escuchar

Yaquelina tiene 45 y trabaja por horas como empleada doméstica. Tiene cinco hijos y vive en el barrio Libertad del partido de Merlo. Si bien se considera a sí misma una militante peronista, hoy espera bajo el sol escuchar al presidente electo que votó: Javier Milei.

“ No hubo cambio, no hubo nada y siempre se olvidaron de la gente de abajo ”, dice sobre la dirigencia justicialista, y destaca que donde ella vive “hay mucho tranza”. Sobre el gobierno que asumirá hoy, señala: “Espero que traiga más seguridad, trabajo y que se vuelva al respeto”.

La militancia libertaria comenzó a llegar a la Plaza del Congreso alrededor de las 8 de la mañana. Las banderas argentinas monopolizaron rápidamente el paisaje y las motosierras, los leones y los carteles “anticasta” resultaron ser una minoría.

“Se moderó en el discurso, pero no tanto en las propuestas. Tiene que mostrar gobernabilidad”, razona Iván Folco, un estudiante de programación de 20 años. Esta junto a su amigo, Tobías Mancuso, de 19. Si bien señalan a LA NACION que no son militantes, subrayan que siguen a Milei “desde el 2018″. “Sabemos que los primeros meses van a ser duros, pero si puede encarrilar la economía vamos a salir adelante rápido”, razonan sobre el futuro.

El hoy presidente electo adoptó de su exrival Patricia Bullrich el pedido de incorporar banderas y camisetas de argentina a los actos militantes después de las elecciones generales. Con la intención de sumar adhesiones de cara al balotaje, Milei dejó atrás algunas de sus declaraciones más disruptivas y suavizó su discurso.

Por eso, el economista libertario convocó a la ciudadanía a asistir hoy a las inmediaciones del Congreso Nacional, donde se realizará la ceremonia de traspaso y asunción del nuevo gobierno. “Asunción presidencial. Domingo 10 de diciembre 11 horas. Congreso de la Nación. Traé tu bandera argentina”, dice el flyer publicado este martes en donde él ya aparece con la banda presidencial. El posteo lleva la leyenda: “Viva la libertad, carajo”.

Público llegando a la zona de Congreso el dia de la asuncion presidencial de Javier Milei. 10/12/23 Ricardo Pristupluk - LA NACION

Matias Amarilla, de 28 años, y Guido Barbieri, de 26, siguieron al pie de la letra la consigna del presidente electo. Visten camisetas de las selección de fútbol y sostienen banderas albicelestes. Viajaron toda la noche desde la ciudad de Formosa en colectivo y llegaron por la mañana a la Capital Federal . Se apostaron alrededor de las 8 en las vallas dispuestas para contener al público para ver pasar el auto que trasladará a Milei.

“Nací y crecí bajo el mismo gobierno de [Gildo] Insfran -gobernador de Formosa desde 1995- y tenemos la esperanza que con esto haya más libertad y menos gente oprimida. Infran agobia a las empresas de impuestos y allá reina el sector público. Con eso domina a la gente”, explica Amarilla a LA NACIÓN. Si bien es técnico agropecuario, no consigue trabajo y hoy sobrevive gracias a que pudo crecer como revendedor de cosméticos para Avon. “Tengo gente a cargo y me va bien. Nadie me puede controlar”, agrega.

De a ratos, las pruebas de sonido se mezclan con con cantos de “la casta tiene miedo”. Las batucadas diseminadas a lo largo de la plaza se pisan entre sí y se pierden entre las conversaciones de la gente. La sombra es un reparo para los casi 25 grados de térmica de las 10.30 y debajo de los árboles se agrupan principalmente familias con hijos.

Allí es donde se encuentran Edgardo, de 39 años y Antonio, de 23. Son de General San Martin, Chaco, y vinieron “para mostrar su apoyo a Milei”. Según cuentan a este medio, votaron a Leandro Zdero para gobernador. Sin embargo, advierten, “nuestro pueblo sigue siendo peronista”. Por eso, no quieren decir su apellido. “Los Leiva -por Aldo, el padre, y Mauro, su hijo, hoy intendente- controlan todo. La justicia, la policía, todo”, señalan. Están cansados de la impunidad de los políticos en su provincia, agregan, y destacan que el crimen de Cecilia Strzyzowski no los sorprendió.

Se esperaba que a las 11 (el cronograma viene demorado) comience la Asamblea Legislativa en el interior del Congreso, ante la cual Milei hará el juramento de rigor, y luego recibirá del presidente saliente Alberto Fernández los atributos del mando. El equipo de LLA anticipó que el libertario dará un breve mensaje ante diputados y senadores reunidos y luego saldrá al exterior del Palacio legislativo para brindar un “mensaje a la Nación” desde las escalinatas del Parlamento, imitando las ceremonias de los mandatarios de los Estados Unidos, que lo hacen desde las puertas del Capitolio.

Temas Actualidad política