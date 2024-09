“Si querés canciones nuevas, te doy las mías” | El mensaje que La Cámpora le mandó a Kicillof antes del acto de Máximo Kirchner

Escuchar

LA PLATA.- El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, desembarcó en La Plata este viernes con un acto político destinado a marcarle el territorio a Axel Kicillof. Convocó a alcaldes del Gran Buenos Aires, para que con su presencia le brinden un aval implícito a su continuidad como conductor de la fuerza.

Antes de que hable Kirchner, La Cámpora ya le envió un mensaje al gobernador Kicillof: “Si querés canciones nuevas, te doy las mías” , coreó la agrupación que responde al hijo de la expresidenta Cristina Kirchner. Fue un desafío implícito al gobernador, que el año pasado llamó a “cantar canciones nuevas”.

Aplaudieron a Máximo Kirchner en primera fila los alcaldes de Ezeiza, Gastón Granados; Moreno, Mariel Fernández; Lomas de Zamora, Federico Otermin; Merlo, Gustavo Menéndez; Quilmes, Mayra Mendoza; Almirante Brown, Mariano Cascallares; y Pilar, Federico Achaval entre otros.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, al arribar al acto Matías Adhemar - LA NACION

“Cristina es la conducción” , fue la consigna que más se escuchó. Los organizadores trasladaron a unas tres mil personas en unos veinte micros, la mayoría de los cuales se estacionaron en doble fila en calle 57 rodeando al edificio de la dirección general de Cultura y Educación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires informó que no recibió invitación para la puesta en escena del Ateneo Néstor Kirchner, que tuvo lugar a trece cuadras de la Casa de Gobierno, pese a que la semana que pasó sí aplaudió a Cristina Fernández en su regreso a la escena pública, en Merlo .

Hay diálogo, pese a la tensión que no se oculta: Máximo Kirchner no fue al acto que hizo Kicillof en Mar Chiquita el sábado que pasó, donde se oyó a la militancia vitorear la consigna “Axel Presidente”. Tampoco asistió a otros actos del conurbano donde se intenta instalar la candidatura de Kicillof para 2027.

El heredero político y el hijo de Cristina se miden en el territorio. Tanto es así que Andrés Larroque, antiguo armador de La Cámpora, llamó en las ultimas horas a responder sólo a la conducción de Kicillof. En los parlantes que sonaron en el microestadio de Atenas no se nombró a Kicillof.

Máximo Kirchner con referentes de su espacio político

El diputado nacional Kirchner puso en escena una suerte de operativo clamor a su favor bajo la consigna “Armar de Nuevo”. En el microestadio de Atenas, situado en calle 13 entre 58 y 59, había globos blancos y azules, y viejas caras: Wado de Pedro, Amado Boudou y Julián Domínguez fueron de los primeros en llegar.

Amado Boudou en el acto de Máximo Kirchner, en el Club Atenas de La Plata Matías Adhemar - LA NACION

Dilación

La expectativa central estuvo puesta en las horas previas no sólo al desafío abierto a Kicillof. También en los movimientos para retener la conducción del partido pese a los cuestionamientos crecientes tras el escándalo y la salida del gobierno provincial de Martín Insaurralde, hombre ligado a Máximo Kirchner.

Kirchner había propuesto convocar a elecciones anticipadas del PJ bonaerense el 17 de noviembre, en consonancia con el PJ nacional, pese a que su mandato vence en diciembre de 2025. Nadie hizo la convocatoria en el consejo provincial y transcurridos los 60 días exigidos para esa convocatoria la declaración quedó vacía .

En lo que va del año, el consejo se reunió formalmente el 24 de febrero en Cañuelas y luego no hubo más encuentros. Máximo Kirchner asumió formalmente el 18 de diciembre del 2021 a la conducción del Partido Justicialista. Su mandato vence en 2025.

Federico Otermin en el acto de Máximo Kirchner, en el Club Atenas de La Plata Matías Adhemar - LA NACION

Aquel proceso electoral fue objetado judicialmente por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que hasta ese momento era autoridad del PJ bonaerense. Gray llegó en queja hasta la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que los mandatos todavía estaban vigentes.

“Aquella elección la objetó Gray y llego a la Corte. Pero antes hubo un voto en disidencia en cámara. Con ese antecedente es complicado adelantar otra vez las elecciones”, argumentó una fuente del PJ bonaerense que conoce los movimientos al detalle.

“La convocatoria la tiene que hacer el Consejo del Partido con 60 días de anticipación de 60 días. Eso vencería hoy. Y no hay convocatoria. Hay quienes dicen que Máximo podría convocar solo. No se recuerda que se haya hecho. Hay una fórmula que es convocar ad referéndum del consejo. Pero no esperamos que vaya por ahí. Máximo tiene mandato 2025″, enfatizó la fuente partidaria.

Acto de Máximo Kirchner en el club Atenas de La Plata