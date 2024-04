Por $164.000 millones: Frigerio fue a la Corte para reclamar deudas de la Nación con la caja de jubilaciones y Salto Grande

Escuchar

CÓRDOBA.- En el marco de la reunión de la Región Centro, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se lo anticipó al ministro del Interior, Guillermo Francos. Y este miércoles cumplió: presentó dos demandas contra el Estado nacional en la Corte Suprema de Justicia. Una por las transferencias adeudadas a la Caja de Jubilación, que suman unos $160.000 millones; y otra por las regalías y excedentes de la represa Salto Grande, por otros $4.000 millones.

Desde el círculo íntimo del mandatario advirtieron a LA NACION que “de ninguna manera” esta decisión cambia el apoyo de Frigerio al proyecto de ley de Bases y al paquete fiscal, dos temas en los que ya adelantó su aval. “Es un proyecto más acotado que el original y está acompañado por un paquete fiscal que en general es apoyado por los gobernadores que integramos la Región Centro, en la antesala del Pacto de Mayo”, declaró Frigerio sobre esos temas.

Sobre la Caja de Jubilaciones, este miércoles planteó que “es una deuda histórica, no es de hoy ni de este gobierno nacional, que recién comienza su gestión”, y señaló que ya se iniciaron antes los reclamos administrativos correspondientes, por lo que el paso que seguía era el de la Justicia. “Es hora de que los entrerrianos dejemos de estar con los brazos cruzados a la hora de reclamar lo que nos corresponde. Estamos decididos a defender lo nuestro como nunca antes se hizo”, añadió.

Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro, ayer durante el encuentro de la Región Centro en Paraná y Santa Fe Twitter

Frigerio anunció hoy la decisión de judicializar el reclamo por los fondos previsionales que se adeudan a la provincia, y los pagos de regalías y excedentes de la represa de Salto Grande. Precisó que son unos $4.000 millones en concepto de excedentes y de regalías del sistema hidroeléctrico. “En cuanto a los excedentes, nos deben todo el segundo semestre de 2023 y todo 2024. Y en cuanto a las regalías, durante años recibimos una remuneración muy injusta, casi tres veces menos que la que se recibe por Yacyretá”, sostuvo.

En esa línea, Frigerio indicó que Entre Ríos, como generadora eléctrica, aporta al sistema el “doble de la energía que consumimos y, sin embargo, recibimos el mismo trato que si no lo fuéramos, con todos los daños que eso nos causó”.

La represa de Salto Grande, en Entre Ríos

Respecto de los fondos para las cajas de jubilación provinciales no transferidas, hace 15 días, en la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio con Francos y Nicolás Posse, el compromiso nacional fue la publicación de la corrección o modificación del DNU que eliminó las partidas de financiamiento para los 13 sistemas. Hasta el momento no sucedió.

Según coincidieron los mandatarios, Francos se comprometió a regularizar el flujo de los giros, pero en lo que va de abril los números de transferencias no automáticas no muestran cambios. Entre Ríos recibió hasta el día 15 $10,1 millones, según datos de Politikon Chaco, que da cuenta que hasta esa fecha los giros no automáticos pagados registran una variación interanual real interanual del 84,3%.

Santa Cruz exhibe la más leve (-28,2%), al tiempo que hay seis provincias donde es del 100%; Chaco, Chubut, La Pampa, San Luis y Tierra del Fuego no recibieron nada y La Rioja, apenas $ 62.000.