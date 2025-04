Milei celebró los aranceles de Trump con una canción de Queen

El presidente Javier Milei celebró este miércoles la nueva medida de su par norteamericano, Donald Trump, de imponer aranceles generalizados a todos los productos importados con un “tarifa básica universal” de 10% (para varios países el porcentaje será mayor), donde se encuentran incluidos los productos que exporta la Argentina. “Friends will be friends [los amigos serán amigos]”, escribió, en referencia a la canción de Queen con ese nombre, cuyo video adjuntó en el mensaje.

Si bien el posteo no se refiere explícitamente al anuncio, fueron sus principales allegados los que se encargaron de aclarar el sentido de la comunicación. Según ellos, los aranceles recíprocos con una tarifa plana del 10% son “pro libre comercio” y termina beneficiando a la Argentina.

Milei viaja a las 23 a Estados Unidos. Recibirá un premio junto a Trump en la residencia del mandatario en Mar-a-Lago. Espera tener allí un acuerdo informal con Trump. Apuesta a conseguir un guiño en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno está solicitando un crédito de Us$ 20.000 millones con un desembolso inicial del 40%. La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, dijo en las últimas horas que consideraba “razonable” que el monto inicial fuera más elevado. “Se lo han ganado”, dijo, en alusión a la política fiscal y de ajuste que aplicó en su primer año la gestión libertaria.

La nueva política económica de Trump fue anunciada esta tarde a través de una conferencia de prensa en la Casa Blanca. En la lista, la Argentina figura con un porcentaje igual al de Brasil, Colombia y Chile. China, la Unión Europea, Reino Unido y la India están al tope en la nómina de aranceles. Rusia y Canadá no aparecen, aunque para ellos rigen también algunos aranceles especiales.

Las nuevas tarifas se aplicarán en dos fases. En la primera, estarán los aranceles del 10%. Eso ocurrirá el 5 de abril. En la segunda, el 9 del mismo mes, entrarán en vigencia los porcentajes más altos. Para el mandatario norteamericano, la medida representa una “declaración de independencia económica”. “Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado, violado y devastado por naciones cercanas y lejanas, aliadas y enemigas por igual”, declaró desde los jardines de la sede de gobierno en Washington.

Friends will be Friends...

TMAP.

VLLC!https://t.co/8sFAgsNduM — Javier Milei (@JMilei) April 2, 2025

“Friends will be Friends… TMAP [todo marcha acorde al plan]. VLLC! [¡viva la libertad, carajo!]”, dice el tuit completo de Milei. La frase se acompaña con un video de un concierto de Queen, la banda británica liderada por Freddie Mercury. Pero ese posteo no fue el único en ese sentido en el universo libertario, porque más tarde la esfera digital de LLA compartió el mismo mensaje con referencias al anuncio del jefe de Estado norteamericano.

“Es IMPRESIONANTE el tratamiento que le dio Trump a la Argentina con el anuncio de tarifas. Es equivalente a tener un TLC [tratado de libre comercio]. TMAP”, escribió el legislador bonaerense Agustín Romo.

“Argentina 10% de aranceles mientras China se come 34%, Europa 20%, India 26%, y así todos nuestros principales competidores. El que se piensa que esto es una mala noticia para Argentina está equivocadísimo. El resultado de esta aventura es una ventaja competitiva comercial para nosotros por menos tarifas o si Trump logra su cometido, un mundo sin aranceles. MAGA”, lo siguió el director de Comunicación, Juan Pablo Carreira, conocido como “Juan Doe”.

Argentina 10% de aranceles mientras China se come 34%, Europa 20%, India 26%, y así todos nuestros principales competidores. El que se piensa que esto es una mala noticia para Argentina está equivocadísimo.



El resultado de esta aventura es una ventaja competitiva comercial para… — Juan Doe (@jdoedoe101101) April 2, 2025

Romo más tarde completó su tuit con otra publicación, donde afirmó que Milei consiguió “un trato equivalente a un tratado de libre comercio con el mercado más grande del mundo, para que los argentinos vendan sus productos y servicios”. Un tratado de libre comercio con Estados Unidos era un deseo que manifestó en público Milei. Pero luego, el Gobierno dio marcha atrás. Es que un acuerdo de esas características implicaría una eventual ruptura de las reglas del Mercosur.

Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de la Argentina: en 2024 fue el segundo destino de las exportaciones locales con el 8,1% de los envíos, según el Indec. Sin embargo, Brasil fue el destino número uno con un 17,1% del total.

Hoy Trump anunció tarifas altísimas para todos pero con Argentina anuncio las más bajas del mundo. Eso consiguió el Presidente Milei, un trato equivalente a un tratado de libre comercio con el mercado más grande del mundo, para que los Argentinos vendan sus productos y servicios.… — Agustín Romo (@agustinromm) April 2, 2025

El viaje de Milei a Estados Unidos

Según pudo confirmar LA NACION, el Presidente viajará este miércoles a las 23 a Estados Unidos. La noticia llegó tan solo horas después de que el canciller Gerardo Werthein se reuniera con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El viaje del mandatario es a Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump en Palm Beach, para recibir un premio junto a su par norteamericano.

Milei en la ceremonia por el 43° aniversario de la guerra de Malvinas LUIS ROBAYO - AFP

El mandatario afirmó que si “la agenda se lo permite” podría tener un encuentro informal con el presidente de Estados Unidos. “El Presidente estaría viajando mañana a Mar-a-Lago, donde va a recibir un premio. Seguramente habrá un encuentro informal con el presidente Trump. Son días bastante ocupados por ponerlo de alguna manera en Estados Unidos y la agenda es bastante dinámica. Pero sí, el Presidente va a viajar seguramente esa noche [del miércoles]. Va a llegar a Estados Unidos en la mañana y en la noche estaría regresando a la Argentina”, detalló Werthein.

El viaje de Milei ocurre durante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo al que la gestión libertaria busca llegar lo antes posible y que ya se encuentra en su tramo final.

LA NACION