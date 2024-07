Revocan el procesamiento de Bacigalupo, el expolicía que entregó los cuadernos de las coimas

Escuchar

La Cámara Federal revocó el procesamiento de Jorge Bacigalupo, el expolicía que le entregó los cuadernos de las coimas a LA NACION y que disparó la investigación posterior.

Bacigalupo estaba acusado de alterar la escritura de los cuadernos, pero el tribunal declaró su falta de mérito y señaló que es el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y el resto de los empresarios y exfuncionarios acusados donde debe analizarse si hay alteraciones en esas pruebas que relatan el circuito de pagos de sobornos para mantener contratos de obras públicas.

La decisión de dictar la falta de mérito de Bacigalupo fue de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, los tres con sus propios argumentos. La decisión le quita una argumento a los abogados de los empresarios que confesaron haber pagado sobornos y a los que no lo admitieron, que pensaban usar este procesamiento para cuestionar el contenido de todos los cuadernos.

Los cuadernos de las coimas son un registro que realizó el chofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno de los viajes que realizó con el funcionarios de esa cartera para recoger bolsos con coimas que pagaban empresarios de la construcción para mantener sus contratos con el Estado durante el kirchnerismo. Algunos de los viajes terminaban en el departamento donde vivía Cristina Kirchner y donde eran recibidos por el exsecretario de los Kirchner Daniel Muñoz, que murió con propiedades por más de 70 millones de dólares en Estados Unidos.

Los cuadernos llegaron a manos del periodista Diego Cabot de LA NACION por parte de Bacigalupo, un amigo a quien Centeno se los entregó para que los tuviera en su poder. Cabot y un equipo de periodistas corroboraron el contenido de los cuadernos y publicaron la investigación. En paralelo se abrió una causa penal donde muchos empresarios admitieron haber realizado pagos al declarar como arrepentidos, y hoy junto con Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, incluidos Roberto Baratta, José López o Julio De Vido están a la espera del juicio oral. Son 161 imputados en total. Parte de los empresarios dijo que no pagó coimas, sino que hizo aportes de campaña y evitaron el juicio.

Uno de los empresarios acusados, Armando Loson, entendió que había alteraciones en la escritura de los cuadernos y mandó a realizar un peritaje. Con este estudio planteó una denuncia en una causa paralela. El juez Marcelo Martínez de Giorgi activó el expediente, encargó un peritaje oficial y determinó que hubo alteraciones en el cuadernos 7 y en el cuaderno 4. Se ven alteraciones en la dirección “Alem 855″, en la palabra “Armando” y en la anotación “Ing. Ferreyra”. Supuestamente estas sobreescrituras realizadas luego de corregir con liquid paper se hicieron para complicar a Loson y Ferreyra, dice la defensa de Loson, a cargo de Carlos Indalecio Vela.

Martínez de Giorgi procesó a Bacigalupo por encubrimiento agravado y falsificación de documento público porque entendió que el peritaje determinó que era el autor de esas alteraciones. Loson fue admitido como querellante. Pero Bacigalupo apeló.

Ahora la Cámara Federal revocó su procesamiento y dictó su falta de mérito. Los argumentos de los jueces para desarmar la acusación fueron diversos.

Llorens directamente no se metió en si había o no falsedad documental. Denunció que mediante una causa paralela se buscaba incidir en la prueba de un juicio oral en proceso de organización y que es ahí donde debe debatirse la prueba , máxime que es la prueba clave. “Entrar en esa discusión es continuar un juego que no solo carece de sentido; antes bien, resulta incorrecto. Transitar esa senda, en esta instancia, invadiría el ámbito propio de la jurisdicción que tiene el tribunal de juicio sobre el análisis de los hechos de la causa “Cuadernos” desde su misma esencia, esto es, apuntando al corazón de la prueba que sostiene la acusación”, dijo.

Y criticó la intención de “retrotraer el debate a etapas pretéritas, conforme la conveniencia o el interés de una de las partes, forzando discusiones ya saldadas, para impedir la sentencia definitiva de un asunto”, pues dijo que “constituye un exceso incompatible con la rápida, efectiva y debida administración de justicia”.

“Aparece muy diáfano entonces el intento del denunciante Loson de generar un contundente elemento de prueba para hacer valer en su estrategia de defensa en aquellas actuaciones al intentar desacreditar el valor convictivo de esos cuadernos. Y ello no puede tener otra utilidad -dañina desde ya- que derramar hacia este terreno un debate que debe darse en la otra causa, restando su valor a aquel proceso”.

Bertuzzi analizó el peritaje y dijo que los propios peritos señalaron sus limitaciones al haber sido efectuado sobre fotografías y no sobre los cuadernos originales. “Dadas las características propias del material debitado analizado, el estudio presentado no resulta idóneo para obtener de él conclusiones definitivas en uno u otro sentido”, dijo. Y reclamó un peritaje sobre los cuadernos originales.

Bruglia en el mismo camino sostuvo que “la pericia caligráfica efectuada en la causa no arriba a un dictamen concluyente”, y señaló que “si bien los expertos infieren que formalmente surge la intervención del nombrado [Bacigalupo] en la confección de las leyendas agregadas y enmendadas en los cuadernos en cuestión, aclaran que esta afirmación se efectúa con ciertas limitaciones relacionadas tanto con el material indubitado como el debitado”.

Estas falencias “impidieron obtener un marco pericial que permita afirmar de manera categórica la participación material del imputado en las grafías objeto de investigación”. Con estas expresiones, los tres decidieron declarar la falta de mérito de Bacigalupo.