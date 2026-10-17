Representantes de 23 ciudades se reunieron para coordinar estrategias de seguridad y control territorial

Representantes de 23 ciudades de 11 provincias se reunieron el 14 y el 15 de octubre en los municipios bonaerenses de San Miguel y Vicente López para coordinar estrategias contra el delito e intercambiar experiencias sobre el uso de tecnología en tareas de prevención, patrullaje e investigación. Las jornadas se desarrollaron en el marco de la iniciativa “Ciudades por la Seguridad”.

El foro convocó a 37 responsables de áreas operativas y de seguridad de jurisdicciones que reúnen a casi seis millones de habitantes. La agenda se concentró en la respuesta territorial ante situaciones de violencia e inseguridad, el intercambio de inteligencia táctica local y la efectividad de las redes de videovigilancia urbana.

Durante la visita a San Miguel, los funcionarios recorrieron el centro de monitoreo, la escuela de policía municipal y el centro logístico. Allí analizaron los esquemas de formación policial y los mecanismos de respuesta ante delitos en flagrancia.

El foro convocó a 37 responsables de áreas operativas y de seguridad de 23 ciudades de 11 provincias

En Vicente López, la recorrida incluyó el centro de datos, la red de “Puntos Seguros”, integrada por tótems de alerta temprana ubicados en la vía pública, y el Centro de Monitoreo y Despacho Unificado. En este último, el foco estuvo puesto en el seguimiento de sospechosos mediante cámaras inteligentes.

Frente a modalidades delictivas que atraviesan los límites municipales, el encuentro buscó unificar criterios de prevención, optimizar el análisis de imágenes de video e incorporar sistemas predictivos de patrullaje. Los municipios participantes también ratificaron su compromiso de fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas locales frente al crimen organizado y la delincuencia común.

La actividad fue coordinada por la Red de Innovación Local (RIL) y Exanet, una firma especializada en infraestructura de videovigilancia y servicios tecnológicos aplicados a la seguridad y la gestión de crisis en centros de monitoreo urbano.

La videovigilancia fue uno de los ejes del encuentro para fortalecer la prevención y la respuesta ante el delito

Buenos Aires fue la provincia con mayor cantidad de municipios representados, con la participación de funcionarios de nueve distritos: Almirante Brown, San Martín, Pilar, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, San Miguel y Chascomús. Además de integrar la convocatoria, San Miguel y Vicente López fueron los anfitriones de las recorridas por las instalaciones de seguridad y monitoreo.

Por Santa Fe asistieron representantes de Rosario, Rafaela y Venado Tuerto; por Córdoba, de Alta Gracia y Río Cuarto; y por Mendoza, de Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

También participaron Comodoro Rivadavia, de Chubut; General Pico, de La Pampa; Rincón de los Sauces, de Neuquén; Cipolletti, de Río Negro; las ciudades de San Juan y San Luis; y La Banda del Río Salí, de Tucumán. A las delegaciones municipales se sumó el Gobierno de la provincia de Río Negro.

En conjunto, los responsables de las áreas operativas y de seguridad convocados gestionan la protección de casi seis millones de habitantes. El intercambio entre estas jurisdicciones apuntó a fortalecer la cooperación frente a modalidades delictivas que exceden los límites de cada municipio.