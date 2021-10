Sorpresa en el entorno de Mauricio Macri por la citación de la Justicia: “Es llamativa”

El expresidente Mauricio Macri, quien se encuentra en los Estados Unidos, donde viajó para presentar su libro Primer Tiempo, se enteró por los medios de comunicación que deberá declarar como acusado el próximo 7 de octubre en la causa por presunto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017.

En el entorno del exmandatario calificaron de “llamativa” la decisión del juez federal de Dolores, Martín Bava, de citar a indagatoria a Macri, en medio de la campaña para las próximas legislativas. Los colaboradores del referente de Juntos por el Cambio argumentan que Macri no estaba “presentado” en la causa y que ni siquiera había sido notificado por la Justicia de que debía comparecer la semana próxima. A su vez, señalan que el juez Bava le prohibió salir a Macri cuando “es de público conocimiento” que el expresidente inició una gira por el exterior el 25 de septiembre pasado. “Es llamativa la denuncia en medio de un proceso electoral”, remarcan allegados al fundador de Pro.

Cerca del expresidente sospechan de una “operación” para “tapar” la derrota electoral del oficialismo en las PASO. “Están desesperados. No es casual que ocurra dos semanas después de las elecciones”, apunta uno de los laderos de Macri.

Pablo Lanusse, abogado del expresidente, analiza por estas horas la estrategia jurídica en la causa. “El expediente tiene 150 páginas y nos avisan cinco días antes. Hay cosas que llaman la atención”, apuntan. Quienes suelen asesorar al expresidente en temas judiciales barajaban esta mañana, sorprendidos por la noticia, distintas posibilidades: pedir la nulidad del llamado a indagatoria, recusar el juez, plantear su incompetencia para entender en el caso. Es muy probable, además, que Macri busque postergar la indagatoria, si no consigue antes dejarla sin efecto.

Macri se encuentra en Miami, donde anteayer presentó las memorias de su gestión en la Florida International University, y tiene previsto viajar a Qatar durante los próximos días para cumplir con obligaciones vinculadas a su rol como presidente de la fundación FIFA, indicaron fuentes cercanas al exmandatario. De hecho, Macri tenía previsto regresar a la Argentina a medidos de este mes , días después de la fecha que estipuló el juez Bava para la indagatoria.

Reacciones

De inmediato, Patricia Bullrich, titular de Pro, salió a defender al expresidente: “Hay una causa abierta contra los titulares de la AFI en la que Macri no estaba involucrado, con lo cual de no estar involucrado a tener una indagatoria es algo que no se puede entender ”, afirmó Bullrich, durante una conferencia de prensa en la que presentó el Comité de Control Electoral, junto a Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC).

Bullrich remarcó que Macri no estaba procesado en el caso. “Es muy sorprendente que haya sido un proceso donde primero llaman al expresidente antes de las personas que están siendo investigadas”, completó la exministra de Seguridad.

Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Macri en las elecciones de 2019, apuntó contra el juez Bava. “La justicia nuevamente jugando a la política: en el medio de la campaña electoral, además de repartir subsidios y jubilaciones, citan a indagatoria a Macri en Dolores. Un juzgado federal kirchnerista ”, expresó Pichetto, auditor general de la Nación.

En paralelo, la vicepresidenta Cristina Kirchner acusó a Juntos por el Cambio de buscar “garantizar la impunidad de Mauricio Macri”, luego de que el Pro, con el apoyo de sus aliados de la CC y la UCR, aprobara en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires una norma que instituye a la Corte porteña como tribunal de alzada de la Justicia nacional.

La causa

El caso se originó a raíz de una denuncia impulsada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en septiembre del año pasado. Según la presentación de Caamaño, la AFI, que conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, habrían hecho espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan, mientras el submarino aún permanecía desaparecido, durante la gestión de Macri.

Caamaño denunció seguimientos a familiares de los tripulantes en las manifestaciones que se llevaron adelante en Mar del Plata, cuando las tareas de búsqueda y rescate todavía no habían dado con los restos de la nave. En su resolución, el juez Bava procesó a Arribas y Majdalani, extitulares de la AFI.