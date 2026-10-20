Se perfilan los armados bonaerenses alternativos que buscarán pescar votos entre el PJ y La Libertad Avanza

Las fuerzas políticas capaces de acumular votos en medio de la pelea principal entre el peronismo y La Libertad Avanza ya se alistan para tener candidatos propios a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En esa grilla aún preliminar, se anotan dirigentes bonaerenses que suelen jugar con apuestas propias en cada elección, como el exsenador provincial Joaquín de la Torre, y otros que buscan instalarse como nuevas alternativas, tal es el caso de los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, diputado bonaerense e intendente de San Nicolás, respectivamente.

En 2025, año de elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la alianza que se desmarcó del peronismo y de LLA fue Somos Buenos Aires, en la que confluyeron radicales, peronistas y dirigentes de la coalición cívica y vecinalistas. Consiguió el tercer lugar en cinco de las siete secciones bonaerenses en las que compitió (no presentó lista en la segunda).

Para las elecciones de 2027, uno de los competidores que buscará terciar entre los principales polos de la oferta con un nuevo espacio político es el exsenador bonaerense Joaquín de la Torre. Exaliado del presidente Javier Milei, el también exintendente del distrito de San Miguel busca “construir un espacio con aquellos que creen que esta provincia no se puede gobernar de esta manera, sino que hay que hacerla explotar para construir una administración nueva”, indicó a LA NACION una fuente de su entorno.

Joaquín de la Torre tomas-cuesta-8098 - LA NACION

En las últimas semanas, De la Torre (exministro de Gobierno bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal) lanzó una propuesta para “federalizar el conurbano”, consistente en que 27 distritos dejen de pertenecer a la Provincia y tengan como autoridad únicamente los niveles municipal y nacional del Estado. “Lo que estamos armando no es a partir de la mirada clásica de los espacios políticos, sino de una convicción de que esta Provincia no soluciona los verdaderos problemas de los vecinos”, afirmaron cerca del exsenador provincial.

Con un armado político que estrenaron en 2025, los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, estarían también dispuestos a competir por la gobernación bonaerense desde un espacio ajeno a los dos principales. Su sello Hechos, con el que se presentaron en la segunda sección electoral el año pasado, se reeditaría.

Manuel Passaglia es diputado provincial y exintendente de San Nicolás; Santiago Passaglia es el actual jefe comunal y fue diputado bonaerense. Lanzarían a fin de mes su espacio político. No se descarta que uno de ellos se presente como precandidato a presidente y, el otro, a gobernador de Buenos Aires.

Santiago y Manuel Passaglia Soledad Aznarez

Según pudo saber LA NACION, quien por el momento no se anotaría con ningún espacio en la contienda provincial es el exdiputado nacional Florencio Randazzo. Así lo hicieron saber a este diario desde su sector.

Otro de los dirigentes capaces de amalgamar una oferta alternativa es el exdiputado nacional Emilio Monzó. Si bien desde su campamento evitan hacer comentarios sobre su participación en la elección de 2027, las últimas señales públicas lo mostraron cerca del exministro de Economía Sergio Massa. Participó de en encuentro con la juventud del Frente Renovador porteño y dijo que Massa “tiene diálogo y poder para transformar acuerdos en hechos”.

Otras eventuales opciones para terciar en la puja entre peronismo y mileísmo son las del vecinalismo y la del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. En ambos casos, la alternativa de anotarse en la competencia por el gobierno provincial está en etapa de análisis.

Joaquín de la Torre, con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, en la edición 2025 de Expoagro

En elecciones ejecutivas bonaerenses anteriores, algunas fuerzas que se armaron por fuera de las dos opciones centrales consiguieron porcentajes de votos significativos. En 2011, el Frente Amplio Progresista consiguió un 11,64% en la elección que ganó Daniel Scioli (Frente para la Victoria), con el 55,18%. En 2015, cuando triunfó Vidal (Cambiemos) por una diferencia de poco más de cuatro puntos porcentuales sobre Aníbal Fernández, la alianza Progresistas consiguió 2,35%. En 2019, año de la primera victoria de Axel Kicillof en la provincia, Consenso Federal cosechó un 5,11%. En 2023, no hubo un sello equiparable a este tipo de fuerzas alternativas.