escuchar

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió este sábado al futuro de Juntos por el Cambio (JxC) y al rol que asumirá la coalición durante y luego de la transición de mando y cuestionó el posible desembarco de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en la futura gestión del presidente electo. “Si es funcionaria de [Javier] Milei no puede seguir siendo presidenta del partido”, advirtió el exministro de Interior de Mauricio Macri.

“Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”, señaló Frigerio en el programa “El fin de la Metáfora”, por Radio con Vos. “Si Bullrich es funcionaria de Milei, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio”, aseguró el gobernador electo.

“No hubo una consulta dentro de la coalición para las designaciones de funcionarios, pero cada quien es libre de sumarse al gobierno si considera que eso es positivo”, aclaró, en tanto, Frigerio. En esa línea, el exministro sostuvo que dentro del bloque de gobernadores de JxC no sienten “que el mandato de la sociedad haya sido para cogobernar a nivel nacional”.

El voto de Rogelio Frigerio Hernán Saravia - Télam

Y tras ello agregó: “La Libertad Avanza tiene que tener opinión sobre los cargos que hacen a la sucesión presidencial, no se puede no escuchar al presidente electo”. Él tiene el derecho de poner sobre la mesa el nombre de quien considere oportuno para presidir la Cámara de Diputados”.

Aún así, a lo largo de la entrevista Frigerio ahondó en la importancia de que el gobierno entrante se nutra “de gente con experiencia”, al considerarlo un aporte para la próxima gestión.

Por otro lado, el exministro del interior analizó el futuro JxCy habló acerca de la última cumbre a la que asistieron los mandatarios provinciales del partido. “El bloque de JxC ya no va a ser igual porque hubo una decisión de la Coalición Cívica de abrirse, pero los gobernadores vamos a sostener en la Mesa Nacional la necesidad de la unidad”.

“La unidad de la coalición, aunque se llame de otra manera en el futuro, tiene que preservarse”, reclamó Frigerio. “El martes convocamos a una reunión con los bloques de Diputados y del Senado, los actuales y los electos, para sostener la unidad. Lo que haga cada uno corre por su cuenta”, señaló el exfuncionario.

Y al respecto concluyó: “Juntos por el Cambio fue elegida para ser oposición, y lo vamos a hacer con responsabilidad. Vamos a marcar límites en lo que creamos que no está bien”.

La cumbre de los gobernadores

Los gobernadores de JxC se reunieron este miércoles en Buenos Aires y finalizado el encuentro emitieron un comunicado en el que prometieron contribuir a la “paz social” y facilitar la “gobernabilidad” del próximo jefe de Estado, pero a la vez advirtieron que tienen intención de “influir en el rumbo del país”.

“Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su compromiso con el cambio y la gobernabilidad del país”, se titula el documento que comunicaron tras el cónclave. En ese texto, afirmaron que los bloques legislativos de JxC serán “determinantes en la próxima gestión nacional” de Milei y manifestaron su compromiso a “trabajar en conjunto con los representantes de nuestras fuerzas en el Congreso” para articular “una estrategia política común”.

También remarcaron su vocación de “contribuir a la gobernabilidad”, aunque desde un rol de “controlar a la futura gestión de gobierno”.

De la cumbre participaron los gobernadores del Pro Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires); los cinco mandatarios radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y los electos Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco). A ellos se sumaron dos aliados de fuerzas locales, Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

LA NACION