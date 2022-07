El primer antecedente de aquella sociedad lo mostró LA NACION mediante una investigación de Mariela Arias. Ahora, después de varios años, salieron a la luz los documentos que prueban que los negocios cruzados entre las dos familias no son especulaciones de la Justicia, sino que fueron una manera en la que se relacionaron mientras unos estaban en el poder y el otro, Báez, era el contratista de obra pública estrella. La historia de esta sociedad no tramita en el juicio de Vialidad, que tendrá su tiempo de alegatos desde mañana, sino que lo hace en el proceso por la quiebra de Austral Construcciones, un expediente de centenares de cuerpos que tramita ante el fuero Comercial. Allí está el “incidente 42″ en el que, hace un puñado de días, se dictó una resolución judicial mediante la que se decidió el remate de la mitad de un lote de casi 9 hectáreas ubicado a 10 kilómetros de El Calafate. Ese 50% indiviso que se subastará pertenece a Austral Construcciones, la “fallida”, como se le dice en la jerga, y quien lo compre se constituirá en dueño de la mitad del terreno. Desde el momento en que escriture tendrá como socio en la otra mitad a la familia Kirchner. Puntualmente a Florencia y Máximo, los dos titulares desde que Cristina Kirchner lo inscribiera a nombre de sus hijos tras la sucesión de su marido. Un capítulo importante comenzó a escribirse el 28 de febrero de 2007. En aquel momento, la actual vicepresidenta era senadora por la provincia de Buenos Aires y aún no se sabía si el sucesor de Néstor Kirchner sería “un pingüino o una pingüina”. Ese verano, la senadora se presentó en la escribanía de Ricardo Albornoz y firmó un contrato con Austral Construcciones. Se trata de una permuta entre ambos. Por un lado, la constructora le transfería un lote en El Calafate (individualizado como Quinta 10.A) y, a cambio, la entonces legisladora hacía lo propio con la mitad de otro lote de 87.000 metros cuadrados ubicado en las afueras de la ciudad. En el terreno que recibió Cristina Kirchner se construyó una parte de Los Sauces, un hotel boutique pegado a su casa. En el otro, nació una sociedad comercial en un 50% cada uno que dura hasta estos días.