ambos integran la primera terna (Ghersi encabezaba el orden de mérito general). La segunda y la octava terna quedan sin candidatos, aunque alguna podría usarse para el Juzgado N° 37, para el que todavía no se propuso a nadie.

Ramiro Ariel Mariño fue propuesto para el Juzgado N° 54. Integra la segunda terna, de la que ya fue designada Paula Fuertes, primera de la lista. Quedan afuera la tercera, la cuarta, la sexta y la séptima terna.

En el Fuero Civil de la Capital, Santiago Villagrán fue propuesto para el Juzgado Civil N° 19, José María Abram Luján fue propuesto para el Juzgado Civil N° 110, Florencia Inés Córdoba para el Juzgado Civil N° 66. Los tres salen de la quinta terna del concurso 420 (Villagrán la encabezaba, Abram Luján estaba segundo y Córdoba, tercera). En este caso toda la terna fue propuesta para un cargo de juez civil y se descartaron los candidatos de la primera, la tercera, la sexta y la octava terna.

En la justicia federal de Chubut, Sebastián Pedro Ruiz y Ángela Cecilia Pagano Mata fueron propuestos para los dos cargos de juez del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Los dos integran la primera terna. Como el concurso tenía apenas dos ternas, la segunda (encabezada por Pablo Javier Flores) quedó sin usar.