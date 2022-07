“¿Qué achura serías?”: Reflotan una entrevista a Javier Milei con peculiares definiciones sobre el asado

Una entrevista que el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, otorgó el 27 de septiembre de 2021, se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios hicieron hincapié en las dichos del economista respecto de lo que siente por la comida. “No sé. Me da lo mismo. No me genera nada”, fue la contestación durante su paso por el canal de YouTube de Doble Mérito.

Consultado sobre en qué achura le gustaría transformarse, Milei sorprendió con su respuesta: “No sé. Para mí, la comida es una cuestión meramente fisiológica. Es una forma de meterle combustible al cuerpo. No tengo. Si vos me preguntas por un plato favorito, te digo no sé. Me da lo mismo”.

“Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo, me mando las pastillas”, agregó a continuación e insistió: “La comida no me genera nada”. Luego, aclaró que no disfruta tampoco de platos típicos argentinos como el “asado”, al cual le restó importancia.

“Es más, el tiempo que me demanda un almuerzo me fastidia demasiado. Mucho”, concluyó el legislador durante el encuentro. Las declaraciones del referente liberal se suman a las repercusiones que generaron otras frases que expresó en las últimas semanas.

El pasado 2 de junio, durante una entrevista radial, Milei se manifestó a favor de la venta de órganos considerándolo “un mercado más”: “Se trata de un rubro como cualquier otro y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado”.

La vieja entrevista de Javier Milei en la que cuenta lo que siente por la comida

En esa línea, validó su respuesta al mencionar la existencia de “estudios de Estados Unidos que [dicen que] si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas”. “¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema?”, planteó en diálogo con Radio Mitre.

Y completó: “Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? En serio lo digo”.

En otra entrevista -esta vez, en Radio con Vos-, dejó entrever su postura respecto de la venta de niños. En principio, dejó en claro de que “si tuviera un hijo no lo vendería” y acotó: “Está discusión está alejada de la realidad de los argentinos que sufren la inflación y el desempleo”.

Sin embargo, no le cerró la puerta a un eventual debate en el futuro: “La respuesta depende de en qué términos estés pensando. Quizás de acá a 200 años se podría debatir. No lo sabremos. Solo el tiempo dirá”.

Tras la polémica que generaron sus dichos, el economista se expresó en Twitter: “No dije eso, operadores de cuarta. Sigan difamando todos los días mientras la economía explota. No importa. La libertad avanza igual. Cuando lleguemos al poder se va a acabar este vínculo nefasto entre los políticos y los medios. Viva la libertad, carajo”.