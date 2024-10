Presupuesto: la oposición busca torcerle el brazo al ministro Luis Caputo y presiona para citarlo a que explique el proyecto

Escuchar

Con el voto del kirchnerismo, de Encuentro Federal y un puñado de diputados del radicalismo del sector crítico, la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto aprobaron hoy un proyecto de resolución para citar al ministro de Economía, Luis Caputo, a la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el proyecto de ley de presupuesto 2025.

De aprobarse en el recinto, Caputo no tendrá otra alternativa que concurrir a la Comisión de Presupuesto para responder a las inquietudes de los legisladores , tal como han sido los usos y costumbres de todos los gobiernos en cada presentación de sus respectivos presupuestos. Caputo, por el contrario, mostró hasta ahora una actitud despreciativa: “No me voy a prestar a un show”, replicó.

Frente a esta renuencia, en la última sesión una mayoría de los bloques opositores emplazaron a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto para que ambas citen al ministro. Votaron en contra, como era de esperar, los bloques libertarios y de Pro. El grueso de la UCR pegó el faltazo.

“Han venido los secretarios de Finanzas y de Hacienda a dar las explicaciones correspondientes; también la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el titular de la Anses. Creemos que la citación trasciende lo meramente informativo”, fundamento la diputada Nadia Marques.

Desde el kirchnerismo, el diputado Sergio Palazzo fundamentó la citación del funcionario. “Queremos que con absoluta claridad se nos explique adónde va el plan económico y cómo se piensa gobernar durante 2025, si lo hará con el presupuesto o a puro veto. El ministro Caputo no puede seguir rehuyendo el debate de los temas más importantes”, enfatizó Palazzo.

Sergio Palazzo, Carlos Heller y Marcelo Casaretto, autoridades de la Comisión de Presupuesto

“Que al ministro le disgusten los cuestionamientos no implica que no venga al Congreso. No es una opción, es su obligación –sostuvo el diputado de izquierda Cristian Castillo-. No se puede aceptar que diga que lo que acá se hace es un show cuando (el ministro) va a visitar a sus amigos especuladores que están haciendo una bicicleta financiera con rentabilidad extraordinaria”.

Por su parte, el jefe del bloque de Unión por Todos, Germán Martínez, expresó su preocupación por las declaraciones del propio presidente Milei cuando dijo que no le preocupa que el Congreso no apruebe el presupuesto 2025. “¿Por qué el ministro no quiere participar del debate? ¿Quieren o no tener una ley de presupuesto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos”, acicateó.

El dictamen obtuvo 43 firmas, todas ellas del kirchnerismo, del bloque Encuentro Federal, de la izquierda y de los diputados radicales Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Danya Tavella, Mariela Coletta y Jorge Rizzotti.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo hoy en la comisión de presupuesto Santiago Filipuzzi