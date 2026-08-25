Qué dijo Marcos Galperin sobre la mora en Mercado Libre

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, respaldó este martes la gestión económica de Javier Milei y rechazó las críticas recientes al nivel de incumplimiento en los créditos otorgados por su empresa; asimismo, indicó que la compañía representa “menos del 3%” de la mora total en el sistema financiero.

El tweet de Marcos Galperín sobre la mora

“O sea, digamos, para los Perionistas escandalizados por la mora (que no mencionan nada del aumento en la cantidad y montos de créditos que sí se pagan en tiempo y forma): la mediana de mora de los BANCOS PÚBLICOS es $1.4 millones mientras que la de Mercado Libre es de $0.1 millón...”, afirmó el empresario en sus redes sociales, tras replicar una publicación del economista Fernando Marull, que citó un informe sobre la problemática analizado por LA NACION.

Más tarde, comparó la deuda total de usuarios de Mercado Pago en relación con la que componen los principales bancos y respondió: “Del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15%”.

Galperín defendió a la billetera virtual frente al fenómeno Mercado Pago

El informe citado en la conversación fue publicado por el exfuncionario de Mauricio Macri y fundador de la consultora Pública Matías Fernández. Según su posteo, allí se cruza información oficial de la Central de Deudores del Banco Central con el padrón de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con el objetivo de analizar el comportamiento del crédito según la edad, la actividad declarada y el domicilio fiscal.

El relevamiento muestra una fuerte concentración de las deudas impagas. De acuerdo con estos datos, el 17% de los morosos debe menos de $100.000 y casi el 40%, menos de un salario mínimo, fijado en $376.600. En el otro extremo, el 14,5% de las personas con mayores compromisos acumuló el 73% del volumen total en mora.

Parte del análisis publicado por Matías Fernández

Los bancos tradicionales —entre públicos y privados— concentran cerca del 65% del monto impago. Las entidades privadas reúnen el 45% del dinero adeudado con 1,59 millones de personas en mora y un compromiso mediano de $1,46 millones. En tanto, el Banco Nación y el Banco Provincia explican en conjunto el 15% de los montos no cobrados.

Fuera del sistema bancario, las tarjetas no bancarias, comercios de electrodomésticos y supermercados abarcan al 35% de los deudores e implican el 14% del monto total. Por su parte, las empresas de préstamos rápidos representan al 22% de los morosos y el 7,7% del dinero impago, con una tasa promedio de incumplimiento del 52%.

El desglose de mora por tipo de entidad

Por otro lado, el presidente Javier Milei también se hizo eco de la publicación de Fernández y apuntó contra la prensa en sus redes sociales. “El posteo deja en evidencia la opereta. Esto muestra que los periodistas que se han dedicado a agitar el tema son imbéciles con déficit de IQ y/o son unas mierdas humanas mentirosas”, afirmó el jefe de Estado al compartir el análisis de los datos oficiales.

El análisis de Javier Milei sobre el estudio de Fernández

Otra defensa de Galperin a Javier Milei

El respaldo tras las críticas por la morosidad se sumó a una postura previa del empresario en defensa de la marcha económica. Días atrás, Galperin cuestionó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que señaló una caída del consumo en julio del 3,8% interanual y del 2,1% respecto de junio.

En esa ocasión, el empresario planteó: “Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre”. El presidente Javier Milei apoyó esa postura y calificó la publicación como una “Masterclass”.

El cuestionamiento coincidió con el balance trimestral de la compañía, donde reportó ingresos por US$ 10.169 millones, una cifra que representó un incremento interanual del 50%. La firma obtuvo un resultado operativo de US$683 millones y una ganancia neta de US$466 millones.

Desde CAME argumentaron entonces que el freno en las ventas obedeció a la pérdida de liquidez tras el cobro del aguinaldo y al impacto de las tarifas invernales. El reporte de la entidad registró bajas en seis de sus siete rubros, con mayores caídas en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%), mientras que Ferretería y materiales de construcción creció un 1%.