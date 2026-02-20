Reforma laboral: uno por uno, así votó cada diputado el proyecto del Gobierno

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del viernes el proyecto de reforma laboral del Gobierno y giró la iniciativa al Senado para su sanción final. El oficialismo logró aval por 135 votos positivos contra 115 negativos.

La aprobación llegó después de una caldeada sesión, marcada por varios cruces. La oposición buscó hacer caer la sesión y el oficialismo contraatacó al votar la interrupción en la lista de oradoras y pautar una votación para cerca de las 22.

Sin embargo, la Libertad Avanza eliminó esa moción a cambio de un compromiso para que la oposición cesara en sus agresiones verbales a los diputados que votarían por la reforma laboral.

Los 135 votos positivos, según los bloques:

Votaron a favor:

La Libertad Avanza (95)

Sabrina Ajmechet

Carlos Alberto Almena

Lisandro Almirón

Barbara Andreussi

Pablo Ansaloni

Damián Arabia

Belén Avico

Atilio Basualdo

Mónica Becerra

Beltrán Benedit

Bertie Benegas Lynch

Rocío Bonacci

Alejandro Bongiovanni

Gabriel Bornoroni

Adrián Brizuela

Eliana Bruno

Mariano Campero

Alejandro Carrancio

Giselle Castelnuovo

Abel Chiconi

Facundo Correa Llano

Romina Diez

Nicolás Emma

Alejandro Fargosi

Alida Ferreyra

Sergio Figliuolo

Maria Gabriela Flores

Maira Frias

Virginia Gallardo

Álvaro García

Carlos García

Silvana Giudici

Rosario Goitia

Alfredo Gonzales

María Luisa González Estevarena

Maura Gruber

Jairo Guzmán

Diego Hartfield

Patricia Holzman

Gerardo Huesen

Gladys Humenuk

María Cecilia Ibañez

Andrés Ariel Laumann

Lilia Lemoine

Andrés Leone

Mercedes Llano

Enrique Lluch

Johanna Sabrina Longo

Lorena Macyszyn

Álvaro Martínez

Nicolás Mayoraz

Martín Menem

Julieta Metral Asensio

Soledad Molinuevo

Soledad Mondaca

Juan Pablo Montenegro

Guillermo Montenegro

Francisco Morchio

Julio Moreno Ovalle

Gabriela Luciana Muñoz

Miriam Niveyro

Joaquín Ojeda

Sebastián Pareja

Marcos Patiño Brizuela

Santiago Pauli

Agustín Pellegrini

Federico Agustín Pelli

José Peluc

Luis Petri

María Lorena Petrovich

Luis Albino Picat

María Celeste Ponce

Manuel Quintar

Valentina Ravera

Adrián Ravier

Verónica Razzini

Karen Reichardt

Gastón Riesco

Gonzalo Roca

Miguel Rodríguez

Laura Elena Rodríguez Machado

Juliana Santillán Juárez Brahim

Santiago Santurio

Laura Soldano

Yamile Tomassoni

Rubén Darío Torres

Aníbal Tortoriello

José Federico Tournier

César Treffinger

Hernán Urien

Patricia Vásquez

Andrea Fernanda Vera

Lorena Villaverde

Gino Visconti

Carlos Raúl Zapata

PRO (12)

Martín Ardohain

Emmanuel Bianchetti

Fernando de Andreis

María Florencia De Sensi

Daiana Fernández Molero

Alejandro Finocchiaro

Alicia Fregonese

Antonela Giampieri

Álvaro González

Cristian A. Ritondo

Javier Sánchez Wrba

Martín Yeza

Producción y Trabajo (2)

Carlos Gustavo Jaime Quiroga

Nancy Viviana Picón Martínez

UCR - Unión Cívica Radical (6)

Guillermo César Agüero

Gerardo Cipolini

Diógenes Ignacio González

Lisandro Nieri

Darío Schneider

Pamela Fernanda Verasay

Innovación Federal (9)

Claudio Álvarez

Alberto Arrúa

Bernardo Biella

Gerardo Gustavo González

Oscar Herrera

Pablo Outes

Yamila Ruíz

Daniel Vancsik

Yolanda Vega

Independencia (2)

Elia Marina Fernández

Gladys Medina

Elijo Catamarca (3)

Fernanda Avila

Fernando Monguillot

Sebastián Nóblega

La Neuquinidad (1)

Karina Maureira

MID - Movimiento de Integración y Desarrollo (2)

Eduardo Falcone

Oscar Zago

Provincias Unidas (6)

Carolina Basualdo

Sergio Eduardo Capozzi

Carlos Gutiérrez

José Nuñez

Gisela Scaglia

Jorge Rizzotti

Votaron en contra

Adelante Buenos Aires (1)

Karina Banfi

Coalición Cívica (2)

Maximiliano Ferraro

Mónica Frade

Coherencia (1)

Marcelo Pagano

Defendamos Córdoba (1)

Natalia de la Sota

Encuentro Federal (2)

Nicolás Massot

Miguel Ángel Pichetto

Frente de Izquierda y de los Trabajadores (3)

Myriam Bregman

Nicolás del Caño

Romina Del Plá

Nestor Pitrola

Por Santa Cruz (1)

José Luis Garrido

Primero San Luis (1)

Jorge Fernández

Provincias Unidas (9)

Lourdes Micaela Arrieta

Jorge Antonio Avila

Juan Fernando Brügge

Mariela Coletta

Pablo Farías

Pablo Juliano

Martín Lousteau

Esteban Paulón

María Inés Zigarán

Unión por la Patria (91)

Hilda Aguirre

Ernesto “Pipi” Alí

Cristian Andino

Javier Andrade

Jorge Neri Araujo Hernández

Martín Aveiro

Marcelo Barbur

Luis Eugenio Basterra

Gustavo Bordet

Alejandrina Borgatta

Santiago Cafiero

Celia Campitelli

Julieta Marisol Campo

Lucía Cámpora

Florencia Carignano

Carlos Daniel Castagneto

Jorge Chica

Carlos Cisneros

Ricardo Daives

María Graciela de la Rosa

Fernanda Díaz

Sergio Dolce

Gabriela Beatriz Estévez

Emir Félix

Abelardo Ferrán

Andrea Freites

Sebastián Galmarini

María Teresa García

Diego A. Giuliano

José Glinski

José Gomez

Juan Grabois

Ramiro Gutiérrez

Raúl Hadad

Itai Hagman

Ana María Ianni

Máximo Kirchner

Moira Lanesan Sancho

Aldo Leiva

Jimena López

Cecilia López Pasquali

Juan Pablo Luque

Marcelo Mango

Mario Manrique

Marianela Marclay

Varinia Lis Marín

Juan Marino

Germán Martínez

Guillermo Michel

Fernanda Miño

Juan Carlos Molina

Matías Molle

Roxana Monzón

Cecilia Moreau

Hugo Antonio Moyano

Jorge Mukdise

Estela Mary Neder

Kelly Olmos

Blanca Inés Osuna

Sergio Omar Palazzo

Claudia María Palladino

María Graciela Parola

Gabriela Pedrali

Paula Andrea Penacca

Horacio Pietragalla Corti

Lorena Pokoik

Luciana Potenza

Agustina Lucrecia Propato

Ariel Rauschenberger

Santiago Luis Roberto

Agustín Oscar Rossi

Marina Dorotea Salzmann

Nancy Sand

Sabrina Selva

Adriana Cristina Serquis

Vanesa Raquel Siley

Guillermo Snopek

Julia Strada

Jorge Taiana

Rodolfo Tailhade

Caren Tepp

Pablo Todero

Victoria Tolosa Paz

Nicolás Alfredo Trotta

Eduardo Félix Valdés

M. Elena Velázquez

Luana Volnovich

Hugo Yasky

Pablo Raúl Yedlin

Natalia Zaracho

Christian Alejandro Zulli

Ausentes