Reforma laboral La votación de los 5 capítulos del proyecto que generan mayor controversia

El gobierno de Javier Milei logró anoche un importante triunfo en el ámbito legislativo. La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma laboral, que impactará en el mundo del trabajo en caso de que la próxima semana reciba el último aval del Senado, algo que descuentan en la Casa Rosada. La Libertad Avanza (LLA) pudo festejar gracias a que se aseguró el apoyo de sus aliados habituales —Pro, UCR y MID— y de un grupo de gobernadores. Fue decisivo el aporte que le dieron, sobre todo, a la hora de conseguir el quorum para iniciar la sesión, los legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones)y Raúl Jalil (Catamarca). El oficialismo pudo aprobar el proyecto de modernización laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. Esa fue la cosecha que consiguió Milei en el debate en general. Pero el análisis de la votación en particular permite distinguir las diferencias en torno a ejes centrales de la iniciativa que afectará la vida laboral de los argentinos. Hubo cinco títulos en los que LLA tuvo más dificultades para lograr consensos. En esas votaciones pesaron, ante todo, los alineamientos políticos o la necesidad de los aliados de Milei de desmarcarse de temas sensibles, que impactaban directamente a los sindicatos o determinados sectores, como la creación del fondo para las indemnizaciones; la eliminación del concepto de “ultraactividad”; la derogación del estatuto del periodista; los límites al derecho a huelga; y el desfinanciamiento del Incaa.

