Roque Fernández, el exministro de Menem que busca volver a la política de la mano de los evangélicos

CÓRDOBA.- Roque Fernández, exministro de Economía y expresidente del Banco Central en la presidencia de Carlos Menem, es candidato a senador nacional por Córdoba. Se presenta por el Partido Demócrata -en camino a la normalización- y en alianza con los evangélicos de Cynthia Hotton. Ese espacio impulsa a la empresaria Mery Lunge para el tramo de Diputados. La apuesta de Fernández era una coalición liberal nacional rumbo a las elecciones primarias, pero no lo logró .

“Un año y medio negociamos con (Javier) Milei, (José Luis) Espert y (Ricardo) López Murphy, pero no alcanzamos el objetivo. Cuando fue la discusión de temas distritales no hubo acuerdo; después de las PASO veremos cómo seguimos. La invitación de los demócratas en Córdoba me convenció, incorporamos a otros espacios y largamos. No es fácil”, dijo el exministro menemista a LA NACION.

La campaña de Fernández comenzó en Marcos Juárez, la cuna de Juntos por el Cambio (JxC) a nivel nacional. Allí se reunió con el intendente Pedro Dellarossa, quien está tironeado por las dos listas más fuertes de la interna cordobesa de JxC, además de tener una buena relación con el peronismo de Juan Schiaretti. La propuesta a Dellarossa fue conversar de cara a 2023.

El exministro de los 90 está convencido de que los problemas argentinos tienen raíz en la política: “No se solucionan con alguien milagroso en Economía; en años de trabajo con legisladores y con Ejecutivos y de estudios académicos, no dudo de que hay que resolver lo político”.

Roque Fernández asegura tener con Hotton “coincidencias” no sólo en temas económicos sino de “valores”. La dirigente evangélica en Córdoba se mueve con el sello del Vecinalismo Independiente. Hace tiempo que viene trabajando en la provincia, donde cuenta con un concejal de la ciudad de Arroyito.

Hotton mantiene buenos vínculos con el sector empresario y, por supuesto, con el Foro Político Evangélico, un espacio que nuclea a dirigentes cristianos y anti aborto legal. La figura de ese núcleo es el pastor Carlos Belart, de Cita por la Vida.

EN CONTRA. Cynthia Hotton fue la voz que de quienes rechazan la interrupción de los embarazos Mariana Araujo - LA NACION

La semana pasada Fernández expuso ante empresarios de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde fue crítico de la gestión económica actual y planteó que la imagen de Alberto Fernández es peor a la que tuvo Fernando De la Rúa.

A su entender, en Córdoba la pobreza y el desempleo no alcanzaron un impacto “tan extremo” como el que se ve en el AMBA. En diálogo con LA NACION, dijo que Hacemos por Córdoba acompañó al kirchnerismo en varios proyectos en el Congreso pero sostuvo que Schiaretti “representa un peronismo más moderado”.

“Tenemos un programa mucho más definido que el resto respecto a lo que hay que hacer para estimular a las Pymes para crear puestos de trabajo y avanzar en una reforma tributaria y laboral -continuó-. Proponemos reducir las retenciones al 10% y que queden a cuenta de Ganancias además de eliminar impuesto al cheque de manera gradual”.

Sobre la posibilidad de una alianza liberal, indicó que les importa “muchísimo” tener “más peso específico” para impulsar al país en la “dirección correcta”.