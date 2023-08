escuchar

La incógnita en torno a la performance electoral del libertario Javier Milei en las PASO del próximo domingo mantiene en vilo a toda la opinión pública. En la ciudad de Buenos Aires, donde el economista alcanzó el 17% de los votos en 2021, La Libertad Avanza aspira a dar el batacazo y alcanzar un porcentaje que posicione al espacio de cara a octubre. El elegido para esa cruzada es el legislador porteño Ramiro Marra.

“Parece que es más importante hacer bicisendas en la avenida Libertador que un chico pueda tener una buena educación”, lanza el aspirante a la jefatura de gobierno porteño, quien recibió a LA NACION en su oficina del piso 8 de la Torre Fortabat, donde funciona Bull Market, la empresa dedicada a los negocios bursátiles fundada por su familia y en la que supo adquirir sus habilidades como broker de bolsa.

El candidato por La Libertad Avanza a jefe de gobierno, Ramiro Marra, en las oficinas de Bull Market.

Miembro de la “línea fundadora” de La Libertad Avanza, tal como lo definió Milei durante el acto en el que se oficializó su candidatura, el dirigente que supo ser candidato a senador de Roberto Lavagna en 2019, logró posicionarse a lo largo de los últimos dos años como referente en la casa matriz del proyecto libertario, mientras hacía de su banca en la Legislatura una tribuna desde la que pregonar su mantra liberal.

Marra no hace de la corrección política una bandera. Por el contrario, se jacta de haber corrido la agenda de los debates hacia la derecha. “Tenemos que ir hacia otro lado, porque todo lo que se hizo hasta ahora nos llevó a que cada vez estemos peor”, indica. Y toma una sutil distancia del renovado énfasis antipolítico de Milei, al calificar al “Que se vayan todos” como una expresión “simbólica”. “Queremos que la gente vuelva a creer que es posible un cambio en la Argentina”, matiza.

–Estuvo rápido de reflejos en el acto de cierre de campaña, cuando atajó la caída del atril en el que hablaría Milei.

–Uno tiene que estar atento todo el tiempo. Es lo que nos toca, tanto a Javier como a todo el equipo. Nos tenemos que hacer cargo de un montón de circunstancias a las que no estamos acostumbrados porque venimos de otro mundo. Y de repente nos vemos arriba de un escenario, con 15 mil personas dándonos el apoyo para seguir adelante con esta gran batalla que estamos dando.



–El acto remitió bastante al de 2021 en Parque Lezama, con Milei haciéndose paso entre el público. Incluso los temas musicales fueron los mismos: Panic Show y Se viene (el estallido).

–Este año fue más particular porque era un lugar cerrado, donde se siente mucho más a la gente. A mí me sorprendió la cantidad de personas que me decían que era la primera vez que iba a un acto político. Como nosotros no estamos acostumbrados a estar arriba de un escenario, la gente que está abajo tampoco está acostumbrada a este tipo de actos.

–¿Qué perspectiva tiene de cara al domingo?

–No me gusta hablar en términos numéricos. Sí puedo hacerlo en términos simbólicos y de representación. Es una fecha importante, por supuesto, como toda elección presidencial, porque estamos ante un cambio de época, dejando de lado las ideas socialistas y entrando a las ideas liberales. Y eso es lo que nosotros vinimos a buscar. Ese cambio cultural, que tomamos la decisión de hacerlo en el barro político porque entendimos que era un paso importante, y que ya lo veníamos haciendo desde la batalla en los medios de comunicación y las redes sociales.

–¿Le preocupa que la abstención que se registró en varias de las elecciones provinciales se traslade a la elección nacional? Milei exhortó a “no te quedarse en casa”.

–El voto en la Argentina es obligatorio. En Educación Cívica nos dicen “hay que ir a votar”. Por supuesto que nos preocupamos cuando vemos que la gente no va a votar, porque vemos que no están interviniendo en la decisión de lo que tiene que pasar por el destino de nuestro país. Si no hacés nada, las cosas siguen igual. Por eso pedimos que la gente se involucre y que vuelva a creer que es posible un cambio en la Argentina. Si vos no estás contento con lo que hace la dirigencia política, apareció una fuerza política nueva que dice que va a hacer todo distinto. ¡Es la oportunidad!



–¿Cree entonces que hay más potenciales votantes de Milei en ese universo?

–No lo sé. Lo que sí sé es que hay una realidad, que es que la gente no va a votar porque no cree. Nosotros lo que estamos pidiendo es que vuelvan a creer. Pero que crean en un modelo diferente, en un modelo liberal. Bienvenida sea la democracia y que vote también el que no vote a La Libertad Avanza, pero por supuesto que nosotros queremos que nos elijan a nosotros, que estamos proponiendo algo distinto.

–En el último tramo de la campaña, se pudo ver a un Milei mucho más antipolítico que de costumbre. Sin ir más lejos, en el Movistar Arena cantó “Que se vayan todos” e hizo repetidas referencias a la crisis del 2001.

–A nosotros nos preocupa que las cosas sigan de la misma manera y que no cambie nada. Y que cada vez estemos peor. Lo que queremos es cambiar el rumbo de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que ir hacia otro lado, porque todo lo que se hizo hasta ahora nos llevó a que cada vez estemos peor. Eso es lo que está mal: el statu quo. Ese es nuestro reclamo. Que estén los mismos de siempre tomando las mismas decisiones de siempre.

–¿Eso sería volver a un “Que se vayan todos”?

–El “Que se vayan todos” es algo simbólico. Algo que en algún momento representó un quiebre en la Argentina, que no se terminó de dar porque seguimos en las mismas circunstancias. Yo creo que ahora estamos ante la oportunidad de que cambie esa realidad que nosotros sentimos que no nos da esperanzas. Eso es lo que estamos buscando, un país en mejores condiciones.

Marra junto a Javier Milei, en el cierre de campaña en el Movistar Arena LA NACION/Rodrigo Néspolo

–¿Cuáles serían concretamente esos cambios?

–Nosotros apuntamos a cambiar en un sentido de valores, e lo que está bien y de lo que está mal. Proponemos lo que está pasando en las ciudades y en los países desarrollados. No es más que eso. En este país, estamos más cerca de ser Venezuela que de ser Uruguay. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Queremos que se hagan las cosas parecidas a como se hacen en Uruguay o en Chile, y mirá que hoy hay un gobierno que no tiene nada que ver con nosotros. Pero las políticas públicas que se implementaron de largo plazo, de libre mercado, de respeto a la propiedad privada, hicieron que Chile hoy sea un país en muchas mejores circunstancias que las nuestras.

–¿Cómo se traduce eso en la ciudad de Buenos Aires?

–En la Ciudad lo que vimos es un gobierno como el de Horacio Rodríguez Larreta que se hizo cada vez más grande. Es impresionante la cantidad de cargos públicos que se generaron en los últimos años. Y eso genera ineficiencia de dos maneras. Primero en términos económicos, porque es un mayor gasto, y segundo porque es más difícil tomar las decisiones, porque hay mucha gente metida dando vueltas sobre lo mismo. Tenemos que se más dinámicos desde el Estado y darle más lugar a los privados. Que no pase todo por el Estado. Que pase todo por el privado y que el Estado se pueda encargar de las cuestiones más básicas: la educación, la salud, la seguridad y la Justicia. Parece que es más importante hacer bicisendas en la avenida Libertador a que un chico pueda tener una buena educación.



–¿Y qué propuestas tiene, por ejemplo, en términos de salud y educación?

–Ante todo, lo que se necesita es que a nivel nacional se estabilice la economía para que entren los suministros suficientes. Y después sí, a partir de eso, que haya mejores salarios. No puede ser que el personal médico y el personal de la educación estén con este nivel de salario. También, por supuesto, queremos que haya capacitaciones. Que haya apertura mental. No puede ser que haya adoctrinamiento en las escuelas. Uno puede tomar un modelo exitoso de educación como el finlandés para modernizar el nuestro. Ahí las cosas no son de una manera y nada más. Hay competencia y se evalúa al docente. No puede ser que los docentes no se dejen evaluar, porque eso mejora en todos los ámbitos la capacidad de los profesionales.

–¿Cómo se imagina el próximo lunes, cuando finalmente se sepa cuál es el peso real de la oferta electoral de Milei?

–Va a ser un número muy bueno o muy malo, según la percepción de cada uno. Nosotros vamos a seguir dando la batalla, sea cual sea ese número. Porque lo nuestro va mucho más allá de una elección. Las expectativas que tenemos seguramente son altas, porque creemos en lo que estamos haciendo y vimos todos los logros que tuvimos en tan poco tiempo. Hoy se están hablando los temas que nosotros estamos planteando. Además, entendemos que estamos en una instancia de primarias, un invento que hizo la dirigencia política tradicional porque no se podían poner de acuerdo. ¿Sabés por qué no están de acuerdo? Porque están preocupados por el carguito.



–¿Está a favor de eliminar las PASO?

–No creo que sea una discusión que tengamos que dar hoy en la Argentina. Tenemos otras prioridades. Lo mismo sostuvimos el año pasado, cuando nos tildaban de querer acompañar la eliminación de las PASO porque estratégicamente supuestamente nos servía. Larreta llegó a decir eso. ¿Después qué hizo? Cambió las reglas de juego a último momento para que le convenga a un candidato del radicalismo. Esa es la hipocresía de Juntos por el Cambio y principalmente de Horacio Rodríguez Larreta.

–¿Cree que puede afectarle electoralmente que las elecciones porteñas sean concurrentes? A priori, no contará con el arrastre de la boleta presidencial de Milei.

–Con Javier Milei fundamos este espacio político, es mi candidato a presidente y la persona a la que estoy agradecida por ser el principal impulsor de la vuelta a la discusión de las ideas liberales en la Argentina. Juntos tomamos la decisión de que La Libertad Avanza sea un espacio liberal. Más allá del resultado del domingo, lo más importante hoy es que logramos que se hable de los temas que nosotros creemos que son los importantes.