Sergio Berni dijo que se duerme viendo la serie de Nisman: "Los crímenes perfectos no existen" Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2020 • 12:29

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró hoy que el documental sobre la muerte de Alberto Nisman no cambia su hipótesis sobre el caso y volvió a cuestionar la peritaje realizado por la Gendarmería Nacional, que concluyó que el extitular de la UFI-AMIA fue asesinado.

El funcionario contó que empezó a ver la serie producida por Netflix sobre la misteriosa muerte de Nisman pero que todavía no la terminó porque se queda dormido cuando llega a su casa. "Recién voy por el capítulo 3. Llego muy tarde a la noche, hago un esfuerzo terrible y me quedo dormido. No porque el documental sea malo, sino porque llego muy cansado", contó en diálogo con radio El Destape.

Berni, que estuvo en el departamento de las torres Le Parc donde Nisman fue hallado con un tiro en la cabeza en enero de 2015, dijo que tiene una "idea clara" sobre el caso y remarcó que "los crímenes perfectos no existen". "No porque haga futurología, sino porque estudié criminología y el lugar donde murió Nisman, y he hablado con diferentes actores", aseguró.

Con multiplicidad de testimonios de la mayoría de las figuras centrales de la investigación por la muerte de Nisman, el documental -de seis capítulos de una hora- analiza en profundidad, aunque aunque sin llegar a hacer aportes que cambien la mirada del desarrollo judicial, el caso del fallecimiento del fiscal, las hipótesis, la vinculación con el atentado a la AMIA de 1994 y el impacto político.

Berni sugirió que se trató de un suicidio y dijo que no hay pruebas en la causa que se tramita en la Justicia federal de que Nisman haya sido víctima de un crimen.

"Está claro lo que pasó. Siempre digo que lo primero que se aprende en criminología es que los crímenes perfectos no existen, lo que existen son las malas investigaciones", dijo.

Enseguida, agregó: "Esta investigación lleva cinco años y todavía no ha aportado ni una sola prueba. Por lo tanto, o la investigación es muy mala o el crimen que se trata de aclarar no fue tal crimen. Más tarde que temprano los argentinos vamos a saber de una vez y para siempre la verdad".

Críticas al informe de la Gendarmería

Luego, Berni criticó el informe de la Gendarmería -ordenado por el juez federal Julián Ercolini-que había determinado que Nisman fue golpeado, drogado con ketamina y asesinado por dos personas. El gobierno de Alberto Fernández anunció día atrás que revisará ese peritaje, cuyos resultados se conocieron en 2017.

"Lo que Gendarmería había dicho sobre la ketamina como un hallazgo irrefutable, después resultó que no era, que no había existido esa droga cuando se hizo la autopsia", señaló Berni.

Para el ministro de Seguridad bonaerense, la Gendarmería "partió de una premisa errónea [que Nisman había sido drogado] y eso lleva a un resultado erróneo".

La serie sobre la muerte de Nisman se estrenó el 1 de enero pasado Crédito: Twitter