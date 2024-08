Por qué Victoria Villarruel cuestiona al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema

Escuchar

El cuestionamiento de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la candidatura de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia reveló rispideces con el presidente Javier Milei, quien propuso al juez federal de Comodoro Py para el máximo tribunal. La número dos del gobierno libertario criticó a Lijo principalmente por dos razones: cuestionó su honestidad y remarcó que ese lugar debería ser para una mujer.

Las declaraciones de la vicepresidenta se dieron un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires este martes. Fue la invitada principal de un almuerzo de camaradería organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presidente, Alberto Garay, ratificó el rechazo de la entidad al ingreso del controvertido juez federal al máximo tribunal. “El Colegio ha impugnado a Lijo en todas las instancias posibles y lo seguirá haciendo”, afirmó el jurista en el inicio del encuentro.

Luego de unas palabras iniciales, de neto corte institucional y en las que destacó la necesidad de una Justicia independiente, y tras compartir la comida con los principales dirigentes de la entidad, Villarruel se sometió a una serie de preguntas formuladas por los socios de la institución. Como se esperaba, una de los interrogantes fue sobre su opinión acerca de la postulación de Lijo a la Corte.

“Mi opinión sobre Lijo es pública: no estoy de acuerdo con su candidatura”, comenzó su respuesta la vicepresidenta. Lijo tiene este miércoles su audiencia pública en el Senado y el avance de su pliego es todavía una incógnita.

La primera objeción que hizo Villarruel a Lijo fue que está propuesto para reemplazar a una mujer. El juez federal está nominado para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco, que renunció al tribuna en 2021.

La vicepresidenta aclaró que no hablaba desde el feminismo. “Por empezar, está reemplazando la banca de una mujer y hay mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata fuera una mujer; y lo digo desde quien no es feminista, sino que está pensando en una situación de simple justicia”, dijo.

“En segundo término, [Lijo] es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura. Ha partido mucho a la sociedad su candidatura, entre los que están a favor y en contra. Es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregó.

“No creo que haya sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura controversial. Todos hubiéramos querido tener un candidato, que nos enorgullezca, que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posible; y no es este el caso” , afirmó la vicepresidenta en un nuevo gesto de distanciamiento del gobierno de Milei.

Tras destacar que un juez de la Corte debe ser “una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país y de control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo”, la vicepresidenta concluyó: “Por ende, creo que no ha sido la mejor elección”.

