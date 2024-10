Escuchar

En el marco de la votación en la Cámara de Diputados por la ley de financiamiento universitario, que cosechó apoyos para mantener el veto del presidente Javier Milei, se produjeron incidentes en las inmediaciones del Congreso y una de las personas agredidas fue el tuitero y streamer libertario Franco Antunez, conocido en las redes sociales como Fran Fijap.

El joven se encontraba en la esquina de Rivadavia y Callao y, luego de conocerse el resultado de la votación, fue agredido por un grupo de manifestantes que le arrojó elementos contundentes, por lo que debió resguardarse en un local de comidas y luego fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía.

Manifestantes agredieron a un youtuber libertario Fran Fijap en el Congreso

Quién es Fran Fijap, el tuitero libertario que fue agredido afuera del Congreso

Francisco Fijap es partidario de la gestión libertaria y así lo hace saber en la presentación de su canal de YouTube. “Mi nombre es Fran Fijap, en este canal vas a encontrar la mejor información del liberalismo, de la política argentina y de Javier Milei presidente, además transmitimos todos los programas donde salga Milei en vivo”, señala el texto que anticipa el contenido sobre la gestión de gobierno.

Fran Fijap cuenta con 633.000 suscriptores en YouTube y tiene subidos casi 800 videos. En su cuenta de X, en tanto, se presenta como: “periodista odiado por los zurdos” y reúne 40.600 seguidores.

Habitualmente, Fran Fijap se muestra combativo en sus mensajes por redes sociales y suele asistir a las movilizaciones que se convocan contra la gestión de Javier Milei. Allí busca entrevistar a los manifestantes, tal como sucedió en la marcha de la CGT del mes de enero.

En esa oportunidad, Fran Fijap publicó el siguiente mensaje en X, acompañado de un video: “Estoy presente en la marcha anti-milei de la CGT, y es un fracaso. Es más, los camioneros me vienen a saludar y a hablar bien de Milei. Lo que me comentaron varios camioneros, es que están ahí por obligación. Si no van a la marcha, les sacan viajes”.

Tras la agresión sufrida este miércoles, Fran Fijap detalló las acciones de lo ocurrido: “En un momento, me cerraron, me tiraron al piso y un chico de Rappi me cubrió con la bicicleta y me dio unos minutos. Me dio tiempo de entrar a un local. Los chicos del local siempre me cuidaron y me defendieron. Eran del Polo Obrero y tenían una bandera de derechos humanos, en ningún momento fui a agredir, fui a hacer preguntas. Es la primera vez que pasa esto, lo máximo que fue lo de la marcha anterior”.

Fran Fijap custodiado por la policía en las afuera del Congreso Santiago Filipuzzi

Posteriormente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich usó su cuenta de X para condenar los hechos violentos y apoyar a Fran Fijap: “A los violentos antidemocráticos que golpearon, persiguieron y robaron al periodista independiente Fran Fijap les digo: sepan que vamos a ir con toda la fuerza de la ley detrás de cada uno. Los tenemos a todos identificados y no tienen escapatoria”, sostuvo la ministra.

GRACIAS MENEM por SOLIDARIZARTE conmigo por el VIOLENTO y COORDINADO INTENTO de ASESINATO que SUFRÍ HOY al querer entrevistar a los manifestantes. pic.twitter.com/Lvu8bv3sgB — Fran Fijap (@FranFijap) October 9, 2024

Además, Fran Fijap posteó en sus redes un video junto al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menen. Allí el funcionario condena la agresión y dice: “Lamento lo que tuviste que vivir hoy, que un grupo de inadaptados, violentos, cobardes, que te vieron solo y fueron de 20 a pegarte y te tuviste que proteger. Toda La Libertad Avanza se solidariza con vos. Incomodalos siempre, porque esa es tu función. Encima de cobardes, son ladrones, porque al chico de Rappi le robaron la bici”.

