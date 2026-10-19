Rectifican un fallo y condenan a un exintendente salteño por robar rieles y contrabandearlos a Bolivia

El exintendente de la localidad salteña de Coronel Juan Solá, Atta Gerala, sufrió un revés judicial y fue condenado por robo y contrabando de rieles a Bolivia. La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución que el exjefe comunal había recibido el 23 de abril de parte del Tribunal Oral Federal Nº2 de Salta y definió que Atta Gerala participó de la sustracción de rieles del ramal C25 del Ferrocarril Belgrano y su envío por pasos fronterizos clandestinos a Bolivia.

Los camaristas Javier Carbajo y Daniel Petrone votaron por revocar la absolución de Gerala, mientras que Javier Slokar se pronunció a favor de mantenerla.

Carbajo y Petrone votaron por considerar al exintendente “partícipe necesario, por el delito de contrabando de mercadería, triplemente agravado por la cantidad de personas intervinientes, por la intervención de un funcionario público y por el valor de la mercadería involucrada”. Ambos camaristas establecieron que el tribunal salteño había interpretado de manera arbitraria y atomizada las pruebas aportadas y concluyeron que el análisis conjunto permitió afirmar la participación necesaria del exjefe comunal.

Slokar, en cambio, planteó que eran insuficientes las pruebas aportadas por los acusadores.

Una imagen de rieles robados, en Salta

En la maniobra investigada, además del exintendente, participó su hijo, José Miguel Gerala, que fue condenado a seis años de prisión. Se utilizó una camioneta Toyota Hilux propiedad del exjefe comunal para trasladar a integrantes de una comunidad originaria que extrajeron los rieles durante varios meses. Los rieles se vendían a David Medina, también condenado a seis años de prisión. Jorge Fernando Cabrera (cabo de Gendarmería acusado de habilitar el paso de los camiones con rieles a cambio de dinero) recibió dos años de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de cohecho pasivo. Dos camioneros involucrados accedieron a una pena económica y de tareas comunitarias.

Según el fallo, la condición de “máxima autoridad del Poder Ejecutivo del municipio donde se robaban los rieles de la única traza de tren que por allí pasaba” hizo que los jueces lleguen a “la certeza sobre su conocimiento y vínculo directo con el suceso”. El exintendente (que milita en el peronismo salteño) deberá concurrir a una audiencia para que se le establezca el monto de la pena.

Además, la Cámara Federal confirmó por unanimidad la condena a tres años en suspenso para el policía Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, a quien se acusó de cohecho pasivo porque “en su condición de funcionario policial en el puesto de Pluma de Pato había aceptado la promesa de pago para facilitar y omitir los controles vinculados con la maniobra”.

En su acusación, el fiscal Eduardo Villalba había afirmado que los robos de los rieles se producían “a cara descubierta” y con la connivencia de la policía y Gendarmería. En la causa constaban testimonios de miembros de las comunidades originarias que identificaron a Atta Gerala como organizador de las cuadrillas de extracción.