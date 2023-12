escuchar

A 24 horas de la asunción del nuevo gobierno de Javier Milei un nuevo conflicto institucional se desató en el Senado. El designado como presidente provisional de la Cámara alta, Francisco Paoltroni, podría haber quedado sorpresivamente en suspenso después de haber sido oficializado en el cargo.

“Todavía no se definió la presidencia provisional del Senado a pesar de que me habían confirmado. S i a mí me bajan será un síntoma de debilidad política, producto de una operación entre Guillermo Montenegro y José Mayans ”, advirtió Paoltroni en diálogo con LA NACION.

Guillermo Montenegro, además de diputado electo es la mano derecha de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y Mayans es el jefe del bloque de Unión por la Patria.

La Sesión Pública Especial se llevaba a cabo con la presencia de la futura vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, quien se encuentra en uno de los palcos del hemiciclo. Télam

Según relataron fuentes libertarias, el acuerdo consistiría en correr a Paoltroni, quien es formoseño igual que Mayans, y designar en su lugar al senador puntano Bartolomé Abadala, quien supuestamente iba a ser jefe del bloque de La Libertad Avanza.

“El presidente electo, siguiendo la tradición democrática de los últimos 40 años, propondrá al Dr. Martín Menem como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y al Sr. Francisco Paoltroni como Presidente Provisional del Senado de la Nación”, señalaba el comunicado del 2 de diciembre de la Oficina del Presidente Electo.

Esa decisión se comunicó después de que Cristina Kirchner, vicepresidenta saliente, se expresara en las redes sociales en favor de que las autoridades legislativas quedaran en manos del nuevo oficialismo, en contra de lo que planteaban algunos en su bloque, encabezados por Mayans, quienes querían imponer el criterio de las mayorías. La bancada de Unión por la Patria tiene 33 integrantes y es el más numeroso.

Sin embargo, los movimientos de los últimos días habrían dado indicios de que hubo una negociación reservada entre Montenegro y Mayans , en la cual el senador formoseño viró su objetivo de quedarse con la presidencia provisional a obturar la llegada de su comprovinciano al cargo.

