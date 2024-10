Quintela prometió una presidencia “de transición”, dijo que Kicillof es la “única alternativa” y reveló un pedido

Escuchar

Convencido de que es necesario que el peronismo “baje el tono” y cambie “métodos y actitudes”, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que se presentará al Partido Justicialista (PJ) y que competirá con la expresidenta Cristina Kirchner por la conducción. Asimismo, prometió que si gana, hará una gestión “de transición” para dar paso a las nuevas generaciones y habló de su par bonaerense, Axel Kicillof, como la “única alternativa” para 2027, en un momento en que el cristinismo aumentó la presión y las críticas al mandatario provincial por no torcerse en favor de su jefa política en esta contienda partidaria. Incluso, el riojano reveló un pedido que le hizo a su colega.

“Estamos ultimando los detalles para presentar la lista, esperamos hacerlo lo más temprano posible para que los compañeros que están cansados puedan retornar a sus hogares”, dijo Quintela este sábado por la mañana en Radio Mitre, donde contó que trabaja en una propuesta con “cuatro o cinco personas conocidas” del peronismo, pero que se complete con “toda gente nueva” que tiene responsabilidad en las provincias, debido a la impronta federal que quiere imprimirle a su proyecto para el PJ.

Luego de que Cristina Kirchner dijera ayer en una reunión en Smata que había que liberar al peronismo de Judas y Poncios Pilato, lo que sonó como un fuerte dardo para él y Kicillof, Quintela evitó confrontar de manera directa con la expresidenta pero sí puso reparos sobre su forma de liderar el espacio. “Lamento mucho esta situación [de tener que competir con ella en la interna], pero es necesario e imprescindible bajar los tonos porque nos necesitamos mutuamente”, opinó el gobernador, quien acotó: “No es Cristina el problema, únicamente, el problema es la vuelta de hoja o cierre de un capítulo que se dio con la expresión popular a favor de [Javier] Milei. Hay un cansancio. Es necesario modificar muchas cosas, entre ellas: conductas, métodos, formas, gestos, sistemas de comunicación, el lenguaje . Hay un cansancio con cierta dirigencia, en la cual me incluyo, aunque puedo ser un poco más nuevo para los argentinos que no me conocen, pero se necesita una renovación en el peronismo, fundamentalmente de formas, métodos y actitudes ”.

Ricardo Quintela y Cristina Kirchner competirán por la presidencia del PJ Archivo

Siempre en esa línea, y luego de las embestidas de ayer de Cristina Kirchner y sus dirigentes de más estrecha confianza, Quintela pidió “bajar los decibeles” y dijo que con la llegada de Milei también “se terminó una forma y un método de hacer política y de conducir”. Sonó como una clara alusión a la expresidenta. “Tiene que haber otro sistema, distinto, la sociedad no vuelve para atrás, mira al futuro”, advirtió y fue ahí cuando confirmó que su conducción en el PJ sería por un tiempo: “ Yo mismo me considero que sería una transición en caso de que el afiliado me dé la posibilidad de conducir. Me tendría que encargar con los compañeros de generar una conducción para que una nueva generación, con nueva formación y métodos, y actitudes diferentes, puedan empezar a generar consenso con las otras fuerzas para un proyecto mucho mayor”.

Un pedido a Axel

Estos dichos suyos tomaron mayor preponderancia cuando luego opinó sobre la figura de Kicillof. “A Kicillof hay que protegerlo y cuidarlo porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos, por eso hay que protegerlo”, indicó Quintela sobre el gobernador, que viene con una seguidilla de achaques de La Cámpora por la construcción que empieza a tejer con miras hacia las presidenciales de 2027. “No hay que subestimar a Axel”, dijo el riojano.

Mientras, reveló una conversación que tuvo con el gobernador bonaerense, que pidió unidad en el PJ y no se expresó en favor ni de él ni de Cristina Kirchner. “Le pedí que no se metiera para que no genere ningún tipo de suspicacia. Está teniendo un rol importantísimo y le pedí no inmiscuirse en este tema para tener la competencia lo más tranquila posible. Con cambio de métodos, procedimientos y lenguaje, para plantear la paz”, contó Quintela sobre la recomendación que le hizo a su par provincial, con quien ya habían compartido actos conjuntos cuando él había iniciado su ruta hacia la presidencia del PJ y el nombre de Cristina Kirchner todavía no sonaba para ese puesto.

ARCHIVO.- Kicillof y Quintela en el acto en la quinta de San Vicente a 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, en julio de este año Nicolás Suárez

La situación del país

Por otra parte, el gobernador riojano habló de una “gravísima” situación a nivel nacional y dijo que va a tener “consecuencias terribles” si Milei no toma conciencia de que puede haber “una reacción popular muy fuerte”.

“El esquema represivo que han montado no puede impedir que la gente se movilice en pos de recuperar o defender sus derechos. La mayoría del pueblo argentino no puede ni siquiera pagar los servicios. Es imposible comer, vestirse. Antes la gente no llegaba a fin de mes y ahora esta endeudada. Tiene que tomar conciencia de eso Milei porque está llevando al país a una situación que va a ser insoportable y cuando la gente salga, tampoco gratuitamente se va a dejar golpear por las fuerzas represivas. Tienen derecho a manifestarse. Tiene que entender Milei que la situación es gravísima y se agrava cada día más”, expresó el candidato al PJ que es uno de los mayores detractores de la gestión libertaria.

LA NACION