SANTA FE.- No es el actor consagrado y siempre vigente. Hay una pequeña diferencia en el apellido. El de “Casados con hijos” y “El secreto de sus ojos” es Guillermo Francella, mientras que el futuro intendente de Casilda, una ciudad industrial de 36.000 habitantes plantada en el departamento Caseros, 208 kilómetros al sur de la capital provincial, es Guillermo Franchella.

Pero en Casilda importa poco, porque muchos viven aportando memes en sus redes sociales . La primera imagen que apareció fue aquella en la que el actor celebra que sea una “hermosa mañana”, algo que por supuesto convocó a los casildenses el lunes último.

El Franchella de Casilda tiene tiene 61 años, es el exdecano de la Facultad de Odontología de Rosario y, según los datos del escrutinio provisorio, obtuvo el 47,01% de los votos, casi tres puntos más que el actual intendente, el peronista Andrés Golosetti.

Pero no es el único que, por homofonía, podría confundirse con el célebre hincha de Racing Club en su familia: su abuelo, su padre y varios primos tienen este mismo nombre de pila .

En Casilda, el nuevo intendente es Guillermo Franchella



Así arranca el lunes, el nuevo intendente de Casilda.....hermosa mañana (?)https://t.co/m3MlHt8zg8 pic.twitter.com/A9xSRCF48v — Tax Revenge (@TaxRevenge) September 11, 2023

Guillermo Franchella está en pareja con Melina Abitante y tiene dos hijos: Agustín y Julián, de su primer matrimonio, además de Delfina (hija de Melina), que vive con ellos y es una “hija del corazón”, ya que la conoce desde los cinco años. La mamá del próximo intendente de esa ciudad se llama Edinora.

Tras los festejos, el intendente electo de “Unidos para cambiar Santa Fe” reconoció que su grupo familiar fue quien más resistió su salto a la política, aunque todos estaban al tanto de su creciente militancia en las filas del sector que llevó al radical Maximiliano Pullaro a la gobernación. “No fue fácil conseguir que la familia aceptara mi decisión y me acompañara. Por suerte, el tiempo fue limando asperezas y eso me dio tranquilidad para encarar la campaña”, reconoció el electo intendente.

En el encuentro con la prensa regional, Franchella mostró cómo se maneja en la política. Cuando lo consultaron sobre la gestión de su predecesor, no tuvo reparos en señalar que “Golosetti hizo una muy buena intendencia, pero tuvo muchos factores en contra que no lo acompañaron. Situaciones que nadie esperaba”. Y agregó: “Vamos a seguir las obras ya iniciadas aunque con nuestra propia impronta”.

En Casilda ganó Guillermo Franchella.



Lunes: "Hermosa mañana, ¿verdad?" pic.twitter.com/fO30tnKHNy — Rubén Gómez 🌟 🌟 🌟 (@RubenDGomez) September 11, 2023

Luego, en una charla distendida con Radio Casilda, no dudó en señalar que la campaña electoral fue correcta. “Fue un proceso que disfruté mucho, la pasé muy bien y aprendí mucho”.

Este martes tiene previsto reunirse con el intendente que le pasará el mando el 10 de diciembre, no solo para conocer las cuentas del municipio sino para ir trazando una estrategia de funcionamiento. Con el equipo de asesores, Franchella tiene pensado realizar algunos cambios en el organigrama municipal. “Hay tres meses para que las cosas salgan bien. Y además, aunque varios partidos respaldaron mi candidatura, les puedo asegurar que no he asumido ningún compromiso previo. Y la premisa será trabajar para que el vecino de Casilda pueda tener los mejores servicios”, subrayó en la entrevista.

Su pensamiento es también un objetivo en marcha: “Me gusta la política a largo plazo, que tenga continuidad y que respete los proyectos. Si es necesario se mejorarán. Las elecciones tienen que ser sólo un trámite para validar o no ciertas cosas”, concluyó.