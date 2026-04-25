Recorrida de Máximo Kirchner con bajo perfil y en una provincia con el PJ en crisis

ROSARIO.- El viernes a la noche Máximo Kirchner durmió en las cabañas del camping del Parque Recreativo de Puerto General San Martín, un predio público del municipio.

El intendente de esa localidad, Carlos De Grandis, pretendía que el líder de La Cámpora se alojara en un hotel, pero –según confesó– no lo logró convencer, como tampoco lo pudo persuadir de hacer un asado multitudinario después del acto en el teatro de la ciudad.

“Pidió que hagamos unos chorizos a la parrilla, algo simple”, reveló el jefe comunal, que es uno de los referentes históricos del peronismo en una región que tiene un protagonismo clave en el entramado económico del centro del país: de esa zona se exporta el 50% de las exportaciones de soja y cereales de la Argentina.

La visita del líder de La Cámpora estuvo marcada por el bajo perfil, sin grandes movilizaciones de militantes, en una puesta en escena modesta.

Máximo Kirchner en el Barrio Néstor Kirchner, en la localidad santafesina de Puerto General San Martín @maximockirchner

Máximo Kirchner llegó a Santa Fe de la mano de Florencia Carignano, casi al mismo tiempo que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lo reemplazaba en la conducción del PJ bonaerense.

El viaje de Máximo Kirchner dejó expuestas las diferencias entre el diputado y el exministro de Economía. La ausencia del líder de La Cámpora fue relativizada por el entorno del gobernador bonaerense. “No sé si viene o no viene; si no viene es una decisión política, pero no le veo gravedad, tampoco sé si estaba invitado, porque es una reunión del Consejo”, afirmó Carlos Bianco, uno de los dirigentes más cercanos a Kicillof.

Máximo Kirchner en el Barrio Néstor Kirchner, en la localidad santafesina de Puerto General San Martín @maximockirchner

Antes del acto en el teatro de Puerto General San Martín, el dirigente bonaerense hizo una parada en Santa Teresa, una localidad del interior profundo, en pleno corazón de la producción agropecuaria.

“Vine a escuchar; la gente en el interior tiene otro ritmo que en la Ciudad de Buenos Aires y es necesario en este momento escuchar”, señaló Máximo Kirchner, que recorrió la zona con Carignano y el presidente comunal Gonzalo Goyechea.

Máximo Kirchner en el Barrio Néstor Kirchner, en la localidad santafesina de Puerto General San Martín @maximockirchner

“Estamos acá para escuchar lo que cada uno desde su experiencia tiene para aportar y para poder, desde las verdades relativas de cada uno y cada una, buscar esa síntesis que saque a la Argentina del lugar donde (Javier) Milei la lleva cada vez de una manera más acelerada, y que a grandes luces se empieza a ver que es negativa para la gran mayoría”, expresó el hijo de Cristina Fernández.

La visita de Máximo Kirchner tuvo bajo perfil, sin estridencias ni tampoco fricciones, en una zona que desde el conflicto con el campo le fue compleja al kirchnerismo. Tampoco estuvieron dirigentes de otras ramas de ese sector del peronismo, como los alineados con el diputado nacional Agustín Rossi. El PJ santafesino está en un proceso de desconcierto y atomizado en varias líneas, y no hay desde hace tiempo un referente que genere expectativas electorales. Juan Monteverde, del espacio Ciudad Futura, y la diputada nacional Caren Tepp, sangre joven anexada al peronismo, tampoco estuvieron presentes en la recorrida del líder de La Cámpora.

El peronismo santafesino atraviesa una aguda crisis interna. Esta semana las autoridades partidarias a nivel provincial acusaron recibo del pedido de apertura y diálogo que habían formulado varios sectores internos hace exactamente un mes. En una misiva de dos carillas, la cúpula a cargo del exsenador Guillermo Cornaglia respondió a los planteos con un reconocimiento de que es necesaria y útil la instancia de diálogo interno que se reclama, así como los debates que puedan generarse en tanto sean productivos para fortalecer al partido.

Para el peronismo, es un problema serio si se eliminan las internas abiertas. En ese documento, la conducción del PJ adhiere el escrito “plenamente” a la defensa del sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel provincial y nacional como herramienta para la selección de candidaturas. Y exhorta a los legisladores a que sostengan una postura afín en los diferentes ámbitos parlamentarios que integran. Finalmente, insta a evitar confrontaciones y divisiones internas. Según el diario El Litoral, la falta de respuesta de parte de la conducción partidaria había generado la amenaza de algunos portazos, como el del sector que lidera Omar Perotti. El ex gobernador mantiene diálogo frecuente y algunos encuentros con el senador nacional Marcelo Lewandowski.

Máximo Kirchner recorrió la Fábrica de Oportunidades, donde se produce cemento y se modifican contenedores marítimos para la venta, y visitó una fábrica de adoquines. También se acercó a la Residencia de Adultos Mayores (RAM), al Parque Solar Colaborativo, al vivero comunal y a la huerta que abastece a comercios locales.

El dirigente hizo hincapié en la necesidad de reconstruir el peronismo a partir de una mirada propositiva y colectiva. “No tenemos que pensar en espacios que sean simplemente anti Milei, ni anti nada. Sino que tenemos que acostumbrarnos otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría”, enfatizó Kirchner. El líder de La Cámpora instó a la militancia a buscar alternativas que ayuden a la gente a enfrentar el presente, y a trabajar desde la escucha y el diálogo, superando las divisiones internas.

Máximo Kirchner también abordó el tema de la economía y la necesidad de que “las cargas de la deuda que contrajo Macri no caigan sobre los más humildes, sino que logremos los argentinos y las argentinas que sean las cargas más repartidas, equitativas, en función de lo que cada uno pueda”. Su intervención buscó marcar un horizonte de justicia social y responsabilidad colectiva frente a los desafíos económicos y sociales que atraviesa el país.

Otra de las visitas agendadas para los próximos días es la de la diputada nacional cordobesa Natalia De la Sota. La legisladora estará el lunes en la ciudad de Rosario y recorrerá algunas otras localidades junto a Diego Giuliano, dirigente del Frente Renovador. El diputado nacional es uno de los que aparece en la grilla de eventuales candidatos a gobernador para 2027. Habrá un almuerzo con empresarios y dirigentes; y por la tarde, un encuentro con militantes.

Parte de la agenda contará con la presencia de dirigentes de distintas líneas internas del peronismo, como Pablo Corsalini, intendente de la localidad de Pérez, y Caren Tepp, de Ciudad Futura.