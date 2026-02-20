Reforma laboral: uno por uno, así votó cada diputado el proyecto del Gobierno
La iniciativa se aprobó por 135 votos positivos; el oficialismo tuvo el respaldo de varios bloques aliados
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del viernes el proyecto de reforma laboral del Gobierno y giró la iniciativa al Senado para su sanción final. El oficialismo logró aval por 135 votos positivos contra 115 negativos.
La aprobación llegó después de una caldeada sesión, marcada por varios cruces. La oposición buscó hacer caer la sesión y el oficialismo contraatacó al votar la interrupción en la lista de oradoras y pautar una votación para cerca de las 22.
Sin embargo, la Libertad Avanza eliminó esa moción a cambio de un compromiso para que la oposición cesara en sus agresiones verbales a los diputados que votarían por la reforma laboral.
Los 135 votos positivos, según los bloques:
Votaron a favor:
La Libertad Avanza (95)
- Sabrina Ajmechet
- Carlos Alberto Almena
- Lisandro Almirón
- Barbara Andreussi
- Pablo Ansaloni
- Damián Arabia
- Belén Avico
- Atilio Basualdo
- Mónica Becerra
- Beltrán Benedit
- Bertie Benegas Lynch
- Rocío Bonacci
- Alejandro Bongiovanni
- Gabriel Bornoroni
- Adrián Brizuela
- Eliana Bruno
- Mariano Campero
- Alejandro Carrancio
- Giselle Castelnuovo
- Abel Chiconi
- Facundo Correa Llano
- Romina Diez
- Nicolás Emma
- Alejandro Fargosi
- Alida Ferreyra
- Sergio Figliuolo
- Maria Gabriela Flores
- Maira Frias
- Virginia Gallardo
- Álvaro García
- Carlos García
- Silvana Giudici
- Rosario Goitia
- Alfredo Gonzales
- María Luisa González Estevarena
- Maura Gruber
- Jairo Guzmán
- Diego Hartfield
- Patricia Holzman
- Gerardo Huesen
- Gladys Humenuk
- María Cecilia Ibañez
- Andrés Ariel Laumann
- Lilia Lemoine
- Andrés Leone
- Mercedes Llano
- Enrique Lluch
- Johanna Sabrina Longo
- Lorena Macyszyn
- Álvaro Martínez
- Nicolás Mayoraz
- Martín Menem
- Julieta Metral Asensio
- Soledad Molinuevo
- Soledad Mondaca
- Juan Pablo Montenegro
- Guillermo Montenegro
- Francisco Morchio
- Julio Moreno Ovalle
- Gabriela Luciana Muñoz
- Miriam Niveyro
- Joaquín Ojeda
- Sebastián Pareja
- Marcos Patiño Brizuela
- Santiago Pauli
- Agustín Pellegrini
- Federico Agustín Pelli
- José Peluc
- Luis Petri
- María Lorena Petrovich
- Luis Albino Picat
- María Celeste Ponce
- Manuel Quintar
- Valentina Ravera
- Adrián Ravier
- Verónica Razzini
- Karen Reichardt
- Gastón Riesco
- Gonzalo Roca
- Miguel Rodríguez
- Laura Elena Rodríguez Machado
- Juliana Santillán Juárez Brahim
- Santiago Santurio
- Laura Soldano
- Yamile Tomassoni
- Rubén Darío Torres
- Aníbal Tortoriello
- José Federico Tournier
- César Treffinger
- Hernán Urien
- Patricia Vásquez
- Andrea Fernanda Vera
- Lorena Villaverde
- Gino Visconti
- Carlos Raúl Zapata
PRO (12)
- Martín Ardohain
- Emmanuel Bianchetti
- Fernando de Andreis
- María Florencia De Sensi
- Daiana Fernández Molero
- Alejandro Finocchiaro
- Alicia Fregonese
- Antonela Giampieri
- Álvaro González
- Cristian A. Ritondo
- Javier Sánchez Wrba
- Martín Yeza
Producción y Trabajo (2)
- Carlos Gustavo Jaime Quiroga
- Nancy Viviana Picón Martínez
UCR - Unión Cívica Radical (6)
- Guillermo César Agüero
- Gerardo Cipolini
- Diógenes Ignacio González
- Lisandro Nieri
- Darío Schneider
- Pamela Fernanda Verasay
Innovación Federal (9)
- Claudio Álvarez
- Alberto Arrúa
- Bernardo Biella
- Gerardo Gustavo González
- Oscar Herrera
- Pablo Outes
- Yamila Ruíz
- Daniel Vancsik
- Yolanda Vega
Independencia (2)
- Elia Marina Fernández
- Gladys Medina
Elijo Catamarca (3)
- Fernanda Avila
- Fernando Monguillot
- Sebastián Nóblega
La Neuquinidad (1)
- Karina Maureira
MID - Movimiento de Integración y Desarrollo (2)
- Eduardo Falcone
- Oscar Zago
Provincias Unidas (6)
- Carolina Basualdo
- Sergio Eduardo Capozzi
- Carlos Gutiérrez
- José Nuñez
- Gisela Scaglia
- Jorge Rizzotti
Votaron en contra
Adelante Buenos Aires (1)
- Karina Banfi
Coalición Cívica (2)
- Maximiliano Ferraro
- Mónica Frade
Coherencia (1)
- Marcelo Pagano
Defendamos Córdoba (1)
- Natalia de la Sota
Encuentro Federal (2)
- Nicolás Massot
- Miguel Ángel Pichetto
Frente de Izquierda y de los Trabajadores (3)
- Myriam Bregman
- Nicolás del Caño
- Romina Del Plá
- Nestor Pitrola
Por Santa Cruz (1)
- José Luis Garrido
Primero San Luis (1)
- Jorge Fernández
Provincias Unidas (9)
- Lourdes Micaela Arrieta
- Jorge Antonio Avila
- Juan Fernando Brügge
- Mariela Coletta
- Pablo Farías
- Pablo Juliano
- Martín Lousteau
- Esteban Paulón
- María Inés Zigarán
Unión por la Patria (91)
- Hilda Aguirre
- Ernesto “Pipi” Alí
- Cristian Andino
- Javier Andrade
- Jorge Neri Araujo Hernández
- Martín Aveiro
- Marcelo Barbur
- Luis Eugenio Basterra
- Gustavo Bordet
- Alejandrina Borgatta
- Santiago Cafiero
- Celia Campitelli
- Julieta Marisol Campo
- Lucía Cámpora
- Florencia Carignano
- Carlos Daniel Castagneto
- Jorge Chica
- Carlos Cisneros
- Ricardo Daives
- María Graciela de la Rosa
- Fernanda Díaz
- Sergio Dolce
- Gabriela Beatriz Estévez
- Emir Félix
- Abelardo Ferrán
- Andrea Freites
- Sebastián Galmarini
- María Teresa García
- Diego A. Giuliano
- José Glinski
- José Gomez
- Juan Grabois
- Ramiro Gutiérrez
- Raúl Hadad
- Itai Hagman
- Ana María Ianni
- Máximo Kirchner
- Moira Lanesan Sancho
- Aldo Leiva
- Jimena López
- Cecilia López Pasquali
- Juan Pablo Luque
- Marcelo Mango
- Mario Manrique
- Marianela Marclay
- Varinia Lis Marín
- Juan Marino
- Germán Martínez
- Guillermo Michel
- Fernanda Miño
- Juan Carlos Molina
- Matías Molle
- Roxana Monzón
- Cecilia Moreau
- Hugo Antonio Moyano
- Jorge Mukdise
- Estela Mary Neder
- Kelly Olmos
- Blanca Inés Osuna
- Sergio Omar Palazzo
- Claudia María Palladino
- María Graciela Parola
- Gabriela Pedrali
- Paula Andrea Penacca
- Horacio Pietragalla Corti
- Lorena Pokoik
- Luciana Potenza
- Agustina Lucrecia Propato
- Ariel Rauschenberger
- Santiago Luis Roberto
- Agustín Oscar Rossi
- Marina Dorotea Salzmann
- Nancy Sand
- Sabrina Selva
- Adriana Cristina Serquis
- Vanesa Raquel Siley
- Guillermo Snopek
- Julia Strada
- Jorge Taiana
- Rodolfo Tailhade
- Caren Tepp
- Pablo Todero
- Victoria Tolosa Paz
- Nicolás Alfredo Trotta
- Eduardo Félix Valdés
- M. Elena Velázquez
- Luana Volnovich
- Hugo Yasky
- Pablo Raúl Yedlin
- Natalia Zaracho
- Christian Alejandro Zulli
Ausentes
- Sergio Guillermo Casas (UxP)
- Ignacio García Aresca (Provincias Unidas)
- Javier Noguera (Independencia)
- Juan Schiaretti (Provincias Unidas)
- Paulo Agustín Tita (UxP)
- Alejandra Torres (Provincias Unidas)
