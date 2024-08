Lousteau habló del aumento a los senadores y de su rol al frente de la Bicameral de Inteligencia

Escuchar

Luego de ser designado al frente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, el senador Martín Lousteau se refirió a los objetivos de su rol y apuntó contra el gobierno del presidente Javier Milei por haber adicionado 100 mil millones de pesos al presupuesto 2024 de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Hace rato que los servicios de inteligencia están inmiscuidos en la política haciendo causas y financiando ataques, pero ahora escaló”, consideró.

El funcionario nacional que será el encargado de auditar los gastos reservados a este área explicó que este trabajo “debería haber estado siempre en manos de la oposición, sea el gobierno que sea”. “Tenemos indicios de que hay financiamiento para este tipo de actividades (espionaje). Son $100 mil millones, un monto inédito, que encima se pagó en poco más de un mes y no sabemos por qué”, cuestionó.

Así, en diálogo con Radio 10, marcó: “Cuando uno pide dinero a la secretaría de Hacienda lo que ocurre es que tiene que ser para algo, tiene que estar imputado a algún gasto. Eso ya pasó y está comprometido, ahora hay que saber para qué es”. Luego, en un dardo al oficialismo libertario, sumó: “ No hay nada más incoherente que proclamar la libertad y después usar los servicios de inteligencia para meterse en la vida privada y pública ”.

Lousteau fue designado al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Rodrigo Nespolo

Asimismo, el legislador instó al bloque de diputados radicales a que dé quorum y rechace el DNU que otorga la millonaria asignación en carácter reservado. “Me gustaría que todos mis compañeros bajen y voten en contra para que después en el Senado lo demos de baja”, dijo sobre la sesión pedida por el bloque de Encuentro Federal -que preside Miguel Ángel Pichetto-, por la Coalición Cívica y parte del radicalismo.

“Si uno le tiene miedo a los trolls, no puede dedicarse a eso. Para cambiar la Argentina hay que dar pelea en muchos ámbitos; y si tenemos miedo a lo que se dice en la red, no podemos dar muchas peleas. Hay que debatir, las ideas no son virus: si las hablás, no se te van a pegar. Hay que hacer acuerdos, pero hay ámbitos en donde hubo desquicios pasados y presentes, y nosotros tenemos que controlar”, añadió y sentenció: “El radicalismo tiene un compromiso muy grande y esta es la postura que tenemos en la comisión: no queremos que los organismos de inteligencia vayan sin control porque no nos hace bien como democracia ”.

En la misma línea, aseguró que hay que terminar con las posturas políticas que “amenazan lo público y lo privado” y que hay que “controlar que los servicios actúen dentro del marco legal y en función del interés público”.

Además, volvió a apuntar contra la gestión del Gobierno y lo cuestionó por la frase de cabecera de todos los funcionarios mileístas, “no hay plata”. “Los datos muestran en qué estado real está la Argentina, no el estado financiero que le gusta ver al Presidente. No hay plata para algunas cosas o para distribuir alimentos, pero hay $100 mil millones para gastos de la SIDE o para que el Presidente viaje a cosas personales que no le aportan nada a la Argentina. Hay plata para permitir que se blanqueen los bienes gratis y no cobrarles un peso a los que no pagaron un impuesto en la vida, pero no hay plata para los jubilados, para las universidades o para la educación”, criticó.

