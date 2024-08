Manuel García-Mansilla reveló quién le ofreció el cargo a juez de la Corte Suprema: “Fue Santiago Caputo”

Escuchar

Fue propuesto por Javier Milei, pero no conoce al Presidente. La confesión del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García-Mansilla, ocurrió este miércoles en la defensa de su candidatura a la Corte Suprema de Justicia en la Comisión de Acuerdos del Senado. Entre preguntas sobre las reelecciones indefinidas, el aborto y la dolarización, la duda respecto a qué integrante del Gobierno le ofreció el cargo se dio de la mano del senador kirchnerista Óscar Parrilli, y la respuesta trajo sorpresa en la oposición: “Me lo ofreció Santiago Caputo” .

La consulta del senador pareció inicialmente pasar desapercibida entre dudas sobre el Impuesto a las Ganancias y las facultades y atribuciones del Poder Judicial. Su respuesta, que hizo referencia al asesor presidencial y al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, también.

Santiago Caputo llega a Casa de Gobierno Mariano Blanc

“El cargo me lo ofreció Santiago Caputo en una reunión con Sebastián Amerio. Yo no conozco al Presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión. No lo conocía tampoco y en este proceso lo he visto dos veces, la última vez en Casa Rosada hace dos semanas, que me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública. La relación, desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora, la he llevado con el doctor Sebastián Amerio”, señaló en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

Amerio es el funcionario cercano a Caputo, a quien conoce desde su juventud, en el Ministerio de Justicia manejado por Mariano Cúneo Libarona. Su rol es fundamental también porque es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, pulseada que le ganó al macrismo y al propio Cúneo Libarona, y funciona como un interlocutor con los funcionarios de la Corte Suprema, debido a su trabajo previo en su secretaría penal.

El jefe de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, fue el que puso la atención sobre el hecho de que una persona que no es funcionario del Gobierno fuera quien eligió a García-Mansilla. “Usted dijo recién, lo vi por televisión porque no estaba acá sentado, que no lo conoce ni se reunió con el presidente Milei. Dijo que Santiago Caputo le ofreció el cargo y que se reunió dos veces... [Alguien] que no es funcionario y es un monotributista. A mí me llama mucho la atención. Quería señalarlo, que el cargo no se lo ofreció el Presidente sino un monotributista que no tiene vinculación directa con el Gobierno ni es funcionario público ”, remarcó.

Tal como dijo LA NACION, Caputo continúa sin aparecer como trabajador formal del Gobierno en las bases de datos del Anses aunque fue designado en el Boletín Oficial en enero. Esto significa que no es empleado en relación de dependencia del Poder Ejecutivo ni responde al régimen de funcionario público. Para sumar, no solo es uno de los asesores más influyentes del oficialismo, sino que formalizó un trabajo con una empresa agropecuaria en el sector privado. La relación laboral con Zefico comenzó en enero, mismo mes donde se publicó su designación en el Gobierno. Cabe destacar que Caputo figura como el único empleado registrado de la empresa.

Aún así, García-Mansilla no brindó respuestas sobre las insinuaciones de Lousteau. El catedrático es uno de los candidatos para ocupar la vacante en la Corte de Juan Carlos Maqueda, que dejará su cargo en diciembre cuando cumpla 75 años. La audiencia del decano es la segunda en las últimas dos semanas en el Senado, donde ya pasó el juez federal Ariel Lijo, que sufrió fuertes cuestionamientos por su candidatura para reemplazar a Elena Highton de Nolasco.

