Rosatti dijo en Rosario que bajó el crimen, pero que falta avanzar contra quienes protegen a los delincuentes: “Hay mucho que limpiar todavía”

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, sostuvo hoy que las estadísticas sobre crimen organizado y narcotráfico han mejorado en la ciudad de Rosario, pero advirtió que existe un “entramado muy complejo” que no se agota con el delincuente que está en la cárcel, sino que hay que apuntar hacia quienes le brindaron protección.

“Los [funcionarios judiciales] que no honran el cargo deben merecer el condigno castigo”, dijo Rosatti, y reconoció: “Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo”.

“Ese es nuestro compromiso, porque ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos en ese camino”, afirmó.

Rosatti habló ante un auditorio colmado en la Cámara Federal de Rosario, durante la jura del juez federal Florentino Malaponte, quien llega para ocupar una silla que está vacante desde hace diez años.

Rosatti le aconsejó al flamante magistrado, a quien dijo no conocer de antemano, que conservara dos premisas centrales en una jurisdicción atravesada por múltiples presiones: “Hay muchas tentaciones en esta ciudad. Le pido que no pierda la ‘doble H’: humildad y honestidad”, porque -dijo- “se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año”.

Un rato antes, el presidente de la Cámara Federal, Aníbal Pineda, destacó que “hay dos jueces con prisión preventiva”, en alusión a Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser destituido, y a Gastón Salmain, procesado por un presunto cobro de coimas a cambio de fallos y cuyo jury comenzará el próximo 6 de octubre.

Sobre eso también habló el juez federal de Garantías Daniel Rodríguez Da Cruz, quien aludió a la corrupción dentro de la propia justicia.

Rosatti señaló que el combate del narcotráfico “es un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel”, porque ese sistema organizado “se vincula con el que lava el dinero, con el que protege al que lava el dinero y, como también se dijo muy bien aquí, con actitudes que probablemente no sean de colaboración, pero sí son de mirar para otro lado”.

El presidente de la Corte añadió: “Esto no ha terminado ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero ha habido una reacción, la reacción que todos esperábamos, la reacción de la propia comunidad. Las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado. Pero yo creo que nos falta mucho”.

“Yo estoy muy reconocido a los fiscales provinciales, a los jueces provinciales, a los fiscales federales y a los jueces federales de distinto grado que honraron el cargo. También a las autoridades políticas, a la Corte local y al intendente, porque se percibió en ese momento que si no había una respuesta institucional conjunta, era muy difícil revertir la situación”, agregó.

No obstante, Rosatti aseguró: “Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso”.

Del acto participó también el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.