Revés contra una intendenta de Pro y continúa el proceso para su destitución

CÓRDOBA.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba rechazó un recurso extraordinario presentado por la intendenta de Mendiolaza y vicepresidenta del Pro nacional, Adela Mercedes Arning, para frenar su proceso de destitución. A principios de año, un grupo de vecinos inició la recolección de firmas para pedir que se abra la revocatoria. El descontento de los vecinos tendría que ver con el aumento del costo de los servicios municipales.

Arning, en primera instancia, obtuvo un fallo a favor, pero ahora el TSJ confirmó el criterio de la Cámara Contencioso-Administrativa y ordenó que el trámite continúe ante la Junta Electoral Municipal, que deberá verificar los requisitos establecidos por la ley antes de avanzar hacia una eventual consulta popular.

La intendenta tiene mandato hasta el 10 de diciembre, con lo cual es prácticamente imposible que se produzca la revocatoria. En el hipotético caso de que se diera, es el presidente del Concejo Deliberante -Alejandro Medrano- quien debería reemplazarla.

La administración provincial no avala el pedido de los vecinos. En su momento, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, planteó su desacuerdo “en judicializar la política”. Dijo: “Le hace mucho daño a la institucionalidad”.

Arning es vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Pro y siempre se mostró cercana a Patricia Bullrich. Aun así, se mantiene formalmente en la estructura del partido creado por Mauricio Macri.

Arning había cuestionado en su presentación “la validez” de las firmas reunidas para promover el mecanismo de remoción anticipada. La mayoría del TSJ consideró que la presentación de su defensa “no cumplía con las condiciones técnicas necesarias” para habilitar la instancia extraordinaria de casación y descartó que la Cámara hubiera incurrido en arbitrariedad o falta de fundamentación.

La decisión del TSJ no implica la destitución de Arning ni supone que la convocatoria a un referéndum sea automática. Ahora la Junta Electoral Municipal deberá retomar la tramitación y resolver, dentro de sus competencias, sobre el cumplimiento de las exigencias legales para la promoción de la revocatoria.

El máximo tribunal también rechazó que se hubiera vulnerado el derecho de defensa de la intendenta. Explicó que el trámite se encontraba todavía en una etapa preliminar de verificación de los requisitos legales y que, por lo tanto, aún no se había declarado formalmente promovida la revocatoria.