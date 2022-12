Solo en Off: sin foto con Messi y relegada en La Pampa, la mano derecha de Cristina tuvo un fin de año para el olvido

escuchar

A la mala noticia de la condena judicial de Cristina Kichner, su líder política y a quien ama y admira con devoción, la secretaria administrativa del Senado y dirigente de La Cámpora, María Luz “Luchy” Alonso, le sumó dos frustraciones políticas: no pudo conseguir la foto con los campeones mundiales que fue a abuscar a Ezeiza y quedó relegada en la interna del PJ pampeano .

El primer traspié ocurrió en la madrugada del martes 20 de diciembre, cuando “invitada” por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, trasnochó para formar parte de la comitiva de dirigentes de La Cámpora que intentó ganarle de mano al presidente Alberto Fernández y fue a buscar la foto con Lionel Messi y la selección argetnina al pie de la escalera del avión que trajo a los campeones del mundo de regreso de Qatar.

La escena se viralizó en las redes sociales: De Pedro y la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, quedaron aplaudiendo a los futbolistas que pasaron enfrente de la comitiva que los esperaba en la pista, sin siquiera saludarlos. Solo el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se acercó para abrazar al ministro del Interior, en lo que fue un pobre premio consuelo.

Detrás de la primera línea, pero igual de frustrada que sus compañeros de La Cámpora, quedó “Luchy” Alonso, quien debió conformarse con una selfie que se tomó junto a otra dirigente de la agrupación ultrakirchnerista, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuando el avión ya había tocado tierra pero aún no se había abierto la puerta de la aeronave. Poco para una madrugada que prometía “la foto” del año.

Pocos días después, y tras varias semanas de negociaciones, Alonso también debió ceder ante la realidad política. En este caso, en el armado de las listas en el PJ pampeano para la elección provincial.

Si bien hubo acuerdo de unidad, el sector liderado por el exgobernador Carlos Verna impuso condiciones y en el reparto de candidaturas la mano derecha de Cristina Kirchner quedó relegada a tentar suerte por una banca como legisladora provincial.

El cargo parece poco premio si se tiene en cuenta que, a mediados de este año, las aspiraciones de Alonso apuntaban a convertirse en la candidata a vicegobernadora.

El bizarro spot de Menéndez con los dobles de Lionel y Diego

La fiebre mundialista hizo que protagonistas inesperados se subieran a los festejos por la tercera estrella argentina. Uno de ellos fue el intendente de Merlo en uso de licencia y actual titular del Grupo Bapro, Gustavo Menéndez, que se volcó a la actuación en videos de su municipio difundidos en las redes sociales.

Sin rastro alguno de timidez, tras la final, Menéndez compartió escenas con un doble de Lionel Messi (Martín Lovatto, que estuvo en Qatar aprovechando ese parecido), que lo visitó en la quinta municipal La Colonial. En la escena, el falso Messi le dice a un cronista que no veía “la hora de conocerlo a Gustavo en persona, que fue la cábala de todo esto”. Menéndez irrumpe y entrevista al “clon de Messi”, al que invita a tomar un café. Sentados a la mesa, dialogan y Menéndez besa la Copa. Un llamado lo obliga a apartarse e ingresa un doble de Diego Maradona (Jesús Peralta, conocido como ‘El Pelusa de Merlo’), que habla con el doble de Messi.

En el cierre, se leen las leyendas “Gobierno del Pueblo de Merlo” e “Intendencia Menéndez” (la intendenta interina es Karina, hermana del actor amateur).

Manzur, de la crisis local al Muro de los Lamentos

Lejos de la pirotecnia política del conflicto institucional que abrió el gobierno nacional contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo por los fondos de la coparticipación porteña, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, pasó la Navidad en una visita oficial a Israel, donde mantuvo encuentros con las autoridades de ese país y participó de las ceremonias de celebración del Jánuca.

La visita incluyó una reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog, que tuvo como escenario la residencia presidencial Beit Ha Nassi, ubicada en el barrio Talbiya de la ciudad de Jerusalén. Además del mandatario también participó de la reunión el Gran Rabino y presidente de la Gran Suprema Corte Rabínica de Israel, David Baruch Lau.

Manzur avivó la Llama Perpetua de Recordación en memoria de los seis millones de judíos víctimas del Holocausto perpetrado por el régimen nazi.

Según la información difundida por la jefatura de Gabinete, Manzur y Herzog dialogaron, entre otros temas, sobre los lazos históricos que mantienen Argentina e Israel y sobre el fortalecimiento del intercambio bilateral alcanzado en los últimos años en materia de comercio, ciencia, tecnología y cultura. Además, analizaron las estrategias y el manejo de los recursos hídricos con la intención de adaptarlo a un plan integrado para el territorio argentino con aplicación de la tecnología y el conocimiento desarrollados en la materia por Israel, país que en su gran mayoría es desértico.

Tratándose de una visita oficial y de la fecha en que se realizó, un compromiso ineludible para Manzur fue la participación en las celebraciones del Jánuca junto al Gran Rabino Baruch Lau, que se realizaron frente al Muro de los Lamentos de Jerusalén. El jefe de Gabinete tuvo el honor de encender la última vela de la sagrada fiesta de la religión judía.

Antes del encuentro con Herzog, el tucumano compartió junto al presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, la ceremonia de colocación de coronas florales en la tumba de Theodor Herzl, considerado el Padre del Estado israelí.

La agenda se completó con la visita al Museo Yad Vashem, donde Manzur avivó la Llama Perpetua de Recordación en memoria de los seis millones de judíos víctimas del Holocausto perpetrado por el régimen nazi.

El inédito temor a una avalancha en Plaza de Mayo

“Yo amo el fútbol… y no pude disfrutar nada”, se quejaba la semana pasado un funcionario nacional, por el devenir de los festejos que se desplegaron luego de que Lionel Messi se alzara con la Copa del Mundo. Apenas culminó la ceremonia de coronación, Alberto Fernández –que había visto el partido de la final en Olivos– decidió ir a trabajar a Casa Rosada. El piloto del helicóptero oficial recibió la orden de modificar el trayecto para sobrevolar la 9 de Julio y ver la fiesta desde el aire.

Los hinchas en Plaza de Mayo. Julián Bongiovanni - LA NACIÓN

El martes, con la multitud en las calles para saludar a la Selección, en la Casa Rosada estuvieron en vilo por la posibilidad de que Messi y el resto del equipo finalmente decidieran ir a la sede del Gobierno. La AFA había dicho que no lo haría, pero en el oficialismo no quisieron descartar completamente la escena. Avanzada la tarde, no obstante, aumentó la preocupación en Balcarce 50: había personas que se estaban “colando” por el vallado que protegía a la Casa Rosada . Se lo vio más de una vez al secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, salir al balcón para observar la situación. A esa hora, el temor a una posible avalancha superaba a cualquier sentimiento futbolero.

