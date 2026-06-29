Solo en Off | Mientras entroniza a Diego Santilli, Javier Milei vivirá su “semana brasileña”

Luego de un fin de semana de definiciones trascendentes, como la salida del jefe de gabinete Manuel Adorni y la elección de Diego Santilli como su reemplazo, el presidente Javier Milei vivirá su “semana brasileña”. Esta noche, el Presidente asistirá a un evento en la Israel Allies Foundation, una fundación creada por legisladores norteamericanos de origen cristiano que apoyan al Estado de Israel con distintos eventos, iniciativas y posturas públicas en todo el mundo. Coincidirá allí con Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, y principal contendiente del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en su pelea por una nueva reelección, en octubre próximo. La agenda del Presidente también incluye una reunión a solas con Bolsonaro, un renovado respaldo a su postulación para destronar al PT y terminar de pintar el continente con gobiernos liberales, luego de los recientes triunfos de la derecha en Chile, Bolivia, Colombia y probablemente Perú.

Las casualidades, o no tanto, harán que, al día siguiente, el Presidente se cruce con el propio Lula da Silva, pero en el contexto de la reunión semestral de presidentes del Mercosur, en Asunción del Paraguay. Allí, los presidentes del bloque común discutirán la marcha del reciente acuerdo UE-Mercosur, aunque no se descarta un planteo de Lula en relación al acuerdo entre Argentina y el Tratado Transpacífico, anunciado por la Cancillería argentina sin aviso previo a sus pares del bloque regional.

Lula y Milei, en una cumbre anterior del Mercosur Natacha Pisarenko - AP

“No va a pasar a mayores”, matizaron desde la Cancillería brasileña, aunque reconocieron que es de su interés conocer “detalles” de ese acuerdo, y si entra o no en colisión con el Arancel Externo Común (AEC) que rige el intercambio comercial desde el Mercosur. En Itamaraty también esperan precisiones sobre el tratado comercial y de inversiones firmado por Argentina con Estados Unidos, que ya está en plena marcha en rubros como la carne. Milei y Lula da Silva tienen diferencias en muchos otros temas, como la reincorporación de Venezuela al bloque regional, que impulsa el presidente brasileño, mientras el Gobierno prefiere esperar hasta conocer el destino del gobierno chavista. De Brasil a Estados Unidos, Milei partirá el viernes para participar de las ceremonias de independencia de la potencia mundial.

Natalia De la Sota levanta el perfil con la mira en 2027

El año pasado, Natalia de la Sota armó su propia fuerza política, “Defendamos Córdoba”, con la que logró renovar su banca de diputada nacional por Córdoba. Ahora, la diputada e hija del fallecido José Manuel de la Sota decidió levantar el perfil, pero con perfil nacional. ¿Cómo lo hizo? En los últimos dos meses estuvo en Mendoza con productores vitivinícolas, en Rosario con Caren Tepp, en Resistencia con el diputado Aldo Leiva, en La Matanza, en Lomas de Zamora y con el porteño Leandro Santoro, siempre en modo exploratorio.

Natalia de la Sota y Fernando Haddad

Y eso no fue todo: el Ministro de Economía de Lula, Fernando Haddad, le dedicó 90 minutos en San Pablo para compartir detalles de la política industrial y su vínculo con la educación. “Camina sin ataduras ni jefaturas. Nunca fue K y siempre se plantó como una fuerte opositora a Milei. No la están viendo venir”, dicen cerca de la diputada, a quien acompañan la abogada Marta Lastra, su marido y legislador provincial Bernardo Knipscheer, y Alejandro “Topo” Rodríguez, exdiputado peronista muy cercano a Roberto Lavagna.

Bianco inició el “operativo seducción” con aliados progresistas

En medio de los festejos por los 130 años del Partido Socialista, en el hotel del sindicato de Luz y Fuerza, su presencia llamó la atención, y luego lo hizo su propuesta. Invitado por la conducción del PS, encabezado por Mónica Fein, el ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Axel Kicillof, Carlos Bianco, participó el sábado de un panel de debate con Esteban Paulón (PS), Danya Tavella (UCR), y Maximiliano Ferraro (CC-ARI). Además de elogiar a los anfitriones y traerles “el saludo de Axel”, Bianco dejó abierta la posibilidad de una alianza amplia contra el Gobierno en 2027.

Carlos Bianco y Esteban Paulón en el acto por los 130 años del Partido Socialista.

“Si vamos solos desde el peronismo, no nos va a alcanzar. ¿Y con quien vamos a ampliar si no es con referentes del campo popular?”, se preguntó Bianco, luego de elogiar la trayectoria del socialismo, con quien “tuvimos coincidencias y también diferencias”. A su turno, Paulón, Ferraro y Tavella mostraron distintos niveles de entusiasmo con la propuesta, y aunque abundaron las sonrisas, primó la prudencia. “No se sabe como termina la interna de Axel con Cristina”, advirtió un referente progresista.

Ravier empezó su tarea con un “tour” de Santiago Caputo

Días de cambios y movimientos intensos son los que se viven en la Casa Rosada. Si lo sabrá Adrián Ravier, el designado vocero presidencial, que esta semana llegó a la Casa Rosada para reunirse con el todavía jefe de gabinete Manuel Adorni, y dar los primeros pasos en lo que será su tarea, a partir de la semana que se inicia. Antes del viernes, cuando leyó una declaración de tono moderado y conciliador ante los periodistas acreditados en el salón Islas Malvinas, en la planta baja del edificio, Ravier conoció el que será su principal escenario mediático, de la mano del asesor presidencial Santiago Caputo.

El nuevo vocero Adrián Ravier anuncia el envío de ayuda humanitaria a Venezuela Captura de video

En los pasillos de la Casa Rosada comentan que Caputo y Ravier estuvieron un rato en la sala de conferencias del segundo piso, la sala en la que Adorni ofrecía desde el inicio de la gestión libertaria sus conferencias de prensa, luego espaciadas en el tiempo, en las que solía desplegar su repertorio de ironías hacia los periodistas y defender la postura oficial. Más de un memorioso recordó, al verlos juntos, el buen vínculo que Ravier sostiene con Caputo y las Fuerzas del Cielo que lo reconocen como líder.

Michetti volvió a mostrarse con Macri en territorio bonaerense

El regreso de Mauricio Macri al país luego de su estadía en los Estados Unidos -asistió a varios partidos del mundial de futbol como presidente de la fundación FIFA- volvió a traer una postal de otros tiempos. Gabriela Michetti, la vicepresidenta de Macri durante el gobierno de Cambiemos, participó de las actividades de Pro en Mar del Plata en las que el expresidente volvió a mostrarse con ánimo de reconstruir el partido, de cara al próximo año electoral. Cuentan en Pro que la exvicepresidenta ya había estado días atrás en Mendoza, cuando Macri llegó con su gira titulada “Próximo paso”, pensado para volver a ubicarlo en el centro de la escena política.

Gabriela Michetti participó de un almuerzo de Pro, en Mar del Plata

“La renuncia de (Esteban) Bullrich pegó fuerte, y Mauricio necesita mostrar que el viejo Pro está encolumnado”, contó uno de los participantes de la actividad, en referencia a la dimisión de Bullrich al partido, enojado por lo que consideró una “defensa” del jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso. Además del anfitrión, el senador bonaerense e intendente con licencia Guillermo Montenegro, estuvieron el diputado nacional Fernando de Andreis y la exgobernadora y actual titular de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal.