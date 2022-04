Protestaron frente a los tribunales de La Plata para que no cierren una causa por toma de tierras

LA PLATA.- En una convocatoria poca nutrida, manifestantes, legisladores nacionales, provinciales y funcionarios municipales de Juntos por el Cambio se congregaron hoy frente al Juzgado Federal N°1 de esta capital para exigir al juez Alejo Ramos Padilla que no archive la causa por ocupación de tierras del ex predio de Planeadores, en Los Hornos. El magistrado consideró que la usurpación no fue ilegal.

“Este fallo sienta un precedente para que otras personas vayan a ocupar tierras. La inseguridad en el lugar aumentó desde que comenzó la toma en 2020. Estamos muy complicados”, se lamentó Paula Tirabasso, uno vecina de Los Hornos que participó de la protesta, que reunió a unas cien personas. “Este fallo va en contra de la cultura del trabajo. Apoyar las tomas de tierras de esta manera destruye al país”, expresó Rosa Mandocco, otra manifestante.

“No se puede tomar tierras de esta manera. Hay que trabajar para ganarse las cosas. En el ex club planeadores hay delincuencia, hay drogas y si denunciamos no van. No entran”, se lamentó Gustavo Sánchez, un vecino. “El juez que debería apoyarnos se nos rie en la cara. Parece ilegal el fallo”, opinó otra vecina, Soraya Martinez.

El archivo de la causa por la ocupación del predio del ex club planeadores “por no constituir delito”, resuelto por el el titular del Juzgado Federal N°1 de esta capital Alejo Ramos Padilla, suscitó una fuerte controversia.

Diferencias entre Garro y Kicillof

Mientras el intendente de La Plata, Julio Garro (Juntos), rechazó el fallo, pidió el desalojo de más de 2000 familias y exigió a la provincia que apele el dictamen, el gobierno de Axel Kicillof no apelará dado que apuesta a lograr cooperación para una urbanización que está en desarrollo.

Legisladores de la oposición se sumaron a las críticas en la manifestación de este mediodía convocada para que Ramos Padilla de la cara. Entre los manifestantes estaba Alex Campbell, ex secretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal, y Claudio Frangul, que presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para solicitar al Poder Ejecutivo que apele el fallo.

“La justicia no puede ser cómplice de los usurpadores y avalar la toma de tierras. Necesitamos una justicia que defienda la constitución, que se ponga de lado de los ciudadanos de bien en lugar de defender la ilegalidad y a los delincuentes”, dijo Campbell, que participó de la manifestación junto al diputado nacional Waldo Wolf. De la manifestación participó además María Bota funcionaria del intendente de Julio Garro.

“De la cara”, fue la consigna que gritaron los manifestantes al magistrado acompañada de insultos. El juez no atendió a las personas que se reunieron frente al juzgado.

Ramos Padilla difundió el lunes pasado una resolución en la que aclaró que el archivo “no definitivo” de la causa responde a que no hay denuncia impulsada por el Ministerio Público.

La ocupación en el exclub planeadores comenzó el 16 de febrero de 2020 a las 16 horas en los terrenos de 76 y 146 de Los Hornos. Entonces intervino la Comisaría Tercera de La Plata y la fiscal a cargo de la UFI N°1, Ana Medina. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, ordenó el desalojo, pero volvieron y Berni ya no intervino, dado que son tierras nacionales.

El predio que fue del Club de Planeadores pertenece ahora la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que cedió a los ministerios de Desarrollo de la Comunidad y de Desarrollo Agrario 14.000 lotes para proyectos urbanos y productivos que aún no están regularizados.

Los macristas Alex Campbell y Waldo Wolff, en la marcha en La Plata

La Provincia acordó con el gobierno local un plan para urbanizar la zona. Entonces había 188 familias instaladas de acuerdo con un censo del momento. Pero hubo un desacuerdo entre las partes que pretendían urbanizar las 160 manzanas compuestas en el predio, que se extiende desde las calles 143 y 153 y desde la calles 76 a la 86. En la actualidad hay unas 2200 familias .

En el ex club de Planeadores no hay agua potable, no hay cloacas, y es territorio donde abunda el delito. Por esto fuera poco, es objeto de negocios ilícitos por parte de punteros barriales. Es escenario de crímenes aún irresueltos. De apuestas ilegales y de peleas de barras bravas. Está judicializada.

Y no tiene Gendarmería, policías, ni nadie que custodie. El juez Ramos Padilla lejos de ordenar el desalojo consideró que es obligación del Estado brindar solución a las familias con déficit de hábitat y por tanto dispuso que tanto el Estado nacional, provincial y municipal deben cooperar para concluir allí con un proyecto de desarrollo urbanístico.

Marcha frente a los tribunales federales e La Plata

“De lunes a viernes están solo los caseros de los que hacen los negocios con la compra ilegal de terrenos. Los caseros a veces dejan los perros y se van”, afirmó Juan, un vecino de la ocupación de tierras ilegal más grande de la provincia. “Los fines de semana viene más gente: hay fiestas clandestinas y apuestas en carreras cuadreras”, sostuvo el hombre, que vio cómo llegaron los primeros usurpadores en febrero de 2020.

“El año pasado acá adentro mataron al hijo de un barrabrava de Estudiantes”, se lamentó otro vecino que pidió reserva de nombre. Se refiere a Gonzalo “El Pipi” Alonso, y la ejecución fue el día de las últimas elecciones legislativas, a raíz de una disputa por un lote. A “El Pipi”, hijo de “El Hache Alonso” le pegaron un tiro en la cabeza durante una pelea por un robo de una casilla. Fue acaso el crimen más resonante. Pero no fue el único en los últimos dos años.

El otrora club Planeadores es una de las 45 tomas de tierras ilegales de esta capital. La más grande de los 260 asentamientos activos en esta provincia, donde 200.000 personas habitan de manera irregular, afirma la oposición que pide explicaciones en el Congreso. El gobierno de Axel Kicillof niega esta realidad . Sostiene, en cambio, que son apenas 70 las tomas de tierras activas.

En un punto hay acuerdo: esta capital es hoy el epicentro de las tomas ilegales de tierras.