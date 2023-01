Sergio Uñac no usará el nombre del Frente de Todos para buscar la reelección

escuchar

Luego de separar los comicios provinciales de los nacionales, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, volvió a cambiar el nombre del frente político que lo llevará como uno de los candidatos a gobernador, el próximo 14 de mayo. Ya en las elecciones de junio de 2019 había elegido la denominación Frente Todos, apenas distinta del lema nacional. Ahora será San Juan por Todos, según la presentación hecha por el apoderado partidario, Jorge Oribe, ante la Justicia Electoral.

“El Frente San Juan por Todos transmite lo que ha sido el puntal de esta gestión: poner siempre por delante el beneficio de los habitantes de la provincia por sobre cualquier cosa ”, dijo Uñac en diálogo con LA NACION. “El nuevo frente les propone a los sanjuaninos seguir transformando nuestra realidad y permitir que San Juan siga liderando los indicadores económicos y sociales de nuestro país”, agregó el gobernador.

“Es una forma de entender lo que se está votando, que es un comicio provincial, en el que propiciamos y estamos poniendo en consideración el modelo San Juan”, explicó Oribe al Diario de Cuyo.

Además de la fórmula de Uñac, el frente San Juan por Todos podría albergar también la candidatura de José Luis Gioja, que ya anunció que intentará regresar a la gobernación, pero no definió si lo hará por fuera o por dentro de la estructura oficial.

El otro frente político que también podría buscar provincializar el nombre del lema es Juntos por el Cambio, que en el 2019 participó de las elecciones provinciales con el nombre de Frente con Vos. Si bien referentes de la coalición que lideran los partidos Producción y Trabajo y Pro no dieron detalles, dejaron entrever que el cambio de nombre es una posibilidad cierta.

Gioja candidato

El actual diputado nacional del Frente de Todos, José Luis Gioja, participó hace unos días de un acto de campaña en el populoso Barrio Valle Grande, ubicado en el departamento Rawson -su bastión político- y dijo que quiere ser candidato a gobernador.

“Siento la necesidad de devolverle a los sanjuaninos y a los peronistas lo que los peronistas y los sanjuaninos me dieron, por eso quiero ser el próximo gobernador de San Juan, para poder hacer lo que falta”, dijo en un pasaje del acto y esto fue tendencia en las redes sociales.

Gioja sería candidato en las elecciones para gobernador de San Juan

Un dato con el que se especula, pero no ha querido hablar, es si irá dentro del frente político, compartiendo con Sergio Uñac, o lo hará por fuera. La especulación tiene sustento en el hecho de que para poder presentar un sublema, la nueva ley electoral en la provincia impone que debe armar como mínimo en diez departamentos. Esto para Gioja no será problema, pero se encuentra con que varios de sus posibles candidatos están siendo atraídos por el uñaquismo, razón por la cual no oculta su molestia.

La oposición, sin novedades

Algo que llama la atención es el hecho de que, en el principal frente de la oposición, Juntos por el Cambio, no haya definiciones concretas sobre candidatos y el nombre del frente.

Que el actual diputado nacional de Producción y Trabajo Marcelo Orrego sea el candidato a gobernador es un fuerte rumor y algo casi natural, pero hasta ahora el propio Orrego ha declinado hablar del tema y prefiere mantener un halo de misterio.

Por ahora, la oposición está tratando de armar un solo frente que contenga a todas las fuerzas, excepto a la izquierda, que irá por cuerda separada.