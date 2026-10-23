Quién es Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA que quedó detenido

Ariel Vallejo tenía el control de un monumental flujo de dinero a través de los clubes del fútbol. Los investigadores sospechan que las entidades estaban obligadas a contratar a Sur Finanzas, la empresa donde conquistó una fortuna, porque existía luego un retorno hacia arriba.

Sus vínculos con Martín Insaurralde, el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof que siempre estuvo vinculado al juego en la provincia de Buenos Aires, llevaron a sospechar que los circuitos de dinero de Sur Finanzas también podían provenir del mundo de las apuestas.

“Tengo noción de los números desde los ocho años”, decía Vallejos. Nació en 1985 en Banfield, al sur del conurbano. Tuvo una panadería, un corralón de materiales y una agencia de remises.

Pero con sus vínculos a través de Sur Finanzas se volvió rico.

Ariel Vallejo y Chiqui Tapia

Cuando quedó bajo el foco de la justicia sus bienes incluían una flota de autos de alta gama a su nombre, de su familia y sus empresas que acumuló junto con su madre —Graciela Vallejo, también llamada a declarar— y su exsuegra.

La flota incluía un Audi, un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, un Land Rover, un BMW y una Ferrari California destinada a su uso personal, que estacionaba frente a la financiera.

Diez de esos autos fueron secuestrados por el juez Luis Armella, a pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, de la Procuraduría Especializada en Lavado de Dinero (Procelac).

Vallejo y Tapia en el predio de la AFA

El inicio de la financiera había sido en una pequeña casa de cambio en Monte Grande.

En 2021, al pasar por el centro de Adrogué, vio un cartel de alquiler en lo que había sido una sucursal del Banco Santander Río. Lo alquiló y el lunes 1 de noviembre de 2021 abrió el primer local de Sur Finanzas.

El fútbol

A pesar de su origen modesto, Sur Finanzas se transformó en el sponsor oficial de las selecciones nacionales, el contrato de mayor envergadura económica que tuvo la firma.

La investigación judicial comenzó con una denuncia contra exdirigentes del club Atlético Banfield.

Luego, ARCA denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.

Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, se apuntaba a lavado de dinero.

Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona al pedir las indagatorias.

La fiscalía también cree que hubo acuerdos entre Sur Finanzas y las dirigencias de los clubes con los que se firmaron los contratos. Las operaciones y contratos fueron con Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.

Sede central de Sur Finanzas, en Adrogué, provincia de Buenos Aires Fabián Marelli

Por la investigación se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, en varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras que la Justicia considera sospechosas.

Además de Vallejo, su madre, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.

El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la exsuegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.

Una de las causas en las que se investigó a Ariel Vallejo cayó también al cabo de un conflicto de competencias en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. A este magistrado se le atribuye una gran proximidad con Insaurralde. Al tiempo, Villena debió abandonar la investigación.

La dimensión de las fortunas que se movieron a través de Sur Finanzas fue tan grande que los investigadores se preguntan si estos capitales están solamente vinculados con el fútbol.