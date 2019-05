Sin Lavagna, el peronismo federal se reúne para avanzar en definiciones

Schiaretti y Urtubey, ayer, en Córdoba; se sumarán hoy Massa y Pichetto Crédito: Prensa Urtubey

Schiaretti convocó a Massa, Urtubey y Pichetto y ratificarán las primarias para resolver el candidato presidencial del espacio

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2019

CÓRDOBA.- Vuelven hoy a reunirse en esta ciudad los cuatro fundadores de Alternativa Federal: el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, será el anfitrión de Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa y el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, con quien ya se encontró ayer.

El objetivo de los integrantes del peronismo no kirchnerista es mostrar que el espacio sigue adelante sin Roberto Lavagna, que ratifican las PASO para definir el candidato presidencial y, además, apurar una definición de Massa sobre su permanencia o no en este sector del PJ.

Hubo ayer un encuentro previo entre Schiaretti y Urtubey. La excusa fue la firma de convenios para que ambas provincias tengan promociones turísticas conjuntas y la capacitación de equipos salteños en el cuidado de la primera infancia. En sus declaraciones, Urtubey remarcó la buena sintonía y la coincidencia que tienen y reiteró que en su reunión con Mauricio Macri le ratificó los mismos "seis puntos" que antes le apuntó el cordobés al Presidente.

"Hoy vamos a coordinar los pasos a seguir en la organización electoral, ya que corren los tiempos para presentar frentes, candidaturas y políticas de alianzas; además, profundizaremos el trabajo político de la presentación de nuestro frente, que incluye un complejo marco de partidos provinciales", dijo Urtubey a LA NACION, y reiteró que la razón de ser del peronismo federal es "darle una opción a un importante porcentaje de argentinos que quieren algo diferente de Macri y Cristina de Kirchner".

"Nosotros vamos a seguir ayudando hasta el último día. Es nuestra responsabilidad institucional. Ahora bien, desde lo político hemos planteado una propuesta electoral que lo que busca es que cambie el gobierno, porque los argentinos no están conformes con las cosas que están pasando hoy y no quieren volver al pasado", ratificó.

La cumbre de hoy llega después del fracasado intento de recomponer relaciones con Lavagna, candidato presidencial de Consenso 19.

El encargado de tratar nuevamente de acercar al exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner fue Pichetto, pero la reunión en la oficina del senador nacional no dio los resultados esperados. Incluso, siguieron los pases de factura. "Seguiremos invitando a sumarse a quien quiera, pero la regla para la candidatura es la interna", reiteró ayer a LA NACION una fuente cercana a Pichetto.

Los socios también quieren que Massa les adelante qué hará. Pasado mañana es la convención del Frente Renovador, en Parque Norte, y allí el tigrense debería despejar la incógnita de a dónde jugará. Sus socios de Alternativa Federal pretenden que les adelante sus intenciones.

Los integrantes de Alternativa Federal confían en que Massa no emigrará; la razón de fondo que sostienen algunos es que el kirchnerismo no tiene "nada" para ofrecerle, de acuerdo con las especulaciones que hacen en el PJ no K.

"Hay quienes hablan de la candidatura a la gobernación de Buenos Aires; a nosotros ya nos dejó en claro que no tiene voluntad de competir por ese puesto y que apuesta a la presidencia", insistieron desde la mesa chica del peronismo federal.

La aceleración de las definiciones no solo es por el cierre de las listas el 22 de junio, sino también porque desde el sábado Schiaretti se tomará diez días de vacaciones. Regresará el 10, apenas 48 horas antes del cierre de las alianzas.

El cordobés espera irse con un panorama más claro del futuro de su sector, pero con su salida de escena ratifica lo que dijo el día después de ser reelegido en su provincia con el 57% de los votos. "No soy el macho alfa de Alternativa Federal", afirmó, más por su propia decisión de no querer asumir ese rol que por las expectativas que existían sobre él.

Hasta el momento, lo único claro en el espacio es que la lista de diputados nacionales será única para todas las fórmulas presidenciales que compitan. Solo podría haber excepciones en distritos donde haya diferencias evidentes entre dirigentes; el consenso sobre la nómina única es para evitar internas "artificiales".

La invitación de Schiaretti a Marcelo Tinelli y Daniel Scioli no tuvo aún respuestas concretas; desde las cercanías del conductor aseguran que no hay nada cerrado por el momento y que podría haber una reunión con los referentes. En el caso de Scioli, sigue anotado para competir contra Unidad Ciudadana.