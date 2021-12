Se reactiva la causa de los cuadernos de las coimas: citan a indagatoria a Roberto Baratta y a empresarios

El juez federal Juián Ercolini citó a indagatoria al exsecretario de Control y Planificación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta , en un tramo de la causa por los cuadernos de las coimas que todavía sigue en instrucción. La mayor parte del caso ya fue elevada a juicio oral. También fueron citados 7 empresarios que, según la resolución judicial a la que accedió LA NACION, deberán responder por entregas de dinero al exfuncionario de Planificación Federal y a las personas que trabajaban para él, Hernán Gómez y Nelson Lazarte, quienes también serán indagados.

Entre el 20 y el 27 de diciembre deberán declarar vía Zoom los empresarios Hugo y Hugo Alberto Dragonetti, Alberto Tasselli, Jorge Balán, Claudio Glazman, Claudio de Lassaletta y Mauro Guatti y Fernando Alexis Sananez. También deberán responder por esos hechos, como receptores del dinero, Gómez y Lazarte.

Según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, las indagatorias fueron ordenadas a partir de prueba que había aportado el financista Ernesto Clarens, quien, al declarar como arrepentido aportó una serie de planillas con los pagos enumerados. Alguno de esos datos fue cruzado, además, con datos que surgían de los registros escritos por Oscar Centeno en sus cuadernos. No tendría que ver entonces la nueva citación con las filtraciones que surgieron del teléfono de Baratta, exmano derecha de Julio De Vido.

El juez citó a “en el caso de Roberto Baratta, se le imputará su participación en los sucesos descriptos en los puntos b), c), d), e) y g), los cuales fueron realizados en el marco de la organización delictiva en la que se encuentra procesado como organizador y se dispuso su elevación a juicio en la presente causa”.

Esos puntos, enumerados en la resolución judicial, detallan las circunstancias de las entregas de dinero, la mayoría ocurrida entre 2009 y 2015.

“En el caso de Alberto Taselli -dice la resolución- se le imputará que el día 31 de julio de 2013 le habría entregado una suma de dinero a Roberto Baratta -ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación-, quien se encontraba junto con su secretario, Nelson Javier Lazarte, en el Yacht Club Argentino, sito en la calle Cecilia Grierson 500 de esta ciudad. Taselli se desempeñaba como presidente de la firma “Faraday”, la cual contaba con contrataciones en el ámbito del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación”.

“A Hugo Dragonetti se le imputará haber participado en pagos que habría ordenado su padre, Hugo Alberto Dragonetti, coordinándolos telefónicamente y/o aportando dinero, los cuales se materializaron los días: el día 3 de febrero de 2010, el nombrado junto con su padre, le habría entregado un bulto con ochocientos mil dólares (u$s 800.000) a Roberto Baratta -ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación-, en la calle Suipacha 1111 de esta ciudad”, describió el juez Ercolini respecto de uno de los hechos imputados a los Dragonetti y a Baratta.

“El día 9 de junio de 2010, [Dragonetti] habría subido al vehículo conducido por Oscar Bernardo Centeno, en las inmediaciones de la Avenida Santa Fe y Suipacha de esta ciudad, y allí le habría entregado un bolso con cuatrocientos cincuenta mil dólares (u$s 450.000) a Roberto Baratta -ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación-”, continuó el juez respecto de los hechos atribuidos a Dragonetti.

El caso de los cuadernos de las coimas tuvo su punto álgido en agosto de 2018, cuando el caso se hizo conocido con un operativo de detenciones que incluyó no solo a Baratta y sus colaboradores, sino también a empresarios del mundo de la energía y de la obra pública. Y en los meses que se sucedieron, decenas de imputados declararon como imputados colaboradores y admitieron haber hecho pagos ilegales a los exfuncionarios de Planificación, algunos a modo de “aportes a la política” y otros para recibir certificados de obras públicas que ya les habían sido adjudicadas.

Uno de los casos desprendidos del expediente troncal -el 9608- investiga un esquema de cartelización de obras viales. La mayoría de estas causas fueron elevadas a juicio oral. El juez Ercolini, que subroga el juzgado 11 que quedó vacante tras la muerte de Claudio Bonadio, tomó estas medidas en uno de los tramos residuales de la causa troncal.