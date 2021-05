Rafael Bielsa, contra JxC: “La oposición en la Argentina es salvaje”

El excanciller Rafael Bielsa consideró que la oposición argentina es “salvaje” y dijo que por una “limosna de hoy están dispuestos a cualquier enajenación para el futuro”.

En declaraciones radiales, Bielsa usó de ejemplo la polémica frase sobre las Malvinas de Patricia Bullrich, líder del PRO, mientras hablaba de la negociación por la deuda con el FMI.

“Las Malvinas las podríamos haber entregado”, dijo en una declaración que luego ella misma minimizó.

Para Bielsa, esa afirmación no fue una pifiada, sino que “es parte” de una oposición institucional que menosprecia la soberanía nacional.

En diálogo con FM MIlenium, el excanciller de Néstor Kirchner advirtió: “La oposición es la que uno ya conoce, que es una oposición fundada en viejos rencores y en una agenda del siglo 19”.

Sobre la frase de Bullrich, añadió: “Sí, no lo puedo creer. Vos sabes que yo la conozco desde hace muchísimos años a Patricia, muchísimos años, le tengo muchísimo afecto, es casi una relación te diría, no sé, fraternal, podría decir. Y no entiendo, me cuesta mucho, digamos, encajar esa tremenda frase con el ser humano con el que compartí muchas cosas y muchas cosas muy dolorosas”.

Bielsa consideró que Bullrich no tuvo un exabrupto. “Yo no sé si hay un personaje porque Patricia no es una actriz, es una mujer muy visceral, dice lo que piensa, es valiente, esa una mujer valiente, se la banca, diríamos en el barrio, por eso me preocupa más, porque si fuera el personaje me preocuparía menos porque diría: ‘Bueno, está actuando’. Patricia no actúa, Patricia siempre se expresa y eso es lo que me preocupa”.

La frase de Bullrich sobre Malvinas que desató la polémica

Patricia Bullrich sobre la vacuna de Pfizer: “Les podíamos haber dado las Malvinas"

¿Qué había dicho Patricia Bullrich sobre las Islas Malvinas? En una entrevista en La Nación más, con Jonatan Viale, Bullrich negó que Pfizer haya pedido derechos sobre hielos continentales o la resignación de soberanía. “Dijeron que había un problema de negligencia. Mentira. Pfizer no pidió cambios en la ley. Lo único que pidió fue un seguro de caución como pidió en todos los países del mundo, que es algo razonable”, agregó la exministra.

“(Pfizer) no pidió ni los hielos continentales, ni..., bueno, no sé, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”, sostuvo. Luego explicó su frase y pidió disculpas.

Juntos por el Cambio viene criticando la política sanitaria del gobierno de Alberto Fernández en medio de la pandemia de coronavirus y las negociaciones fallidas para la adquisición de vacunas, sobre todo, con Pfizer, que usó a la Argentina de laboratorio.

