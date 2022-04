La Ciudad y la Nación no logran un acuerdo por el monto de la coparticipación y siguen las negociaciones

Los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires no llegaron hoy a un acuerdo por el monto económico en el marco de las negociaciones por el recorte de la coparticipación federal. Se trató del quinto encuentro semanal de ambas administraciones, luego de que en marzo pasado la Corte Suprema de Justicia les ordenara que se reunieran en busca de un acuerdo político. El conflicto fue judicializado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en septiembre de 2020, tras la decisión de los primeros de quitarle a los segundos un 1,18 por ciento de fondos coparticipables, para pagar un aumento a la Policía Bonaerense de Axel Kicillof, entonces amotinada frente a la quinta de Olivos y otros puntos de la provincia.

En marzo de este año, la Corte realizó la primera audiencia en el caso y ordenó que ambas administraciones se reúnan en busca de encontrar una solución política al conflicto. Para eso les dio el plazo de 30 días hábiles, que vence el próximo 26, pero el que podría pedirse una prórroga en caso de que ambas partes lo soliciten.

En el encuentro de hoy el equipo de la Ciudad llevó una propuesta económica, que fue rechazada por los representantes de la Nación, por lo que seguirán las conversaciones en los próximos días. La semana pasada sucedió a la inversa, cuando el gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, hizo una nueva propuesta de un monto a transferir a la Ciudad, pero entonces la cifra no fue aceptada por la administración de Rodríguez Larreta. Entre ambas administraciones hay un pacto de no dar a conocer detalles ni las cifras involucradas.

Según pudo reconstruir LA NACION, la reunión fue “más áspera” que la anterior, en la cual desde ambas partes se transmitía un cierto “optimismo” ante un “principio de avance”, como lo describían entonces.

Desde la Nación aseguraban que la propuesta llevada por Ciudad implicaba pagar “más de lo que sale toda la Policía de la Ciudad actualmente”, tras lo que agregaban que “ese es un número que no podemos validar de ningún modo”. “Nos pidieron que financiemos un 30 % más de lo que sale la Policia de la Ciudad,es un blanqueo de lo que pasó desde el minuto 1″, recalcaban.

En tanto que desde la Ciudad aseguraban que “no se entiende de dónde sale el monto que ellos aluden” y agregaban que desde Nación “solo toman los sueldos y algún gasto más, pero no es solo eso. La Constitución dice que tienes traspasar todo, no solo los sueldos de la Policía”. Tras lo que completaban que, al mismo tiempo, “el cálculo que hacen de los sueldos tampoco se entiende porque no representan ni la cantidad de policía que tenían que transferir, ni el sueldo promedio correcto de los efectivos”. E insistían en que, “bajo ningún concepto” la cifra acercada es el 30% más de lo que sale la Policía.

Los equipos que participan de las reuniones, y se mantienen en diálogo durante las semanas, son encabezados, en el caso de Nación, por Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, y por Ciudad, por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

El jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel Santiago Filipuzzi - LA NACION

De lo que se fue discutiendo en los primeros encuentros y hasta ahora quedaría establecido es que el método de transferencia de los fondos nacionales a la Ciudad en concepto del traspaso de la seguridad sería por fuera de la coparticipación. También, que no habría tanta distancia en cómo se actualizará esa partida anualmente (80% por indicador salarial y 20% por índice de inflación,). De acuerdo a lo conversado, podría darse que se fije un monto, se actualice y eventualmente se cobre por día, mes o año. El mecanismo sería similar al Fondo del Conurbano que, en su momento, acordaron los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

La del monto es la discusión más sensible de todas las que se debaten entre ambos equipos. De hecho, por los primeros puntos que se trataron, como mecanismo de traspaso y liquidación, hubo avances entre los equipos, tras lo que la semana pasada encararon al punto más sensible de las negociaciones.

Por otro lado, las primeras semanas de las negociaciones estuvieron enmarcadas por la polémica, luego de que tanto la tercera como la cuarta reunión estuvieron precedidas por declaraciones del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. En la primera de esas oportunidades el funcionario se refirió a que ya estaba decidido hacia dónde iría el dinero en disputa: a la lucha contra el narcotráfico en Rosario, Salta y Misiones. En tanto que una semana después, en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández reunió a 19 gobernadores que manifestaron su apoyo a Nación en la pelea y que poco después hicieron saber a través de una carta, su posición a la Corte. La semana pasada no hubo declaraciones políticas y esta tampoco.