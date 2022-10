Sabina Frederic pidió detener los operativos en Villa Mascardi: “Hay una cacería y eso es peligrosísimo porque así mataron a Rafael Nahuel”

Firme en su postura contra el desalojo que las fuerzas federales desplegaron Villa Mascardi la semana pasada, la exministra de Seguridad Sabina Frederic volvió a la carga para pedir que se detenga de inmediato el operativo de búsqueda de los hombres de la comunidad mapuche que aún no fueron detenidos. “Hay una suerte de cacería y eso es peligrosísimo porque así mataron a Rafael Nahuel”, advirtió la antes funcionaria del Frente de Todos, en relación con el joven del Lafken Winkul Mapu que recibió un disparo en la espalda durante un operativo de la Prefectura en 2017. Dijo incluso que podrían llegar “malas noticias” si no concluye la acción de los uniformados en el lugar.

De esta manera Frederic insistió con las críticas al procedimiento en esa zona de Río Negro realizado por las fuerzas federales, comandadas por el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien justo ayer emitió una serie de tuits en los que se defendió ante los cuestionamientos internos. “Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos”, sostuvo el funcionario, en una respuesta que tiene mucho que ver con los términos que utilizó Frederic esta mañana en AM 750 para denostar la acción de sus brigadas sobre la comunidad mapuche.

Convencida de que fue coherente la decisión de Elizabeth Gómez Alcorta de dejar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad por estar en desacuerdo con lo ocurrido en Villa Mascardi, Frederic alertó: “El operativo sigue en Mascardi. Todo esto de las fuerzas armadas desplegadas en territorio, metiéndose por todos lados, es una bomba de tiempo. No quería dejar de decirlo, el riesgo no cesó”.

Aníbal Fernández y Sabina Frederic, cuando hicieron la transición en el Ministerio de Seguridad Twitter @sabinafrederic

Bajo el amparo de que “conoce un poco” la conducción de las fuerzas federales debido a su paso por la cartera de Seguridad, la exministra incluso remarcó: “Están buscando, no sé bajo qué denuncia, a los chicos que no detuvieron, a los varones que no detuvieron de la comunidad. Lo mismo que en el desalojo de 2017 [en el que fue asesinado Nahuel]. Están con un despliegue de 500 efectivos, mezclada encima la Policía de Río Negro, sobre la cual el Ministerio de Seguridad de la Nación no tiene ningún control”.

Tras la descripción de esta situación, Frederic insistió con las advertencias -que parecieron dirigidas al Gobierno- sobre las consecuencias que pueden tener operativos de este tipo. “El riesgo es altísimo. Yo llamo a la sensibilidad y a la razonabilidad para detener ese operativo de búsqueda. Que las fuerzas se queden en el lugar, cuidando el predio, pero no que se dispersen buscando a estos muchachos porque me parece que vamos a tener malas noticias”, pronosticó.

Así fue el operativo de desalojo en Villa Mascardi Marcelo Martínez

Como en anteriores oportunidades, Frederic volvió a destacar su gestión en el ministerio en relación con este conflicto. “Uno no puede pedir a la Justicia que no haga el desalojo, pero puede dar señales de distinto tipo, formales o dirigidas al juzgado, así como todo lo que nosotros hicimos por indicación del presidente Alberto Fernández, que estaba y creo que está convencido de darle una salida pacífica a pesar de lo que ha ocurrido”, indicó en contraposición con la administración de Aníbal Fernández frente a Seguridad.

“¿Cómo se evita? En nuestra experiencia, trabajando durísimo con muchísimos actores, poniendo el cuerpo de todos, ministra y otros funcionarios, para que la Justicia federal vea que el Poder Ejecutivo tiene otro camino”, sostuvo Frederic, quien dijo que en su paso por Seguridad “estaban en otra dirección” y deslizó: “No quiero decir que Aníbal lo podía haber evitado, tampoco sé qué hizo él en este último año con respecto a este tema”.

Segura de que era evitable el desalojo en Villa Mascardi, Frederic admitió que el proceso es “muy trabajoso y duro”, pero dijo que con ella frente al área la problemática “se contuvo” y solo hubo un corte cuando fue el aniversario de la muerte de Nahuel, en 2020. Asimismo, cuestionó que desde la Justicia se haga una “asociación forzada” entre la ocupación mapuche y los hechos de vandalismo en el lugar, y dijo que Diego Frutos -un propietario de la zona que sufrió una usurpación en la última toma- es un “provocador serial”.

Como parte de su análisis, también apuntó: “Mascardi es la punta de iceberg de un problema mucho más extenso: que la provincia no aplica ley de emergencia territorial sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner, que frena los desalojos y genera un mecanismo de relevamiento y reconocimiento de tierras por parte del Estado”.

LA NACION